Το viral κοτόπουλο του TikTok: Η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού που λιώνει στο στόμα

Αν ψάχνετε έναν τρόπο να μαγειρέψετε το στήθος κοτόπουλο ώστε να παραμείνει ζουμερό και γεμάτο γεύση, η λύση έρχεται από το TikTok. Αυτή η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού έχει γίνει ανάρπαστη, καθώς απαιτεί ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και υλικά που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

1 στήθος κοτόπουλο

1 συσκευασία γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.γ. μουστάρδα

1 σφηνάκι ελαιόλαδο

1 κ.γ. πελτέ τομάτας

Αλάτι, Πιπέρι, Πάπρικα, Σκόρδο (σε σκόνη)

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Προετοιμασία: Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρές, ομοιόμορφες μερίδες (μπουκιές ή φιλετάκια). Η Μαρινάδα: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τον πελτέ τομάτας και τα μπαχαρικά (αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο). Ανάμειξη: Προσθέτουμε το κοτόπουλο στο μπολ και ανακατεύουμε καλά, ώστε η μαρινάδα να καλύψει κάθε κομμάτι. Ψήσιμο: Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα πυρέξ. Προσθέτουμε λίγο έξτρα πιπέρι και μια σταγόνα ελαιόλαδο από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C (στον αέρα) για μόλις 20 λεπτά.

Extra Tip:

Συνοδεύστε το ιδανικά με αφράτο ρύζι μπασμάτι ή μια δροσερή πράσινη σαλάτα. Το γιαούρτι δημιουργεί μια προστατευτική κρούστα που κρατά όλους τους χυμούς του κρέατος στο εσωτερικό.