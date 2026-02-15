Το viral κοτόπουλο του TikTok: Η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού που λιώνει στο στόμα

Αν ψάχνετε έναν τρόπο να μαγειρέψετε το στήθος κοτόπουλο ώστε να παραμείνει ζουμερό και γεμάτο γεύση, η λύση έρχεται από το TikTok. Αυτή η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού έχει γίνει ανάρπαστη, καθώς απαιτεί ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και υλικά που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας.
Τα υλικά που θα χρειαστείτε
-
1 στήθος κοτόπουλο
-
1 συσκευασία γιαούρτι στραγγιστό
-
1 κ.γ. μουστάρδα
-
1 σφηνάκι ελαιόλαδο
-
1 κ.γ. πελτέ τομάτας
-
Αλάτι, Πιπέρι, Πάπρικα, Σκόρδο (σε σκόνη)
Εκτέλεση βήμα-βήμα
-
Προετοιμασία: Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρές, ομοιόμορφες μερίδες (μπουκιές ή φιλετάκια).
-
Η Μαρινάδα: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τον πελτέ τομάτας και τα μπαχαρικά (αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο).
-
Ανάμειξη: Προσθέτουμε το κοτόπουλο στο μπολ και ανακατεύουμε καλά, ώστε η μαρινάδα να καλύψει κάθε κομμάτι.
-
Ψήσιμο: Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα πυρέξ. Προσθέτουμε λίγο έξτρα πιπέρι και μια σταγόνα ελαιόλαδο από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C (στον αέρα) για μόλις 20 λεπτά.
Extra Tip:
Συνοδεύστε το ιδανικά με αφράτο ρύζι μπασμάτι ή μια δροσερή πράσινη σαλάτα. Το γιαούρτι δημιουργεί μια προστατευτική κρούστα που κρατά όλους τους χυμούς του κρέατος στο εσωτερικό.