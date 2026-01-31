Η απόλυτη συνταγή για το Σάββατο: Πατάτες ογκρατέν με 3 τυριά που λιώνουν – Το μυστικό για να μην βγουν 'νερουλέ'

Τι καλύτερο για ένα κρύο μεσημέρι Σαββάτου από ένα ταψί με πατάτες που κολυμπάνε σε κρέμα γάλακτος και λιωμένα τυριά; Οι πατάτες ογκρατέν είναι το αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων, όμως οι περισσότεροι κάνουν το ίδιο λάθος: οι πατάτες μένουν σκληρές ή η κρέμα κόβει και το αποτέλεσμα βγαίνει με περιττά υγρά.

Το "κόλπο" για τέλειο ογκρατέν: Το μυστικό βρίσκεται στο προβράσιμο. Μην βάζετε τις πατάτες ωμές στο φούρνο με την κρέμα, γιατί δεν θα ψηθούν ποτέ ομοιόμορφα.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

  • 1 κιλό πατάτες κομμένες σε λεπτές ροδέλες.

  • 400ml κρέμα γάλακτος.

  • 1 σκελίδα σκόρδο (ολόκληρη, μόνο για το άρωμα).

  • 300γρ. τριμμένα τυριά (Γκούντα για το λιώσιμο, Έμενταλ για τη γεύση και Παρμεζάνα για την κρούστα).

  • Αλάτι, πιπέρι και μια πρέζα μοσχοκάρυδο (κάνει τη διαφορά!).

Η εκτέλεση σε 3 βήματα:

  1. Το 5λεπτο βράσιμο: Βράστε τις ροδέλες πατάτας σε αλατισμένο νερό για μόλις 5 λεπτά. Θέλουμε να μαλακώσουν ελαφρώς, όχι να λιώσουν. Στραγγίστε τες καλά.

  2. Το "αρωματισμένο" ταψί: Τρίψτε τη σκελίδα του σκόρδου στον πάτο και τα τοιχώματα του πυρέξ. Θα δώσει ένα διακριτικό άρωμα χωρίς να είναι βαριά η γεύση.

  3. Το "χτίσιμο": Στρώστε τις πατάτες, ρίξτε τα τυριά ανάμεσα στις στρώσεις και στο τέλος περιχύστε με την κρέμα γάλακτος (στην οποία έχετε ανακατέψει το μοσχοκάρυδο).

Ψήσιμο: Στους 180°C για περίπου 30-40 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει αυτό το βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και να κάνει μια τραγανή κρούστα.

Madata Tip: Αν θέλετε να το κάνετε πλήρες γεύμα, προσθέστε ανάμεσα στις στρώσεις μερικές φέτες καπνιστό μπέικον ή ψιλοκομμένο ζαμπόν. Είναι ο ορισμός του "φαγητού της θαλπωρής" για σήμερα.

