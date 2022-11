Ανάλυση και προγνωστικά στοιχήματος για το Ελβετία-Καμερούν από το Betmarket.gr.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ξεκίνησε και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες για την διοργάνωση όπως τις αποδόσεις και τους τζίρους των αγώνων, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους ομίλους και τις βαθμολογίες αλλά και τις διασταυρώσεις Μουντιάλ 2022 από την φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργανώσεις που έμειναν στην ιστορία.



Πρώτη αγωνιστική και στον 7ο όμιλο, με την Ελβετία να τίθεται αντιμέτωπη με το Καμερούν. Οι Ελβετοί θα κυνηγήσουν τη νίκη για να πάρουν προβάδισμα αναφορικά με τη δεύτερη θέση, αφού στο άλλο ματς οι Βραζιλιάνοι αντιμετωπίζουν τους Σέρβους. Άτυχο το Καμερούν καθώς βρέθηκε σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο για τα δεδομένα του.

Μετάδοση: ΑΝΤ1

Ώρα έναρξης: 12:00

Διαιτητή: Φακούντο Τέλο

Προϊστορία: Θα συναντηθούν για πρώτη φορά

Ανάλυση Ελβετίας

*Πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή της σε τελική φάση Μουντιάλ, ενώ τις δύο προηγούμενες κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

*Έχει κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία επίσημα ματς της

*5-3-0 στην προκριματική φάση τερματίζοντας πρώτη

Οι Ελβετοί κινούνται ανοδικά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τυχαίο ότι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους 8 στο Euro 2020. Διαθέτει έμπειρο υλικό σαν ομάδα και έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στα προκριματικά κατάφερε να περάσει πρώτη σε έναν όμιλο που άφησε στη δεύτερη θέση την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία.

Το θέμα εδώ είναι ο τεχνικός Μουράτ Γιακίν, ο οποίος είναι άπειρος από μεγάλες διοργανώσεις και σε τέτοια τουρνουά όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αμυντικής φιλοσοφίας γενικότερα, με πρώτο μέλημα να προφυλάξει τα μετόπισθεν.

Αγωνιστικά Νέα

Ο τερματοφύλακας Ζόμερ αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο αλλά το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει βασικός.

Πιθανή ενδεκάδα (4-2-3-1): Ζόμερ – Ελβέντι – Ακάνζι – Ροντρίγκεζ – Βίντμερ – Τζάκα Φρόιλερ – Σο – Σακίρι – Εμπολό

Ανάλυση Καμερούν

*Στα δύο τελευταία Μουντιάλ που έλαβε μέρος (2010,2014) μέτρησε μόνο ήττες.

*Αγνοεί τη νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του

*Έχει ηττηθεί και στις 7 τελευταίες αναμετρήσεις του στο Μουντιάλ

Έκανε καλή πορεία στην προκριματική φάση, καθώς στον όμιλο έτρεξε αήττητο σερί έξι αναμετρήσεων (5-1-0), ενώ στα πλέι οφ ξεπέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας για να φτάσει ως εδώ. Στον πάγκο του έχει τον Ριγκομπέρτ Σονγκ, ο οποίος μετρά 136 συμμετοχές με το εθνόσημο σαν ποδοσφαιριστής. Πάντως σαν προπονητής τα δείγματα του δεν είναι ελπιδοφόρα (2-0-3 το σερί), καθώς η ομάδα του παρουσιάζει ένα αρκετά μέτριο πρόσωπο.

Το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, με τον τύπο να ρίχνει…καρφιά προς τον Σόνγκ για βυσματικές κλήσεις. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ξαφνική λύση του συμβολαίου με την εταιρία που προμήθευε τα ρούχα της ομάδας και την συνεργασία με άλλη. Τέλος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σάμουελ Ετό (ο γνωστός μας από το πέρασμα του στην Μπαρτσελόνα) μπλέκεται πάρα πολύ στα… πόδια του Σονγκ. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις περί κατάκτησης που έχει προβεί, αλλά και το ότι έχει κάνει αρκετές παθιασμένες συνομιλίες στα αποδυτήρια της ομάδας.

Αγωνιστικά νέα

Δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού η ομάδα του Καμερούν και ο Σονγκ θα παρατάξει ότι καλύτερο έχει στη διάθεση του.

Πιθανή ενδεκάδα (4-3-3): Ονάνα – Νκουλού – Καστελέτο – Φάι – Εμπόσε – Χόνγκλα – Τόκο Εκάμπι – Ανγκουίσα – Ανγκισά – Εντσάμ – Εμπεμό – Αμπουμπακάρ

Προγνωστικά 1-Χ-2

Το Καμερούν παρουσιάστηκε ιδιαίτερα προβληματικό στα πρόσφατα ματς του, ενώ είναι πιθανό να τεθούν και ζητήματα ομοιογένειας με τον Σονγκ στον πάγκο του. Συν τοις άλλοις, και το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Η Ελβετία είναι δεμένη σαν σύνολο και με όπλο την αμυντική της συνοχή, εκτιμούμε ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να επιβεβαιώσει τον άσο του 1,79.

Προγνωστικά γκολ

Δίνει αρκετό βάρος στην άμυνα του ο Γιακίν και δεν αναμένεται να ανοίξει σε ρυθμό το παιχνίδι. Το Καμερούν μέτρησε 5/8 under 2,5 στην προκριματική φάση (μαζί με τα πλέι οφ) και 6 No Goal. Σε χαμηλό τέμπο θα πάει το ματς και το Under 2,5 στο 1,71 έχει τον πρώτο λόγο.

Ειδικά στοιχήματα

Σε ειδικά στοιχήματα μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο παραπάνω ενδεχόμενα (1 και No Goal), ανεβάζοντας την απόδοση στη νίκη της Ελβετίας στο 2,62.

Ο Τζάκα είναι από τους παίκτες που συχνά πυκνά μπλέκουν σε τσακωμούς, ενώ έχει την τάση να διαμαρτύρεται έντονα στους διαιτητές. Δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο αν τον δούμε να δέχεται κίτρινη κάρτα. Ήδη φέτος σε 20 επίσημα ματς έχει κιτρινιστεί 5 φορές. Το ενδεχόμενο δεχτεί ακόμα μία στο 2,62.

Betmarket Επιλογές