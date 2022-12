Μουντιάλ 2022, Κροατία-Βραζιλία: Αναμένεται «σφιχτό» ματς

Η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Κροατία αντιμετωπίζει το μεγάλο φαβορί του Μουντιάλ του Κατάρ. Ανάλυση και προγνωστικά στοιχήματος από το Betmarket.gr.



Κροατία και Βραζιλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2022. Σπουδαίο παιχνίδι, με τους Βραζιλιάνους να είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη-πρόκριση και την παρέα του Μόντριτς να αποτελεί το (επικίνδυνο) αουτσάιντερ.

Μετάδοση: ANT1

Ώρα Έναρξης: 17:00

Παράδοση: Έχουν συναντηθεί 4 φορές, με το σερί να είναι στο 3-1-0 για τους Βραζιλιάνους και τέρματα 7-2. Σε επίπεδο Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν συγκρουστεί το 2006 και το 2014, με τη Βραζιλία να επικρατεί και στα δύο ματς (1-0 και 3-1 αντίστοιχα).

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Ανάλυση Κροατία

*Μετρά 4/4 νίκες όταν το ματς οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι σε επίπεδο Μουντιάλ.

*Έχει ηττηθεί σε μόλις 3 από τα 14 τελευταία νοκ άουτ ματς που έχει παίξει σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο.

*Αήττητη στις 9 πιο πρόσφατες επίσημες αναμετρήσεις της, με τρέχον σερί 6-3-0.

Η Κροατία αποτελεί την ομάδα που δεν θες το ματς να οδηγηθεί στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Προφανώς και οι Ιάπωνες δεν θα μπορούσαν να είναι η εξαίρεση στον κανόνα, τους οποίους απέκλεισε στη φάση των «16» με 3-1 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση)! Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Κροάτες αντιμετώπισαν αρκετά θέματα απέναντι στην Ιαπωνία, ιδιαίτερα αμυντικά, καθώς η ομάδα του Μοριγιάσου είναι ένα ταχύτατο σύνολο και στην κόντρα-επίθεση τρομερά επικίνδυνο.

Το σύνολο του Ντάλιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια (43ο λεπτό), αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει στις αρχές του δεύτερου μέρους με τρομερή κεφαλιά του Πέρισιτς. Στην συνέχεια, αμφότερες παρουσιάστηκαν προσεκτικές έχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη των μετόπισθεν, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση. Δεν άλλαξαν και πολλά εκεί με την αναμέτρηση να οδηγείται στα πέναλτι. Εκεί «μίλησε» ο Λιβάκοβιτς, ο οποίος απέκρουσε 3 (!) πέναλτι.

Ικανοποίηση επικρατεί στο στρατόπεδο της αφού κατάφερε για δεύτερο σερί Παγκόσμιο Κύπελλο να φτάσει στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο τεχνικός της, Ντάλιτς, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την τρομερή τακτικά Ιαπωνία, αλλά και πως η ομάδα του έχει μέταλλο νικητή και δεν τα παρατάει ποτέ.

Αγωνιστικά νέα

Ο αριστερός μπακ Σόσα δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Ιαπωνία και δίνεται εκ νέου εξαιρετικά αμφίβολος. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα.

Πιθανή ενδεκάδα (4-3-3): Λιβάκοβιτς – Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Μπάρισιτς (Σόσα) – Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κόβασιτς – Κράμαριτς, Λιβάγια (Πέτκοβιτς), Πέρισιτς.

Ανάλυση Βραζιλία

*Τελευταία φορά που δεν δέχθηκε γκολ σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το μακρινό 1958 απέναντι στην Ουαλία (νίκη με 1-0).

*Στα 4 τελευταία Μουντιάλ έχει καταφέρει να περάσει τη φάση των «8» μόλις μία φορά (το 2014).

*Έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα 15 τελευταία ματς της, με τρέχον σερί 11-3-1.

Η Βραζιλία πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζοντας με 4-1 τη Νότια Κορέα για τη φάση των «16». Τρομερή στο πρώτο μέρος, καθώς κατάφερε να «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση μέσα σε 36 λεπτά πετυχαίνοντας τέσσερα τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ήταν φυσιολογικό. σταδιακά άρχισε να κατεβάζει ταχύτητα και δέχτηκε μερικές φάσεις από τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι κατάφεραν να μειώσουν στο 76o λεπτό.

Τρομερό κλίμα επικρατεί στο εσωτερικό της, κάτι το οποίο φάνηκε και μέσα από τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι χόρεψαν μέχρι και με τον τεχνικό Τίτε! Ο 61χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Σελεσάο μετά το τέλος του ματς, ανέφερε πως δεν είχε παράπονο από τους παίκτες του ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια, απλά τώρα ήταν περισσότερο ουσιαστικοί (αναφερόμενος στην τελική προσπάθεια).

Αγωνιστικά νέα

Πέρα από τους Ζεσούς και Τέλες που χάνουν το υπόλοιπο του Μουντιάλ, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος ο αριστερός μπακ Άλεξ Σάντρο. Πάντως, επέστρεψε στις προπονήσεις και οι πιθανότητες δείχνουν να είναι υπέρ του.

Πιθανή ενδεκάδα (4-2-3-1): Άλισον – Ντανίλο, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Άλεξ Σάντρο (Μιλιτάο) – Κασεμίρο, Λούκας Πακετά – Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους Τζούνιορ – Ριτσάρλισον.

Προγνωστικά 1-Χ-2

Η Βραζιλία διαθέτει ένα από τα πληρέστερα ρόστερ της διοργάνωσης και δικαίως είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Η νίκη της προσφέρεται στο 1,40. Σκληροτράχηλο σύνολο η Κροατία, αλλά έδειξε χτυπητές αδυναμίες στο αμυντικό της τρανζίσιον απέναντι στους ταχύτατους Ιάπωνες και οι Βραζιλιάνοι αν μη τι άλλο διαθέτουν τους παίκτες-κλειδιά (Βινίσιους Τζούνιορ-Νεϊμάρ) για να διασπάσουν οποιαδήποτε αμυντική γραμμή.

Προγνωστικά Γκολ

Πιστός στο πλάνο του παραμένει ο τεχνικός των Κροατών, Ντάλιτς, αφού δίνει μεγάλο βάρος στα μετόπισθεν. Η ομάδα του μέχρι στιγμής μετρά 3/4 Under 2,5 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στο μοναδικό ματς που το σκορ ξέφυγε ήταν αυτό απέναντι στον Καναδά (4-1), ο οποίος αγωνίζεται με άγνοια κινδύνου. Στην αντίπερα όχθη, η Βραζιλία αν εξαιρέσουμε το 4-1 με τη Νότια Κορέα, προσεγγίζει τα ματς της με στόχο το μηδέν στην άμυνα (3/4 Under 2,5 στο Μουντιάλ). Το Under 2,5 του 2,09 έχει σημαντικό προβάδισμα.

Ειδικό στοίχημα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η Κροατία θα παραταχθεί με αμυντικές… διαθέσεις, ενώ είναι από τις ομάδες που δεν διστάζουν να κάνουν εύκολα φάουλ (47 έχει πραγματοποιήσει σε 4 ματς). Τώρα, απέναντι σε μία τόσο ποιοτική-ταχύτατη επιθετική γραμμή όπως αυτή της Σελεσάο, εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει το όριο των δεκατεσσάρων φάουλ. Το Over 13,5 φάουλ της τυπικά γηπεδούχου «παίζεται» στο 1,83.

Betmarket Επιλογές