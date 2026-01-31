Η απόλυτη συνταγή για το Σάββατο: Πατάτες ογκρατέν με 3 τυριά που λιώνουν – Το μυστικό για να μην βγουν 'νερουλέ'

Τι καλύτερο για ένα κρύο μεσημέρι Σαββάτου από ένα ταψί με πατάτες που κολυμπάνε σε κρέμα γάλακτος και λιωμένα τυριά; Οι πατάτες ογκρατέν είναι το αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων, όμως οι περισσότεροι κάνουν το ίδιο λάθος: οι πατάτες μένουν σκληρές ή η κρέμα κόβει και το αποτέλεσμα βγαίνει με περιττά υγρά.

Το "κόλπο" για τέλειο ογκρατέν: Το μυστικό βρίσκεται στο προβράσιμο. Μην βάζετε τις πατάτες ωμές στο φούρνο με την κρέμα, γιατί δεν θα ψηθούν ποτέ ομοιόμορφα.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

1 κιλό πατάτες κομμένες σε λεπτές ροδέλες.

400ml κρέμα γάλακτος.

1 σκελίδα σκόρδο (ολόκληρη, μόνο για το άρωμα).

300γρ. τριμμένα τυριά (Γκούντα για το λιώσιμο, Έμενταλ για τη γεύση και Παρμεζάνα για την κρούστα).

Αλάτι, πιπέρι και μια πρέζα μοσχοκάρυδο (κάνει τη διαφορά!).

Η εκτέλεση σε 3 βήματα:

Το 5λεπτο βράσιμο: Βράστε τις ροδέλες πατάτας σε αλατισμένο νερό για μόλις 5 λεπτά. Θέλουμε να μαλακώσουν ελαφρώς, όχι να λιώσουν. Στραγγίστε τες καλά. Το "αρωματισμένο" ταψί: Τρίψτε τη σκελίδα του σκόρδου στον πάτο και τα τοιχώματα του πυρέξ. Θα δώσει ένα διακριτικό άρωμα χωρίς να είναι βαριά η γεύση. Το "χτίσιμο": Στρώστε τις πατάτες, ρίξτε τα τυριά ανάμεσα στις στρώσεις και στο τέλος περιχύστε με την κρέμα γάλακτος (στην οποία έχετε ανακατέψει το μοσχοκάρυδο).

Ψήσιμο: Στους 180°C για περίπου 30-40 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει αυτό το βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και να κάνει μια τραγανή κρούστα.