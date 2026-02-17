Οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία στα Ελληνικά καζίνο

Οι θρύλοι των Ελληνικών καζίνο και γιατί ο John Taramas είναι ο κορυφαίος. Ποια άλλα ονόματα έγραψαν ιστορία στα τυχερά παιχνίδια στη χώρα μας

Στον κόσμο των καζίνο υπάρχουν παίκτες που κερδίζουν αλλά και παίκτες που χάνουν. Υπάρχουν όμως και ελάχιστοι που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Στη χώρα μας υπάρχουν μερικοί που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία και ο John Taramas είναι αναμφίβολα ο πιο μυθικός από όλους.

Το όνομά του έγινε γνωστό γιατί κατάφερε να κερδίζει συστηματικά στο blackjack, πριν νιώσει μάλλον πλήρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στραφεί στο πόκερ. Για περισσότερα από 15 χρόνια, ταξίδευε από καζίνο σε καζίνο, από τo Λουτράκι μέχρι το Λας Βέγκας, παίζοντας blackjack ως επαγγελματίας. Τα χρήματα που κέρδισε ήταν πολλά και η απαγόρευση εισόδου στα καζίνο δεν άργησε να έρθει. Ίσως το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή του αλλά και η εγγύηση για την υστεροφημία του.

Πλέον, σε μια φάση ωριμότητας και με περισσότερο επαγγελματισμό από ποτέ, μιλάει ανοιχτά για τη ζωή του και τις μεθόδους του. Μαζί θα μάθουμε περισσότερα γι αυτόν αλλά και για μερικούς ακόμα παίκτες που άφησαν το στίγμα τους στα Ελληνικά καζίνο. Ο Τάραμας όμως είναι αναμφίβολα ο Έλληνας παίκτης καζίνο για τον οποίον έχουν γραφτεί τα περισσότερα και αξίζει σίγουρα να αναφερθεί πριν από όλους.

Τα πρώτα χρόνια του

Ο Ιωάννης Τάραμας γεννήθηκε το 1961 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας από Έλληνες γονείς. Η οικογένειά του επέστρεψε στην Ελλάδα όταν ήταν ακόμα παιδί και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Η πρώτη του μεγάλη αγάπη δεν ήταν τα καζίνο αλλά ο αθλητισμός και συγκεκριμένα οι μεγάλες αποστάσεις και ο μαραθώνιος.

Έχει πάρει μέρος σε 14 μαραθωνίους και το ρεκόρ του είναι 2 ώρες και 27 λεπτά, μια επίδοση υψηλού επιπέδου, που σίγουρα δεν ήρθε άκοπα. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο έβαλε τέλος στη διαφαινόμενη επαγγελματική πορεία του στον αθλητισμό και στο υποσχόμενο βιογραφικό, ήταν όμως μια εξέλιξη που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη φήμη του στη χώρα μας και στον κόσμο.

Ξεκινώντας με το Blackjack

Κάποια πράγματα στη ζωή ίσως είναι και παιχνίδια της μοίρας. Οι γονείς του διατηρούσαν κατάστημα λιανικής στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, δίπλα στο οποίο υπήρχε πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ. Εκεί ο Τζον παρακολούθησε για πρώτη φορά θαμώνες να παίζουν χαρτιά και στοίχημα και ήρθε σε επαφή με το blackjack και το πόκερ.

Ξεκίνησε να μελετά blackjack έχοντας ως βάση γνώσης το «Ευαγγέλιο» των απανταχού σοβαρών παικτών του παιχνιδιού, το “Beat the Dealer” του Edward O. Thorp. Ένα βιβλίο που διακρίθηκε και σε λίστες με παγκόσμια best sellers, όχι μόνο σε κατηγορίες σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια.

Με κύριο όπλο τη βασική στρατηγική και την τεχνική του μετρήματος φύλλων (card counting), ο Τάραμας αντιλήφθηκε ότι για να κερδίζεις με συνέπεια στο blackjack απαιτείται απόλυτη προσήλωση σε συγκεκριμένες τακτικές και βαθιά κατανόηση των μαθηματικών πιθανοτήτων κάθε παρτίδας.

Από το 1990 και μέχρι το 2004, αποκόμισε συνολικά κέρδη 2,5 εκατομμύριων ευρώ, ποσό που τον κατατάσσει στους δέκα κορυφαίους σε blackjack earnings όλων των εποχών. Τουλάχιστον όσον αφορά νόμιμα παιχνίδια καζίνο και εγγεγραμμένες νίκες. Το κυριότερο όμως είναι πως ο ίδιος απέδειξε ότι στα τραπέζια μπλάκτζακ το καζίνο μπορεί να χάσει.

Η Στροφή στο Πόκερ

Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2000 το blackjack σταμάτησε να είναι το ίδιο παιχνίδι. Όσοι ασχολούνται με αυτό θα θυμούνται πως τα καζίνο άρχισαν να εισάγουν μηχανές που ανακατεύουν την τράπουλα μετά από κάθε παρτίδα. Ως τότε, ένας παίκτης με την ικανότητα να μετρά φύλλα μπορούσε να αποκτήσει μαθηματικό πλεονέκτημα. Με τις νέες μηχανές, αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα και το παιχνίδι άλλαξε για πάντα.

Ο Τάραμας κατάλαβε πως ήταν ώρα να βρει άλλα «λημέρια» και στράφηκε στο πόκερ. Εκεί, αντίπαλος δεν είναι το καζίνο αλλά οι παίκτες γύρω από το τραπέζι. Η πρότερη πορεία στο αγώνισμα των μεγάλων αποστάσεων τον βοήθησε και εδώ. Πειθαρχία, πολύωρη μελέτη γύρω από τη στρατηγική του παιχνιδιού και υπομονή.

Η μεγαλύτερη στιγμή του δεν άργησε να έρθει, όταν το 2011 κέρδισε ένα τεράστιο cash στο European Poker Tour του Λουτρακίου. Κατάφερε να φτάσει μέχρι το Final Table και να κερδίσει €134,400. Ήταν η

μεγαλύτερη μεμονωμένη νίκη του σε live poker tournament και μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες που έχουν καταγράψει Έλληνες παίκτες επί ελληνικού εδάφους.

Συνολικά, τα κέρδη του από τουρνουά πόκερ πλησιάζουν τα €300.000, ένα νούμερο διόλου ευκαταφρόνητο.

Η Περιουσία και κέρδη στα καζίνο

Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία στο ίντερνετ , τα συνολικά κέρδη της πορείας του στα τυχερά παιχνίδια ξεπερνούν τα €3.000.000. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών προήλθε από το blackjack, την περίοδο 1990 - 2004. Η περιουσία του έφτασε στα €2.500.000 παίζοντας επαγγελματικά σε καζίνο όλου του πλανήτη.

Έπειτα ήρθαν τα deals με σελίδες πόκερ ως brand ambassador αλλά και τα tutorials σε άλλους παίκτες που αύξησαν περαιτέρω την περιουσία του Τάραμας. Το 2000 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η ζωή μου ή πώς να κερδίσετε στο καζίνο» όπου περιγράφει τη διαδρομή του και εξηγεί τη στρατηγική πίσω από την επιτυχία του.

Η πορεία δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τις ιντερνετικές και τις τηλεοπτικές πλατφόρμες. Φήμες λένε πως έχει ξεκινήσει ήδη να γυρίζεται μια τηλεοπτική παραγωγή με θέμα τη ζωή του, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ποιος θα τον ενσαρκώσει στη μικρή οθόνη.

Υπάρχουν άλλοι γνωστοί θρύλοι των Ελληνικών Καζίνο;

Η αλήθεια είναι πως αυτό που έχει καταφέρει ο Taramas είναι πολύ σπάνιο. Καθώς, κανένας άλλος παίκτης καζίνο στην χώρα μας δεν έχει φτάσει να συζητιέται το όνομά του δημοσίως ή έστω να γίνουν γνωστές οι μέθοδοί του.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο…η περιουσία είναι βασισμένη στη σκληρή δουλειά και στις άπειρες ώρες μελέτης και παρουσίας στα καζίνο, σε μια εποχή που το παιχνίδι παιζόταν αλλιώς. Πλέον, καζίνο είναι πιο υποψιασμένα και οι παίκτες έχουν να αντιμετωπίσουν κυρίως ηλεκτρονικά ανακατευτήρια.

Αν θέλουμε να δούμε άλλους Έλληνες θρύλους των καζίνο θα πρέπει να καταφύγουμε στο Nick The Greek (κατά κόσμον Νίκο Δάνδολο), που όμως μεσουράνησε στα καζίνο των ΗΠΑ. Αντίστοιχα θρυλικός ήταν και ο Archie Karras, που και αυτός ξενιτεύτηκε για να βρει τη Γη της Επαγγελίας σε Las Vegas και Atlantic City.

Στη σύγχρονη εποχή, για να μπορούμε να μιλήσουμε για παίκτες θρύλους στα Ελληνικά καζίνο θα πρέπει να κοιτάξουμε πρωτίστως στο πόκερ. Ονόματα όπως αυτά των Γιώργου Σωτηρόπουλου, Αλέξανδρου Κολονιά, Αλέξανδρου Θεολόγη, Νίκου Λαμπρόπουλου, Θανάση Πολυχρονόπουλου, και αρκετών ακόμα έχουν ξεχωρίσει για σημαντικά cash και κατάκτηση τίτλων κυρίως όμως σε διεθνή τουρνουά πόκερ όπως το WSOP και το EPT.

Αυτό που κατάφερε ο Τζον Ταραμας, δηλαδή να διακριθεί τόσο στο μπλάκτζακ όσο και στο πόκερ μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο σε σημερινές συνθήκες. Γι΄αυτό άλλωστε και το όνομά του έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου, με τις νέες γενιές να μπορούν να μελετούν τα κατορθώματά του σε ίντερνετ και βιβλία.

