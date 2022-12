Προγνωστικά BCL: Η ευκαιρία της ΑΕΚ

Και τώρα που το Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει μία στάση δύο ημερών τι κάνουμε; Μα φυσικά και στο Betmarket.gr γυρίζουμε στα προγνωστικά μπάσκετ. Μπορεί σε Champions League και Eurocup να μην τα πήγαμε καλά χθες, ωστόσο αν και τα σημεία μας στα ειδικά παικτών ήταν μακριά, τις προσπάθειες τις πήραν και ο Μποστ και ο Τζόουνς.

Οκ δεν τα βάλανε οπότε θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα επανέλθουμε στα ταμεία από σήμερα κιόλας, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Ρέτζιο Εμίλια (του Ντράγκαν Σάκοτα πλέον, που όμως δε θα καθίσει στον πάγκο της) για την 5η αγωνιστική του BCL στο πιο σημαντικό παιχνίδι από ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η ΑΕΚ θέλει να πάει το ματς ψηλά στο σκορ

Η ΑΕΚ δεδομένα δε βρίσκεται και στο ιδανικότερο φεγγάρι της σεζόν μετά το καλό της ξεκίνημα. Κρατούμενο πρώτο. Οι Αμερικανοί της φαίνονται να ψάχνονται και πέραν του Μίτσελ που κυριαρχεί στη ρακέτα επικρατεί μία αναστάτωση, ειδικότερα στην περιφέρεια με το rotation.

Η απουσία και του Ξανθόπουλου φέρνει πολλές αποφάσεις στα χέρια παικτών που είναι περισσότερο σκόρερ και αυτό δυσκολεύσει αρκετά τη δομή των επιθέσεων, κάνοντας τον Στρέλνιεκς να φαντάζει ο καλύτερος παίκτης αυτήν την ώρα, όμως ο Λετονός τραυματίστηκε στο ματς με τον Προμηθέα.

Δεδομένο δεύτερο, όμως, είναι πως η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και αυτήν που πρέπει να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει να έχει ελπίδες πρόκρισης. Ούτως ή άλλως φαίνεται πως αυτήν κυνηγάει έχοντας μία νίκη λιγότερη.

Η βαθμολογία και οι αγωνιστικές του ομίλου

Βόννη 3-1

Καρσίγιακα 2-2

Ρέτζιο Εμίλια 2-2

ΑΕΚ 1-3

5η αγωνιστική

Καρσίγιακα - Βόννη

ΑΕΚ - Ρέτζιο Εμίλια

6η αγωνιστική

Ρέτζιο Εμίλια - Βόννη

ΑΕΚ - Καρσίγιακα

Έχοντας τη μοναδική της νίκη στην Ιταλία, η ΑΕΚ αν διπλώσει τις νίκες της με αυτούς τότε περνάει και στην ισοβαθμία, δηλαδή ακόμα και αν χάσει την τελευταία αγωνιστική θα θέλει νίκη της Βόννης στη Ρέτζιο. Όμως αυτά είναι σχέδια που θα γίνουν στο φινάλε και όχι τώρα, αφού προέχει η νίκη για την Ένωση.

Η Ρέτζιο είναι μία ομάδα που βασίζεται αρκετά στο τρίποντο (9.5/23 στο BCL), αλλά η άμυνά της πάσχει πάρα πολύ. Επιθετικά κινείται γύρω από τις εμπνεύσεις του Τσιντσιαρίνι, βετεράνου Ιταλού γκαρντ που έχει παίξει EuroLeague στο παρελθόν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να κοπεί η δημιουργία του και ο δεύτερος είναι να μπει ένα φρένο στο σκοράρισμα του Ρόμπερτσον. Οπότε οι Φλιώνης και ενδεχομένως Κόνιαρης να έχουν ρόλο στην αναμέτρηση, που ούτως ή άλλως, ελέω αθλητικότητας ταιριάζει στους ΜακΓκρίφ και Μίτσελ. Άλλωστε και στο πρώτο ματς είχαν παίξει καλά οι δυο τους.

Το παιχνίδι δύσκολα θα μείνει χαμηλά, με την ΑΕΚ να ψάχνει κιόλας το τρέξιμο στο γήπεδό της για να βρει εύκολους πόντους στο transition. Η είσοδος του Αϊζάια Μάιλς δίνει πνοή στο do or die της η ΑΕΚ που θα ψάξει τους 80 πόντους αλλά η απουσία του Στρέλνιεκς μειώνει και άλλο τις λύσεις και το under των 80.5 πόντων χρεώνεται στο 1.75 της Stoiximan.gr.

Παιχνίδι με Μίτσελ και Σμιθ

Και για να πάμε στα αγαπημένα μας ειδικά παικτών, στο πρώτο θα μείνουμε σε έναν παίκτη της ΑΕΚ. Ο σταθερότατος Ακίλ Μίτσελ αναμένεται και απόψε το βράδυ να πάρει αρκετές μπάλες στο χαμηλό ποστ. Το over 14.5 μπορεί να φαίνεται μεγάλο όμως για τις μπάλες που θα πάρει ο Μίτσελ, με την ευχή να τροφοδοτηθεί και σωστά από τους γκαρντ που θα πατήσουν παρκέ, δεν είναι τόσο. Ειδικότερα στο 2.10 που το εκτιμά η Stoiximan

Για να ρισκάρουμε σε μία καλή δυάδα θα πορευτούμε με τα τρίποντα του Ματ Μίτσελ. Ο άνθρωπος που οδηγεί το Στρασβούργο και έχει μέσους όρους πόντων 20+ και γενικότερα... πυροβολεί στο BCL, καλείται να δείξει τα δόντια του στο ντέρμπι με την Μούρθια. Οι Γάλλοι θέλουν τη νίκη στην έδρα τους και προφανώς θα βασιστούν στον καλύτερο σκόρερ τους. Το over 2.5 των τριπόντων του Μίτσελ προσφέρεται στο 2.10 της Stoiximan.gr.

Betmarket Επιλογές

Δυάδα

7/12 - 19:30 - BCL - ΑΕΚ - Ρέτζιο Εμίλια: Μίτσελ over 14.5 πόντοι (2.10)

7/12 - 21:00 - BCL - Στρασβούργο - Μούρθια: Σμιθ over 2.5 τρίποντα (2.10)

Δυάδα 4.41 με 10 μονάδες στην Stoiximan.gr