Η μέθοδος των 5 λεπτών: Το απλό κόλπο που βάζει τέλος στην αναβλητικότητα μια για πάντα

Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με εκείνη τη λίστα υποχρεώσεων που μοιάζει βουνό. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: η αναβλητικότητα δεν είναι έλλειψη οργάνωσης, αλλά μια δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων μας απέναντι σε μια δύσκολη εργασία.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί μια τόσο μικρή αλλαγή στον τρόπο που ξεκινάμε την ημέρα μας να φέρει την ολική ανατροπή στην παραγωγικότητά μας.

Τι είναι ο κανόνας των 5 λεπτών και πώς λειτουργεί

Η λογική πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι αφοπλιστικά απλή και βασίζεται στην ψυχολογία της δράσης.

Η δέσμευση: Υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι θα ασχοληθείτε με μια εργασία που αποφεύγετε μόνο για 5 λεπτά.

Η απελευθέρωση: Μετά το πέρασμα των 5 λεπτών, έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε αν το επιθυμείτε.

Το αποτέλεσμα: Στο 80% των περιπτώσεων, ο εγκέφαλος ξεπερνά το «εμπόδιο» της αρχής και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας.

Γιατί ο εγκέφαλός μας «αγαπά» αυτό το κόλπο

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Η αναβλητικότητα τρέφεται από τον φόβο της αποτυχίας ή τον τεράστιο όγκο δουλειάς.

Μείωση του στρες: Τα 5 λεπτά μοιάζουν με ένα μικρό, διαχειρίσιμο βήμα που δεν προκαλεί άγχος.

Η ορμή της κίνησης: Μόλις ξεκινήσουμε κάτι, ο εγκέφαλος τείνει να θέλει να το ολοκληρώσει (φαινόμενο Zeigarnik).

Αυτοπεποίθηση: Κάθε φορά που τηρείτε τη δέσμευση των 5 λεπτών, χτίζετε μια νέα εικόνα για τον εαυτό σας ως άτομο που αναλαμβάνει δράση.

Πώς να το εφαρμόσετε στην καθημερινότητα

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η μέθοδος αυτή λειτουργεί παντού, από το καθάρισμα του σπιτιού μέχρι τη σύνταξη ενός δύσκολου email.

Επιλέξτε την πιο «δυσάρεστη» εργασία της λίστας σας. Βάλτε χρονόμετρο για ακριβώς 5 λεπτά. Μην σκέφτεστε το αποτέλεσμα, εστιάστε μόνο στο να ξεκινήσετε.

Η νίκη επί της αναβλητικότητας δεν απαιτεί υπεράνθρωπη θέληση, αλλά έξυπνη διαχείριση της πρώτης κίνησης.

