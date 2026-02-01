Η απόλυτη κοτόσουπα αυγολέμονο για την Κυριακή της κακοκαιρίας: Το μυστικό για να γίνει μελωμένη και πεντανόστιμη

Αν υπάρχει ένα φαγητό που έχει ταυτιστεί με την οικογενειακή θαλπωρή και τη φροντίδα τις κρύες μέρες του χειμώνα, αυτό είναι η κοτόσουπα αυγολέμονο. Σήμερα, με τη βροχή να χτυπά τα τζάμια, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για το μεσημεριανό τραπέζι.

Το μυστικό για μια επιτυχημένη κοτόσουπα δεν είναι μόνο η ποιότητα του κρέατος, αλλά η υφή της: πρέπει να είναι "μελωμένη", πλούσια και με το τέλειο αυγολέμονο που δεν "κόβει" ποτέ.

Τα υλικά της επιτυχίας:

  • 1 κοτόπουλο (κατά προτίμηση ελεύθερης βοσκής).

  • 1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή γλασέ.

  • 2 καρότα, 1 κρεμμύδι ολόκληρο, 1 κλωνάρι σέλινο.

  • Για το αυγολέμονο: 2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου), χυμό από 2 λεμόνια, 1 κουταλιά κορν φλάουρ (το μυστικό για σίγουρο δέσιμο).

Η εκτέλεση:

  1. Ο ζωμός: Βράζουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά σε μπόλικο νερό, ξαφρίζοντας προσεκτικά. Όταν το κρέας μαλακώσει, το αφαιρούμε και σουρώνουμε τον ζωμό.

  2. Το ρύζι: Βάζουμε τον καθαρό ζωμό να βράσει ξανά και ρίχνουμε το ρύζι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να μαγειρευτεί μέχρι να μαλακώσει καλά.

  3. Το "μαγικό" αυγολέμονο: Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα, προσθέτουμε τους κρόκους και μετά τον χυμό λεμονιού όπου έχουμε διαλύσει το κορν φλάουρ.

  4. Η ένωση: Παίρνουμε σιγά-σιγά ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα και τον ρίχνουμε στο μείγμα των αυγών ανακατεύοντας συνεχώς (για να εξισωθεί η θερμοκρασία). Στη συνέχεια, αδειάζουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα και ανακινούμε κυκλικά.

Madata Tip: Μόλις ρίξετε το αυγολέμονο, μην αφήσετε τη σούπα να πάρει βράση! Αποσύρετε αμέσως από τη φωτιά για να παραμείνει η υφή της βελούδινη. Σερβίρετε με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

