Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης – πώς λειτουργεί το ελληνικό πρόγραμμα ελέγχου της διαδικτυακής φήμης επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη;

Η διαδικτυακή φήμη μιας επιχείρησης έπαψε να είναι «ένα απλό επιπλέον συν». Για πολλούς πελάτες και συνεργάτες είναι το πρώτο — και μερικές φορές το μοναδικό — φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπουν μια εταιρεία: αξιολογήσεις στο Google, σχόλια στο Facebook, αναφορές σε άρθρα, παρουσίες σε καταλόγους.

Το πρόγραμμα «Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης», που υλοποιείται στην Ελλάδα από την AI Business Analytics Greece, δημιουργήθηκε ακριβώς για να αναλύει με οργανωμένο τρόπο αυτή την εικόνα — με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI) — και να ξεχωρίζει επιχειρήσεις για τις οποίες δεν διακρίνονται σοβαρά προβλήματα φήμης στον δημόσιο διαδικτυακό χώρο.

Δεν πρόκειται για κλασική κατάταξη, ούτε για «σφραγίδα ποιότητας» που απονέμεται με βάση δηλώσεις της ίδιας της επιχείρησης. Είναι ένας τεχνικός έλεγχος του ψηφιακού αποτυπώματος που αφήνει μια εταιρεία στο διαδίκτυο — μεταφρασμένος σε ένα κατανοητό, εμπορικά αξιοποιήσιμο πιστοποιητικό.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα και σε ποιους απευθύνεται;

Φορέας του προγράμματος είναι η AI Business Analytics Greece, η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και στη χρήση αλγορίθμων AI για επιχειρηματικές εφαρμογές.

Το «Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης» είναι ένα καθαρά B2B έργο και απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες και εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Ελλάδα — από ατομικές επιχειρήσεις έως κεφαλαιουχικές εταιρείες. Οι ιδιώτες καταναλωτές δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως μέλη, μπορούν όμως να αξιοποιούν τις πληροφορίες του ως αποδέκτες της εικόνας μιας επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα λειτουργεί ως προαιρετική διάκριση μάρκετινγκ: ένας θετικός έλεγχος διαδικτυακής φήμης δίνει τη δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού και πακέτου υλικών επικοινωνίας.

Για πελάτες και συνεργάτες, το πρόγραμμα λειτουργεί ως πρόσθετο σήμα φερεγγυότητας — βασισμένο όχι σε δηλώσεις, αλλά σε αντικειμενική ανάλυση δημόσια διαθέσιμων δεδομένων.

Σε τι συνίσταται ο έλεγχος διαδικτυακής φήμης;

Η «καρδιά» του προγράμματος είναι ο έλεγχος διαδικτυακής φήμης. Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία τα συστήματα AI, που έχουν σχεδιαστεί και επιβλέπονται από την AI Business Analytics Greece, αναλύουν πληροφορίες για μια επιχείρηση που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γίνεται αναζήτηση και αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, σε:

ιστότοπους αξιολογήσεων για εταιρείες και υπηρεσίες,

σχόλια και περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα,

άρθρα και κλαδικές δημοσιεύσεις,

αναφορές σε τοπικά και πανελλαδικά μέσα,

επίσημα δημόσια μητρώα και εταιρικούς καταλόγους,

άλλες αξιόπιστες δημόσια διαθέσιμες ιστοσελίδες όπου μπορεί να εμφανίζεται η εταιρεία.

Η ανάλυση δεν περιορίζεται σε μία μόνο διαδικτυακή πλατφόρμα ή σε έναν τύπο περιεχομένου. Στόχος είναι μια όσο το δυνατόν πιο ευρεία εικόνα, βασισμένη αποκλειστικά σε πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες τη στιγμή του ελέγχου. Το πρόγραμμα δεν αντλεί εμπιστευτικές, εσωτερικές ή απόρρητες πληροφορίες.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην αξιολόγηση της φήμης

Με την κλασική προσέγγιση, η ανάλυση φήμης θα σήμαινε ώρες χειροκίνητης έρευνας σε σελίδες, φόρουμ, κοινωνικά δίκτυα και μητρώα. Για εκατοντάδες ή χιλιάδες επιχειρήσεις αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.

Στο πρόγραμμα, μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας το αναλαμβάνουν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι:

εντοπίζουν στο διαδίκτυο αναφορές στην εταιρεία, στα εμπορικά της ονόματα και σε βασικές φράσεις,

αξιολογούν τον χαρακτήρα του περιεχομένου (π.χ. αν μια κριτική είναι θετική, ουδέτερη ή ξεκάθαρα αρνητική),

οργανώνουν τις πληροφορίες ανά πηγή και «βάρος» αξιοπιστίας,

βοηθούν στον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων προειδοποιητικών σημάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά επιτρέπει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων με επαναλήψιμο τρόπο. Με βάση αυτό συντάσσεται σύνοψη ελέγχου που καλύπτει:

ταυτοποίηση της επιχείρησης (συνέπεια στοιχείων σε μητρώα/καταλόγους),

βασικούς τομείς δραστηριότητας,

εικόνα διαδικτυακής φήμης (κριτικές, αναφορές, μέσα ενημέρωσης),

τυχόν σημαντικά αρνητικά σήματα, εφόσον υπάρχουν.

Θετικό ή μη επιλέξιμο: πώς ορίζεται το αποτέλεσμα;

Για το πρόγραμμα, το βασικό ερώτημα είναι ένα:

Εμφανίζονται, στις δημόσιες πηγές που εξετάστηκαν, σημαντικά αρνητικά σήματα που υπονομεύουν τη φήμη της επιχείρησης;

Σε απλοποιημένη μορφή:

Θετικό αποτέλεσμα — όταν στις πηγές που αναλύθηκαν δεν υπάρχουν σοβαρά και αξιόπιστα αρνητικά σήματα ή όταν ο αντίκτυπός τους είναι οριακός.

— όταν στις πηγές που αναλύθηκαν δεν υπάρχουν σοβαρά και αξιόπιστα αρνητικά σήματα ή όταν ο αντίκτυπός τους είναι οριακός. Μη επιλέξιμο — όταν η ανάλυση δείχνει σημαντικά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα φήμης (π.χ. πολυάριθμες καταγγελίες, σοβαρές κατηγορίες, έντονα δημοσιοποιημένες διαμάχες).

Το πρόγραμμα δεν δημιουργεί «μαύρες λίστες» και δεν δημοσιεύει κατατάξεις εταιρειών με αρνητικό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις που δεν περνούν τον έλεγχο, απλώς δεν μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό.

Τι σημαίνει το πιστοποιητικό — και τι δεν υπόσχεται;

Το πιστοποιητικό είναι εργαλείο μάρκετινγκ και προβολής της εταιρικής εικόνας. Ενημερώνει ότι:

η επιχείρηση ταυτοποιήθηκε σε επίσημα μητρώα και βάσεις,

τη στιγμή του ελέγχου η διαδικτυακή της φήμη αξιολογήθηκε θετικά,

στις δημόσιες πηγές που εξετάστηκαν δεν εντοπίστηκαν σημαντικά αρνητικά σήματα.

Το πιστοποιητικό δεν είναι:

απόλυτη εγγύηση αλάνθαστης λειτουργίας,

οικονομικός/φορολογικός/νομικός έλεγχος,

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

υπόσχεση ότι δεν θα εμφανιστούν ποτέ αρνητικές κριτικές στο μέλλον.

Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η διάκριση. Το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτό που είναι ορατό δημόσια στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στο εύρος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Δεν αντικαθιστά πλήρη έλεγχο δέουσας επιμέλειας, αλλά το συμπληρώνει με μια οργανωμένη εικόνα της διαδικτυακής φήμης.

Πώς συμμετέχει μια εταιρεία στο πρόγραμμα;

Η διαδικασία από την πλευρά μιας επιχείρησης είναι σχετικά απλή:

1) Έλεγχος διαδικτυακής φήμης — η εταιρεία επιλέγεται για έλεγχο βάσει δημόσιων βάσεων, καταλόγων, χαρτών και μητρώων ή ζητά η ίδια επαλήθευση. Το σύστημα της AI Business Analytics Greece αναλύει τα διαθέσιμα δεδομένα.

2) Θετικό αποτέλεσμα — αν ο έλεγχος είναι θετικός, η επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση ότι η φήμη της αξιολογήθηκε ως θετική, χωρίς σημαντικά αρνητικά σήματα.

3) Συμμετοχή και πακέτο υλικών — η επιχείρηση αποφασίζει αν θέλει να ενταχθεί και να αποκτήσει πακέτο επικοινωνιακής προβολής (ενδεικτικά: πιστοποιητικό σε κάδρο, βραβείο/αναμνηστικό και δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος του έργου, καθώς και εταιρικό προφίλ στην ιστοσελίδα του έργου).

4) Δημοσίευση προφίλ στο www.pef.com.gr — μετά την ένταξη δημιουργείται το προφίλ του συμμετέχοντα με βασικές πληροφορίες και σύνοψη του ελέγχου.

5) Διάρκεια και ανανέωση — η συμμετοχή ισχύει για 12 μήνες. Μετά, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει νέο έλεγχο και ανανέωση.

Τι κερδίζει η εταιρεία — και τι κερδίζουν οι πελάτες της;

Για την επιχείρηση, το πιστοποιητικό είναι κυρίως ένα πρόσθετο δείγμα αξιοπιστίας που είναι εμφανές στον χώρο:

στη ρεσεψιόν, στο γραφείο εξυπηρέτησης ή στον χώρο πωλήσεων (πιστοποιητικό και βραβείο),

στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα (σήμα προγράμματος, σύνδεσμος προς το προφίλ στο www.pef.com.gr),

σε εμπορικές συζητήσεις, διαγωνισμούς και διαπραγματεύσεις B2B.

Στην πράξη βοηθά να ειπωθεί απλά:

«Η διαδικτυακή μας φήμη αναλύθηκε από ανεξάρτητο σύστημα βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη — και δεν εντοπίστηκαν σοβαρά προειδοποιητικά σημάδια.»

Οι πελάτες και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, αντίστοιχα, αποκτούν ένα επιπλέον σημείο αναφοράς. Βλέποντας το πιστοποιητικό και το προφίλ, μπορούν:

να επαληθεύσουν γρήγορα βασικά στοιχεία της εταιρείας,

να δουν ότι η διαδικτυακή της φήμη αποτέλεσε αντικείμενο οργανωμένου ελέγχου,

να αντιμετωπίσουν το πιστοποιητικό ως ένα από τα στοιχεία που χτίζουν εμπιστοσύνη (σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις στο Google, τις συστάσεις και την προσωπική εμπειρία).

Γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι επίκαιρο;

Στην Ελλάδα — όπως και σε πολλές άλλες χώρες — ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών σχέσεων μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Οι πελάτες βασίζονται λιγότερο αποκλειστικά σε «σύσταση» και περισσότερο:

αναζητούν το όνομα της εταιρείας,

διαβάζουν αξιολογήσεις και σχόλια,

ψάχνουν αναφορές σε διαδικτυακά μέσα.

Την ίδια στιγμή μεγαλώνει το πρόβλημα:

ψεύτικων κριτικών,

ανώνυμων σχολίων με δύσκολα αξιολογήσιμη αξιοπιστία,

αποσπασματικής πληροφορίας διασκορπισμένης σε σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το «Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης» μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια να οργανωθεί αυτή η εικόνα:

με τη χρήση αλγορίθμων AI,

με βάση δημόσια και επαληθεύσιμα δεδομένα,

με τρόπο που αναδεικνύει επιχειρήσεις για τις οποίες δεν διακρίνονται σοβαρά αρνητικά σημάδια.

Σύνοψη: η τεχνολογία στην υπηρεσία της εμπιστοσύνης

Το «Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης» συνδυάζει τρία στοιχεία:

τεχνητή νοημοσύνη που αναλύει μεγάλο όγκο δεδομένων για επιχειρήσεις στο διαδίκτυο,

σαφή μεθοδολογία, εστιασμένη στην απουσία σημαντικών αρνητικών σημάτων,

κατανοητά εργαλεία μάρκετινγκ: πιστοποιητικό, βραβείο και εταιρικό προφίλ στο www.pef.com.gr

Το αποτέλεσμα είναι μια απλή, ευανάγνωστη διάκριση: ένα σήμα ότι μια επιχείρηση — τη στιγμή του ελέγχου — εμφανίζεται στο διαδίκτυο ως αξιόπιστη και σταθερή, χωρίς σοβαρά προβλήματα φήμης.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένο πλεονέκτημα στις συζητήσεις με πελάτες. Για τους πελάτες, αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο που βοηθά να ξεχωρίζουν οι εταιρείες που φροντίζουν την εικόνα τους από εκείνες που την αφήνουν στην τύχη της.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: να χρησιμοποιείται η τεχνολογία AI όχι για να δημιουργεί τεχνητή εικόνα, αλλά για να περιγράφει πιο έντιμα την πραγματικότητα — και πάνω σε αυτή να χτίζεται εμπιστοσύνη.

