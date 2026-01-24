Γιατί νιώθω μελαγχολία το απόγευμα του Σαββάτου; – Τι λένε οι ψυχολόγοι και πώς να νικήσετε το άγχος της επόμενης εβδομάδας

Είναι μια γνώριμη αίσθηση για πολλούς: Ενώ είναι Σάββατο απόγευμα, αντί για χαρά, ένα αίσθημα κενού ή ανεξήγητης μελαγχολίας κάνει την εμφάνισή του. Οι ειδικοί την ονομάζουν «μελαγχολία του Σαββατοκύριακου» και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που συμβαίνει, αλλά και τρόποι να την αποβάλλετε.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η απότομη πτώση της αδρεναλίνης: Μετά από μια γεμάτη εβδομάδα, το σώμα και το μυαλό «κατεβάζουν ταχύτητα». Αυτή η ξαφνική ηρεμία μπορεί να ερμηνευτεί από τον εγκέφαλο ως θλίψη ή έλλειψη σκοπού. Οι υψηλές προσδοκίες: Συχνά περιμένουμε το Σάββατο να είναι «τέλειο». Αν δεν κάνουμε κάτι εντυπωσιακό, νιώθουμε ότι «χάνουμε» τον χρόνο μας, κάτι που οδηγεί σε ενοχές. Το «άγχος της Κυριακής» που έρχεται: Πολλοί από εμάς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τις υποχρεώσεις της Δευτέρας ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου, ακυρώνοντας τη χαρά της στιγμής.

3 βήματα για να αλλάξετε τη διάθεσή σας ΤΩΡΑ:

Η «ιεροτελεστία» της αποσύνδεσης: Κλείστε τις ειδοποιήσεις του κινητού για 1 ώρα. Η συνεχής σύγκριση με τις «τέλειες» ζωές των άλλων στα social media επιδεινώνει τη μελαγχολία.

Μικρές δόσεις κίνησης: Μια βόλτα 15 λεπτών στον καθαρό αέρα αρκεί για να εκκριθούν ενδορφίνες. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο, μόνο περπάτημα.

Η δύναμη του «τίποτα»: Αποδεχτείτε ότι το να μην κάνετε τίποτα είναι δικαίωμά σας. Η ξεκούραση δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι επένδυση στην ψυχική σας υγεία.