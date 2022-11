Προγνωστικά Μουντιάλ 2022: Πέντε επιλογές στην ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Πεντάδα επιλογών στην ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2022. Το κείμενο από το Betmarket.gr.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ξεκίνησε και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες για την διοργάνωση όπως τις αποδόσεις και τους τζίρους των αγώνων, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους ομίλους και τις βαθμολογίες αλλά και τις διασταυρώσεις Μουντιάλ 2022 από την φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργανώσεις που έμειναν στην ιστορία.

Πέντε στα επτά παιχνίδια που έγιναν νωρίς το πρωί έληξαν με under και No goal. Δεν το ξέρω με σιγουριά, αλλά πιθανολογώ πως μπορεί να οφείλετε και στον παράγοντα ώρα. Και ξεκίνησα με αυτό γιατί είναι βασικός μου προβληματισμός για το σημερινό Σερβία-Καμερούν.

Δύο ομάδες που στο θεωρητικό διάβασμα της διοργάνωσης μου έδιναν ως δυνατά τους σημεία την επιθετικής τους γραμμή. Με Βλάχοβιτς, Μίτροβιτς, Κόστιτς και Τάντιτς στη μία πλευρά και ένα Καμερούν από την άλλη που συγκρίνοντας εμπειρίες, παραστάσεις και ποιότητα των μεσοεπιθετικών του ρόστερ συγκριτικά με τους αμυντικός, η πλάστιγγα γέρνει πολύ υπέρ των πρώτων.

Σε αυτή τη θεωρητική πρώτη ανάγνωση παίζω εύκολα το over στο 2.15. Με έξτρα επιχείρημα πως με μηδέν βαθμούς αμφότερες από την πρεμιέρα, η ανάγκη για να βρουν γκολ θα γίνει μεγαλύτερη. Ανασταλτικοί παράγοντες η ώρα του αγώνα αλλά και η όχι και τόσο ενθαρρυντική παρουσία στην πρεμιέρα. Με ισχυρή δικαιολογία, βέβαια, στην πλευρά των Σέρβων, πως είχαν απέναντί τους τη Βραζιλία.

Στα ειδικά παικτών, τα lines για τους Σέρβους είναι υψηλά, αλλά στο Καμερούν μπορεί να γίνει κουβέντα για Τσούπο Μοτίνγκ και Ανγισά. Είναι οι πιο φορμαρισμένοι ποδοσφαιριστές τη φετινή σεζόν. Ο πρώτος με εξαιρετική χρονιά στη Μπάγερν Μονάχου και 5 τελικές στην πρεμιέρα, είναι στο 3.25 να κάνει πάνω από δύο σήμερα. Ο μέσος της Νάπολι κάνει τρομερές εμφανίσεις στη Serie Α, ήταν ο Καμερουνέζος με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα στο ματς απέναντι στην Ελβετία και πληρώνει 3.40 για τουλάχιστον 2 τελικές στο ματς.

Χαμηλά και τα lines στις τελικές στο τέρμα, αντίστοιχα με το χθεσινό Κροατία-Καναδάς, που πληρωθήκαμε στο Over 9,5 σουτ στο τέρμα. Στο 3.35 η συγκεκριμένη επιλογή, ενώ υπάρχουν και τα πιο χαμηλά 1.80 στις over 7,5 ή το 1.95 για over 22,5 συνολικά τελικές.

Στο άλλο ματς του ομίλου, θαρρώ πως το Βραζιλία-Ελβετία δεν θα απέχει πολύ σε εικόνα από το Βραζιλία-Σερβία. Μια Βραζιλία να έχει τον έλεγχο, να δημιουργεί αλλά ταυτόχρονα να μην επιτρέπει φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως κράτησε τους Σέρβους στις μόλις πέντε τελικές προσπάθειες, ενώ δεν έκαναν τελικοί οι επιθετικοί τους! Ο άσος σε combo bet με το no goal βρίσκεται στο αξιόλογο 2.20.

Στο Ν. Κορέα-Γκάνα θα συμφωνήσω με τον φαβοριτισμό του άσου. Εδειξαν πιο προσηλωμένοι τακτικά οι Κορεάτες, που ήταν σωστοί στο γήπεδο κόντρα στην Ουρουγουάη. Η Γκάνα έχει κάποιους παίκτες με ταλέντο, αλλά το παιχνίδι της ήταν πιο άναρχο και με πολλά αμυντικά λάθη.

Και εδώ το line είναι αρκετά χαμηλό ως προς τις τελικές προσπάθειες. Ισως δικαιολογημένα, αφού οι Κορεάτες δεν είχαν ούτε μια τελική εντός εστίας στην πρεμιέρα. Εγραψα όμως και πιο πάνω πως μου έδειξαν μια ομάδα που πατά πάνω σε σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να προβλέπει πρόκριση με νίκη επί της Πορτογαλίας στο φινάλε. Πιο λογικό είναι ο Μπέντο να είχε στο μυαλό του ένα 0-0 με την Ουρουγουάη, για να πάει στους 4 πόντους κερδίζοντας την Γκάνα. Και αυτό σημαίνει μια Κορέα με πιο επιθετική τάση σήμερα. Οσο για τους Γκανέζους, νομίζω θα παρασυρθούν στο παιχνίδι που θα επιβάλει ο αντίπαλος. Αν τρέξει, θα τρέξουν και με την άμυνα που εχουν θα δώσου φάσεις. Μόλις στις 19,5 οι τελικές προσπάθειες πληρώνουν 1.80, line που μπορεί να πάει και ψηλότερα, με το Over 24,5 να φτάνει σε απόδοση 4.00.

Δεν παίζω τίποτα στο Πορτογαλία-Ουρουγουάη το βράδυ. Ματσάρα, μπορεί να πάει παντού. Βάσει σετ και όποιος παίζει καθαρά πάνω στο value των αριθμών, οφείλει να κοιτάξει το 4.30 των Ουρουγουανών. Το σετ στη θεωρητική pregame εκδοχή του θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ισορροπημένο.

Betmarket Επιλογές:

Mονά

12:00 – Καμερούν-Σερβία Ανγισά 2+ σουτ (3.40)

12:00 – Καμερούν-Σερβία Over 9,5 σουτ στο τέρμα (3.35)

15:00 – Κορέα-Γκάνα Over 24,5 σουτ (4.00)

Δυάδα

12:00 – Καμερούν-Σερβία Over 2,5 (2.20)

18:00 – Βραζιλία-Ελβετία 1 & Νο Goal (2.35)

Δυάδα απόδοσης 5.17