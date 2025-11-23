Λιώνουν στο στόμα: Η πιο αρωματική συνταγή για μπισκότα φιστικιού που θα γίνουν η νέα σας εμμονή

Το πράσινο φιστίκι – αυτό που όλοι ξέρουμε ως Αιγίνης – έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την περίφημη «σοκολάτα Dubai» μέχρι γλυκά υψηλής ζαχαροπλαστικής, βρίσκεται παντού και κάνει θραύση. Δεν είναι τυχαίο: έχει υπέροχο άρωμα, ζωηρό χρώμα και δένει με αμέτρητες παρασκευές.

Και ενώ το απολαμβάνουμε χρόνια σε παραδοσιακά γλυκά, όπως μπακλαβάδες και παγωτό, πολλές φορές κρύβει την πραγματική του γεύση πίσω από πιο σύνθετες συνταγές. Γι’ αυτό αυτά τα μπισκότα είναι ιδανικά: απλά, βουτυράτα και έτοιμα σε λιγότερο από μισή ώρα. Με λίγα υλικά, το φιστίκι παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αξίζει.

Ταιριάζουν απόλυτα με καφέ, τσάι ή ένα ζεστό ρόφημα τα βράδια — και είναι τόσο μυρωδάτα που δύσκολα θα μείνει μόνο ένα στο πιάτο.

Υλικά (περίπου 20 μπισκότα)

- 125 γρ. αγελαδινό βούτυρο

- 1 κούπα καστανή κρυσταλλική ζάχαρη

- 1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ (20 γρ.)

- ½ φλ. πράσινο φιστίκι κελυφωτό

- ½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας (ή σποράκια από μισό λοβό)

- 2 αυγά



Εκτέλεση

1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C, στον αέρα, και στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψί.

2. Βάζουμε όλα τα υλικά στον κάδο του μίξερ. Με το φτερό, χτυπάμε μέχρι η ζύμη να γίνει λεία, μαλακή και ενιαία.

3. Με κουτάλι παίρνουμε μικρές ποσότητες (περίπου 25 γρ.) και τις πλάθουμε σε μπαλάκια.

4. Τοποθετούμε στο ταψί αφήνοντας κενά μεταξύ τους για να φουσκώσουν.

5. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα.

6. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσουμε σε γυάλινο ή μεταλλικό δοχείο για να παραμείνουν τραγανά.



Tip απόλαυσης

Αν θέλετε ακόμα πιο έντονη γεύση φιστικιού, απλώστε λίγη πραλίνα φιστικιού ανάμεσα σε δύο μπισκότα και δημιουργήστε ακαταμάχητα sandwich cookies.

