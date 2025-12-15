Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μέλι: Αρωματικά, εύκολα και ιδανικά για δώρο

Τα Χριστούγεννα έχουν άρωμα κανέλας, γαρύφαλλου και… μελιού. Και αν υπάρχει μια συνταγή που αποτυπώνει απόλυτα αυτή τη ζεστή, γιορτινή αίσθηση, είναι τα μπισκότα με μέλι. Απλά στην παρασκευή, αρωματικά και ευέλικτα, ταιριάζουν τόσο σε μια γιορτινή πιατέλα όσο και σε μικρά, χειροποίητα δωράκια. Ακόμη και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορούν να βρουν τη θέση τους, με μια κορδέλα να τα μετατρέπει σε βρώσιμα στολίδια.

Το μέλι χαρίζει βάθος στη γεύση και μια γλυκύτητα που θυμίζει οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, φωτάκια αναμμένα και χειμωνιάτικα απογεύματα. Με λίγα βασικά υλικά και χωρίς περίπλοκες τεχνικές, αυτά τα μπισκότα είναι ιδανικά για να μπείτε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Υλικά

- 350 γρ. αλεύρι

- 100 γρ. βούτυρο κρύο, κομμένο σε κύβους

- 150 γρ. λευκή ζάχαρη

- 60 γρ. μέλι ακακίας

- 2 μέτρια αυγά

- 6 γρ. μπέικιν πάουντερ

- 1 κοφτό κουταλάκι κανέλα

- 1/4 κουταλάκι γαρίφαλο τριμμένο

- 1 πρέζα αλάτι

Για επάλειψη και διακόσμηση

- 15 αμύγδαλα

- 1 αυγό

Εκτέλεση

Σε καθαρό πάγκο εργασίας απλώνουμε το αλεύρι και ανοίγουμε μια λακκούβα στο κέντρο. Προσθέτουμε το κρύο βούτυρο, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Συνεχίζουμε με την κανέλα, το γαρίφαλο και τα αυγά και ξεκινάμε να ζυμώνουμε απαλά, χωρίς να δουλέψουμε τη ζύμη πολλή ώρα, μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές αποτέλεσμα.

Σχηματίζουμε τη ζύμη σε μπάλα, τη βάζουμε ανάμεσα σε δύο φύλλα αντικολλητικού χαρτιού και την ανοίγουμε με τον πλάστη σε πάχος τουλάχιστον μισό εκατοστό. Τη μεταφέρουμε στο ψυγείο και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Όταν η ζύμη έχει παγώσει και σταθεροποιηθεί, κόβουμε μπισκότα με κουπάτ στα σχήματα που θέλουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με χαρτί ψησίματος και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C, στις αντιστάσεις, για 10–12 λεπτά.

Αν θέλουμε να τα κρεμάσουμε, ανοίγουμε μια μικρή τρύπα με οδοντογλυφίδα αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο, όσο είναι ακόμη ζεστά και μαλακά.

Χρήσιμες συμβουλές

- Για πιο εύκολη διαχείριση της ζύμης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί food processor. Χτυπάμε πρώτα το αλεύρι με το πολύ κρύο βούτυρο μέχρι να θυμίζουν ψίχουλα και στη συνέχεια προσθέτουμε μπέικιν, μέλι, αυγό, ζάχαρη, μπαχαρικά και αλάτι, μέχρι να ενωθούν.

- Η ζύμη μπορεί να ετοιμαστεί από το προηγούμενο βράδυ και να παραμείνει στο ψυγείο μέχρι την επόμενη ημέρα.

- Αν δεν υπάρχει ρομπότ, δουλεύουμε το βούτυρο με το αλεύρι μόνο με τις άκρες των δαχτύλων για να μη ζεσταθεί.

- Αν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε ως στολίδια, η τρύπα πρέπει να ανοίξει μετά το ψήσιμο. Στην ωμή ζύμη υπάρχει κίνδυνος να κλείσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Γιορτινά, αρωματικά και με γεύση που θυμίζει Χριστούγεννα, αυτά τα μπισκότα με μέλι είναι ό,τι πρέπει για να γεμίσει το σπίτι… και το τραπέζι.

