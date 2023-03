Προγνωστικά Stoiximan Superleague: Άρης - ΠΑΟΚ

Το μεγάλο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ περιλαμβάνει η πρώτη αγωνιστική των play-offs της Stoiximan Superleague και τα προγνωστικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί τις ομάδες να χωρίζει μόνο μία θέση στη βαθμολογία, όμως οι στόχοι τους είναι τελείως διαφορετικοί.

Άρης - ΠΑΟΚ

Άρης

Ο Άρης έρχεται από νίκη (3-1) κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και μπαίνει με καλή ψυχολογία στα play-offs. Η εμφάνιση του βέβαια είχε κάποια αρνητικά, καθώς ο αντίπαλος απείλησε σημαντικά με αντεπιθέσεις και η αμυντική λειτουργία της ομάδας εκτέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Στα θετικά, κατάφερε να βρει δίχτυα τρεις φορές και δημιούργησε χώρους απέναντι σε μία κλειστή άμυνα. Ενώ, σημαντικό είναι πως ο Καμαρά βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στους κιτρινόμαυρους.

Ο Τερζής γνωρίζει πως ο αντίπαλος είναι σε φόρμα και αρκετά επικίνδυνος επιθετικά, οπότε αναμένεται να επιλέξει μια σχετικά αμυντική προσέγγιση. Περιμένουμε να παίξει κλειστά λοιπόν και να προσπαθήσει να μη δώσει την ευκαιρία στον δικέφαλο του Βορρά να πατήσει περιοχή. Σχετικά με την επίθεση, η λογική λέει πως αυξημένες δημιουργικές αρμοδιότητες θα έχει ο Νταρίντα ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ενώ, πιθανό είναι να υπάρξει τριάδα στο κέντρο με τους Ετέμπο, Ντουκουρέ και Νταρίντα.

Απουσίες δεν υπάρχουν, εκτός από τον Ρουπ που παραμένει αμφίβολος, όμως υπάρχουν σημαντικές επιστροφές (Οντουμπάτζιο, Ετέμπο).

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στο α' ημίχρονο κόντρα στον Βόλο ήταν καταιγιστικός. Πάτησε αρκετές φορές στην αντίπαλη περιοχή και κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στην επανάληψη κατέβασε τον ρυθμό του και έκανε περισσότερο διαχείριση του σκορ. Μπορεί να απειλήθηκε σε κάποιες στιγμές από τον αντίπαλο, όμως για ακόμη μία φορά φέτος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Λουτσέσκου είναι ένας αρκετά ικανός προπονητής και το απέδειξε ακόμη μία φορά φέτος. Βρίσκεται μέσα στη μάχη για τον τίτλο, αν και αουτσάιντερ και μπαίνει στα play-offs με το μυαλό σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Stoiximan Superleague τη δεδομένη χρονική στιγμή και φέτος διαθέτει καλύτερο σύνολο από τον Άρη, όμως αν μπει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με αέρα φαβορί τότε ίσως το πληρώσει. Η λογική λέει πως ναι μεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το παιχνίδι, όμως περισσότερο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Όπως φαίνεται, ο Ίνγκασον δε θα είναι διαθέσιμος και αυτή η απουσία ίσως αλλάξει κάπως την προσέγγιση του Ρουμάνου τεχνικού.

Προγνωστικά: Άρης - ΠΑΟΚ

Μπορεί οι ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους, όμως το παιχνίδι είναι σίγουρα ένα μεγάλο ντέρμπι. Μιλάμε άλλωστε για μία έδρα στην οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει στις τελευταίες τρείς επισκέψεις του (1-2-0). Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης θα παίξει περισσότερο για το γόητρο, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι έχουν έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αν ο δικέφαλος καταφέρει να παρασύρει τον αντίπαλο, τότε λογικά θα καταφέρει να πάρει το διπλό, όπως και να 'χει όμως το παιχνίδι αναμένεται κλειστό και με το μυαλό και των δύο στην άμυνα.

Η λογική λέει πως εάν κάποιος καταφέρει να ανοίξει το σκορ, τότε στη συνέχεια θα παίξει για να το προστατέψει. Αυτή η άποψη σε συνδυασμό με την πρόσφατη προϊστορία τους, στην οποία μετράμε έξι συνεχόμενα no goal & under 2.5, μας οδηγεί στην επιλογή στα προγνωστικά στοιχήματος (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε όλα τα προγνωστικά στοιχήματος της ημέρας) no goal & under 2.5 σε απόδοση 1.94.

19/03, 19:00 Άρης - ΠΑΟΚ No goal & under 2.5 @1.94