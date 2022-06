Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με ειδικά στοιχήματα στον τρίτο τελικό της Basket League

Ο τρίτος τελικός της Basket League είναι προ των πυλών, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να ελπίζει στην τρίτη νίκη που θα σημάνει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παίζοντας μπάσκετ για δύο δεκάλεπτα

Αν παρατηρήσει κανείς τις δύο αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα δει κανείς πως αμφότερες οι ομάδες έχουν αγωνιστεί για… δύο δεκάλεπτα.

Ο μεν Ολυμπιακός έχει παίξει σε υψηλό ρυθμό στο α’ δεκάλεπτο της πρώτης μάχης στο ΣΕΦ και στο γ’ δεκάλεπτο της μάχης του ΟΑΚΑ, διαμορφώνοντας μεγάλες διαφορές και αφήνοντας σε πολύ χαμηλά νούμερα παραγωγικότητας τον αιώνιο αντίπαλο. Ο δε Παναθηναϊκός έχει παίξει στα ίσα τον Ολυμπιακό στα δύο πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα του ΟΑΚΑ. Στα υπόλοιπα δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, με αποτέλεσμα να έρθουν οι δύο ήττες.

Ο Ολυμπιακός έχει μέσα του την “κάψα” του διεκδικητή του πρωταθλήματος. Άπαντες στον Ολυμπιακό έχουν καταλάβει τη σπουδαιότητα του σημερινού αγώνα, ενώ το βασικότερο από όλα είναι πως έχουν δείξει ότι μπορούν να κερδίσουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και να ανατρέψουν την όποια εις βάρος τους κατάσταση. Με δεδομένο πως το σημερινό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει και φιέστα για τον Ολυμπιακό, θα στηρίξουμε τον άσο με το χάντικαπ στο -9,5 και το over των “ερυθρολεύκων” στο 80,5 με συνολική απόδοση 2,30 στη Stoiximan.gr.

Ειδικά στοιχήματα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί τον παίκτη-κλειδί στη φετινή σειρά των τελικών της Basket League για τον Ολυμπιακό. Ο ηγέτης των “ερυθρολεύκων” στην περιφέρεια είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά και γι’ αυτό άλλωστε έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο και αποκτήθηκε προκειμένου να διαδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στην ηγεσία της ομάδας.

Ο Σλούκας έχει δείξει την ικανότητα του τόσο στην εκτέλεση με μακρινό σουτ, όσο και στα drive, προκειμένου είτε να τελειώσει ο ίδιος τη φάση είτε να “σπάσει” τη μπάλα σε παίκτη στην περιφέρεια. Είναι ο παίκτης που έχει πολλές επαφές με τους αντιπάλους, οπότε οδηγείται συχνά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Το over 2,5 στις εύστοχες ελεύθερες βολές του Σλούκα προσφέρεται σε απόδοση 1,75 στη Stoiximan.gr και αποτελεί μία ενδιαφέρουσα επιλογή.

Ο Οκάρο Ουάιτ είναι ένας από τους ελάχιστους… διασωθέντες του φετινού ναυαγίου του Παναθηναϊκού στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός μπορεί να ήρθε με αρκετές προσδοκίες, ελέω και της καλής χρονιάς του με την Ούνιξ Καζάν πέρυσι, αλλά και του παρελθόντος του, έχοντας περάσει από τους Μαϊάμι Χιτ, όμως οι προσδοκίες αυτές δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Στους αγώνες με τον Ολυμπιακό παρουσιάζει καλό πρόσωπο, με τον Ουάιτ να δίνει σημαντικές βοήθειες, τόσο στην άμυνα, όσο και επιθετικά και μάλιστα από τα 6,75. Για κάποιον, λοιπόν, που αναζητά να πάρει ένα παραπάνω ρίσκο, το over1,5 στα εύστοχα τρίποντα του Αμερικανού προσφέρεται σε απόδοση 3,45 στη Novibet.

Το σημερινό παιχνίδι είναι πιθανότατα (εφόσον κερδίσει ο Ολυμπιακός) το τελευταίο του Γιώργου Πρίντεζη. Εφόσον ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο του αγώνα, είναι πολύ πιθανό να δοθεί χρόνος στον αρχηγό των “ερυθρολεύκων”, προκειμένου να ζήσει το δικό του last dance και να αποθεωθεί από τον κόσμο που θα βρεθεί στο ΣΕΦ. Αν λοιπόν πάρει αυτό το χρόνο που υπολογίζουμε, αξίζει να ρισκάρουμε με το over0,5 στα τρίποντα του, το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 4,00 στη Stoiximan.gr.

Betmarket Επιλογές:

17/6 (21:00) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

BetBuilder (Stoiximan.gr):

1 (-9,5)

Ολυμπιακός over 80,5

Συνολική απόδοση 2,30 με ποντάρισμα 5 μονάδες

Μονά:

Κώστας Σλούκας over 2,5 εύστοχες βολές σε απόδοση 1,75 με 10 μονάδες στη Stoiximan.gr

Γιώργος Πρίντεζης over 0,5 εύστοχα τρίποντα σε απόδοση 4,00 με 3 μονάδες στη Stoiximan.gr

