Γιατί νιώθουμε μελαγχολία το βράδυ της Κυριακής; Τι είναι τα Sunday Scaries και 5 τρόποι να τα νικήσετε τώρα

Καθώς ο ήλιος δύει την Κυριακή και οι ώρες για το ξύπνημα της Δευτέρας λιγοστεύουν, ένα γνώριμο σφίξιμο στο στομάχι κάνει την εμφάνισή του. Δεν είστε μόνοι. Οι ειδικοί ονομάζουν αυτό το φαινόμενο «Sunday Scaries» ή «Sunday Blues» και πρόκειται για μια μορφή προκαταβολικού άγχους (anticipatory anxiety).

Το μυαλό μας «τρέχει» ήδη στις υποχρεώσεις, τα email και τις εκκρεμότητες της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να χάνουμε τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης του Σαββατοκύριακου.

Πώς να πάρετε πίσω την Κυριακή σας:

Γράψτε το «To-Do List» από τώρα: Η αβεβαιότητα τροφοδοτεί το άγχος. Αφιερώστε 5 λεπτά για να γράψετε τις 3 πιο σημαντικές δουλειές της Δευτέρας. Μόλις μπουν στο χαρτί, ο εγκέφαλός σας θα νιώσει ότι το θέμα είναι «υπό έλεγχο» και θα σταματήσει να το ανακυκλώνει. Καθιερώστε μια «Κυριακάτικη Ιεροτελεστία»: Δημιουργήστε κάτι ευχάριστο που συμβαίνει μόνο το βράδυ της Κυριακής. Μια αγαπημένη σειρά, ένα ζεστό μπάνιο ή το αγαπημένο σας φαγητό. Μετατρέψτε το βράδυ από «προάγγελο της Δευτέρας» σε «χρόνο για μένα». Κάντε το «Worst-First» το Σάββατο: Μην αφήνετε τις πιο βαριές δουλειές του σπιτιού για την Κυριακή το απόγευμα. Αν τις τελειώσετε νωρίς, η Κυριακή σας θα παραμείνει «καθαρή» από υποχρεώσεις. Αποσυνδεθείτε (Digital Detox): Το ασταμάτητο scrolling στα social media μας κάνει να συγκρίνουμε το δικό μας «άγχος» με τις «τέλειες» ζωές των άλλων. Κλείστε το κινητό και διαβάστε ένα βιβλίο. Προγραμματίστε κάτι όμορφο για τη Δευτέρα: Δώστε στον εαυτό σας έναν λόγο να ανυπομονεί για την επόμενη μέρα. Ένας καφές με έναν φίλο ή το να φορέσετε το αγαπημένο σας ρούχο μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία της επιστροφής.

Ερώτηση: Τι είναι αυτό που σας αγχώνει περισσότερο όταν σκέφτεστε τη Δευτέρα; Μοιραστείτε το μαζί μας – μερικές φορές η καταγραφή του είναι το πρώτο βήμα για να φύγει ο φόβος!

Θυμηθείτε: Η Κυριακή έχει ακόμα 24 ώρες. Μην χαρίζετε τις τελευταίες από αυτές στο άγχος για κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα.

