Το viral κοτόπουλο του TikTok: Η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού που λιώνει στο στόμα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 67 άτομα
Το viral κοτόπουλο του TikTok: Η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού που λιώνει στο στόμα

Αν ψάχνετε έναν τρόπο να μαγειρέψετε το στήθος κοτόπουλο ώστε να παραμείνει ζουμερό και γεμάτο γεύση, η λύση έρχεται από το TikTok. Αυτή η συνταγή με μαρινάδα γιαουρτιού έχει γίνει ανάρπαστη, καθώς απαιτεί ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και υλικά που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

  • 1 στήθος κοτόπουλο

  • 1 συσκευασία γιαούρτι στραγγιστό

  • 1 κ.γ. μουστάρδα

  • 1 σφηνάκι ελαιόλαδο

  • 1 κ.γ. πελτέ τομάτας

  • Αλάτι, Πιπέρι, Πάπρικα, Σκόρδο (σε σκόνη)

Εκτέλεση βήμα-βήμα

  1. Προετοιμασία: Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρές, ομοιόμορφες μερίδες (μπουκιές ή φιλετάκια).

  2. Η Μαρινάδα: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τον πελτέ τομάτας και τα μπαχαρικά (αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο).

  3. Ανάμειξη: Προσθέτουμε το κοτόπουλο στο μπολ και ανακατεύουμε καλά, ώστε η μαρινάδα να καλύψει κάθε κομμάτι.

  4. Ψήσιμο: Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα πυρέξ. Προσθέτουμε λίγο έξτρα πιπέρι και μια σταγόνα ελαιόλαδο από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C (στον αέρα) για μόλις 20 λεπτά.

Extra Tip:

Συνοδεύστε το ιδανικά με αφράτο ρύζι μπασμάτι ή μια δροσερή πράσινη σαλάτα. Το γιαούρτι δημιουργεί μια προστατευτική κρούστα που κρατά όλους τους χυμούς του κρέατος στο εσωτερικό.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Οδηγός Επιβίωσης & Ευεξίας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υγεία, το σπίτι και την ψυχολογία σας
Χρήσιμες Συμβουλές

Οδηγός Επιβίωσης & Ευεξίας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υγεία, το σπίτι και την ψυχολογία σας

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Βιβλικές καταστροφές σε Ήπειρο και Πελοπόννησο – Νέα προειδοποίηση ΕΜΥ
Κοινωνία

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Βιβλικές καταστροφές σε Ήπειρο και Πελοπόννησο – Νέα προειδοποίηση ΕΜΥ

Τραγωδία στην Κρήτη: Αδελφοκτονία για μια ασήμαντη αφορμή στο χωριό Μάρθα
Κοινωνία

Τραγωδία στην Κρήτη: Αδελφοκτονία για μια ασήμαντη αφορμή στο χωριό Μάρθα

Τραγωδία Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «εικονικό» σύστημα ασφαλείας
Κοινωνία

Τραγωδία Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «εικονικό» σύστημα ασφαλείας

Νόμος Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες
Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες