Η τέλεια συνταγή για τραγανές πατάτες φούρνου που μοιάζουν με τηγανητές: Το μυστικό συστατικό που κάνει τη διαφορά

Πόσες φορές προσπαθήσατε να φτιάξετε πατάτες φούρνου που να είναι τραγανές απέξω και μαλακές σαν βούτυρο από μέσα, αλλά κατέληξαν είτε στεγνές είτε υπερβολικά μαλακές; Υπάρχει ένα απλό αλλά «μαγικό» μυστικό συστατικό, που χρησιμοποιούν οι σεφ και κάνει τις πατάτες να θυμίζουν τηγανητές, χωρίς τις θερμίδες του τηγανιού.

Το μυστικό συστατικό: Η μαγειρική σόδα!

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μια πρέζα σόδα στο βράσιμο αλλάζει το pH της επιφάνειας της πατάτας, βοηθώντας τη να δημιουργήσει αυτή την πολυπόθητη «κρούστα» στο ψήσιμο.

Η διαδικασία για το απόλυτο αποτέλεσμα:

Το κόψιμο και το βράσιμο: Κόψτε τις πατάτες σε ομοιόμορφα κομμάτια. Βάλτε τις σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό, προσθέστε αλάτι και μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα. Βράστε τις για μόλις 10 λεπτά – θέλουμε να μαλακώσουν εξωτερικά αλλά να μείνουν σταθερές μέσα. Το «χτύπημα»: Σουρώστε τις και αφήστε τις να βγάλουν τους ατμούς τους. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι της κατσαρόλας και ανακινήστε τις ελαφρώς. Αυτό θα δημιουργήσει μια «πουρένια» στρώση στην επιφάνειά τους, η οποία θα γίνει η τραγανή κρούστα σας. Το σωστό λάδι: Προθερμάνετε το ταψί με το ελαιόλαδο (ή λίγο βούτυρο) στους 200°C πριν ρίξετε μέσα τις πατάτες. Το λάδι πρέπει να «τσιτσιρίζει» μόλις ακουμπήσουν. Το ψήσιμο: Απλώστε τις πατάτες ώστε να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Ψήστε για 40-50 λεπτά, γυρίζοντάς τις μία φορά, μέχρι να πάρουν αυτό το βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Extra Tip: Προσθέστε το δεντρολίβανο ή το σκόρδο στα τελευταία 10 λεπτά του ψησίματος για να μην καούν και πικρίσουν.