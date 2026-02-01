Πανσέληνος και αϋπνία: Γιατί δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε απόψε; 3 τεχνικές αναπνοής για να 'σβήσετε' τον εγκέφαλο σε 2 λεπτά

Δεν είναι η ιδέα σας: Η Πανσέληνος όντως επηρεάζει τον ύπνο μας. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια της πλήρους Σελήνης, η δραστηριότητα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον βαθύ ύπνο μειώνεται κατά 30%, ενώ χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 5 λεπτά περισσότερο για να αποκοιμηθούμε. Αν προσθέσουμε σε αυτό και το άγχος της Δευτέρας, το αποψινό βράδυ προβλέπεται δύσκολο.

Αντί να στριφογυρίζετε στο κρεβάτι κοιτάζοντας το ταβάνι, δοκιμάστε αυτές τις 3 τεχνικές αναπνοής που «ξεγελούν» το νευρικό σύστημα και φέρνουν τη χαλάρωση:

1. Η μέθοδος 4-7-8 (Το φυσικό ηρεμιστικό)

Αυτή η τεχνική είναι η πιο διάσημη παγκοσμίως για την καταπολέμηση της αϋπνίας.

Πώς γίνεται: Εισπνεύστε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα . Κρατήστε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα . Εκπνεύστε με θόρυβο από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα .

Γιατί λειτουργεί: Αναγκάζει τον ρυθμό της καρδιάς να επιβραδυνθεί και το μυαλό να εστιάσει στο μέτρημα αντί στις σκέψεις.

2. Η αναπνοή "Box Breathing" (Η τεχνική των Navy Seals)

Αν το μυαλό σας «τρέχει» με χίλια λόγω των υποχρεώσεων της νέας εβδομάδας, αυτή η μέθοδος θα σας γειώσει.

Πώς γίνεται: Εισπνεύστε για 4 – Κρατήστε για 4 – Εκπνεύστε για 4 – Κρατήστε για 4. Επαναλάβετε 4 φορές.

Αποτέλεσμα: Ρυθμίζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες).

3. Η εναλλακτική ρινική αναπνοή (Nadi Shodhana)

Μια κλασική τεχνική από τη Yoga που εξισορροπεί τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου.

Πώς γίνεται: Κλείστε το δεξί ρουθούνι και εισπνεύστε από το αριστερό. Κλείστε το αριστερό και εκπνεύστε από το δεξί. Μετά εισπνεύστε από το δεξί και εκπνεύστε από το αριστερό.

Γιατί σήμερα: Είναι εξαιρετική για να ηρεμήσει τη συναισθηματική φόρτιση που φέρνει συχνά η Πανσέληνος.