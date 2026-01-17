Τι σημαίνει αν βλέπετε στον ύπνο σας ότι πέφτετε ή ότι σας κυνηγούν; Η εξήγηση που δίνουν οι ψυχολόγοι για τα πιο κοινά όνειρα

Έχετε ξυπνήσει ποτέ απότομα με την αίσθηση ότι πέφτετε στο κενό; Ή έχετε δει στον ύπνο σας ότι τρέχετε να ξεφύγετε από κάποιον αλλά τα πόδια σας είναι «μολύβι»; Τα όνειρα δεν είναι απλώς τυχαίες εικόνες· είναι ο τρόπος του εγκεφάλου μας να επεξεργάζεται τα συναισθήματα, το άγχος και τις εμπειρίες της ημέρας.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι ορισμένα όνειρα είναι παγκόσμια και έχουν συγκεκριμένες ερμηνείες που αφορούν την ψυχική μας κατάσταση.

Οι ερμηνείες για τα 4 πιο συχνά όνειρα:

Ότι πέφτετε στο κενό: Είναι ίσως το πιο κοινό όνειρο. Συχνά συμβολίζει ότι στην πραγματική σας ζωή νιώθετε πως έχετε χάσει τον έλεγχο σε μια κατάσταση (στη δουλειά, στα οικονομικά ή σε μια σχέση). Αν το νιώθετε τη στιγμή που σας παίρνει ο ύπνος και τινάζεστε, ονομάζεται «μυοκλονικός σπασμός» και είναι η αντίδραση του σώματος καθώς οι μύες χαλαρώνουν απότομα.

Ότι σας κυνηγούν: Αν βλέπετε ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε από έναν άγνωστο ή ένα ζώο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή σας που αποφεύγετε να αντιμετωπίσετε. Το υποσυνείδητο σας λέει ότι ήρθε η ώρα να σταματήσετε να «τρέχετε» και να δείτε την αλήθεια κατάματα.

Ότι χάνετε τα δόντια σας: Αν και ακούγεται τρομακτικό, οι ψυχολόγοι το συνδέουν με την αυτοπεποίθηση. Μπορεί να σημαίνει ότι νιώθετε αδύναμοι ή ότι φοβάστε πως θα κριθείτε αυστηρά από τους άλλους σε μια κοινωνική περίσταση.

Ότι είστε απροετοίμαστοι για εξετάσεις: Ακόμα κι αν έχετε τελειώσει το σχολείο εδώ και χρόνια, αυτό το όνειρο επιστρέφει σε περιόδους μεγάλου επαγγελματικού άγχους. Δείχνει τον φόβο της αποτυχίας ή το αίσθημα ότι δεν είστε αρκετά καλοί σε αυτό που κάνετε.

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Οι εφιάλτες είναι συνήθως η «βαλβίδα αποσυμπίεσης» του εγκεφάλου. Όταν καταπιέζουμε το άγχος μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκείνο βρίσκει διέξοδο τη νύχτα. Η έλλειψη ύπνου, το βαρύ φαγητό αργά το βράδυ και το στρες είναι οι κύριοι ένοχοι.

Tips για «ήσυχα» όνειρα: