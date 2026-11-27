Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR, Γκονσάλο Φέιο, απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους και την ομάδα του, ενόψει της επικείμενης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο ELABET. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε την καθημερινή εξέλιξη της ομάδας σε τακτικό επίπεδο, νοοτροπίας και αγωνιστικού πάθους, καθώς ο Αστέρας AKTOR αναζητά το πρώτο του τρίποντο στην εποχή του Φέιο.

Η ανθρωπιστική διάσταση και η εκστρατεία της Super League

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Γκονσάλο Φέιο αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, επισημαίνοντας την εκστρατεία που διοργανώνει η Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εκστρατεία αυτή αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τη στήριξη των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Ο Πορτογάλος προπονητής τόνισε ότι αυτή η ανθρωπιστική διάσταση αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι, καθώς το ποδόσφαιρο υπάρχει και για τέτοιους σκοπούς, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία.

Ο επερχόμενος αγώνας με τον Βόλο ELABET

Αναφορικά με τον αγώνα, ο Φέιο σημείωσε ότι πρόκειται για μια αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων που έχουν ανάγκη βαθμών και επιθυμούν τη νίκη. Ο Βόλος ELABET περιγράφεται ως ουραγός, αλλά παράλληλα ως μια ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, η οποία αγωνίζεται στην έδρα της.

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR πρόσθεσε ότι ο Βόλος έχει έναν προπονητή που ανέλαβε σχετικά πρόσφατα, γεγονός που καθιστά βέβαιο ότι θα έχει κίνητρο. Ωστόσο, ο Φέιο εξέφρασε την πίστη της δικής του ομάδας σε αυτό που κάνει, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου ο Αστέρας AKTOR θα επιδιώξει να πάρει τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα των Αρκάδων θα ταξιδέψει στον Βόλο με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα επιστρέψει στην Τρίπολη με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της ομάδας και το πάθος των ποδοσφαιριστών

Ο Γκονσάλο Φέιο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα του εξελίσσεται καθημερινά. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται τόσο σε τακτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας και πάθους, στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πάθος που επιδεικνύουν οι ποδοσφαιριστές.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα θα ακολουθήσει το αγωνιστικό της πλάνο. Πρόσθεσε ότι όλοι εργάζονται για να εξελίξουν τη νοοτροπία τους, να βελτιώσουν την τακτική τους και να προοδεύσουν σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, κάθε ποδοσφαιριστής δουλεύει για την ατομική του βελτίωση, με τη βοήθεια του επιτελείου και αξιοποιώντας τις δομές της ομάδας.

Το μήνυμα προς τους φιλάθλους και η αναζήτηση του «τριπόντου»

Ο Φέιο απηύθυνε ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Αστέρα AKTOR, δηλώνοντας ότι τον καταλαβαίνει και συμμερίζεται τα συναισθήματά του. Αναγνώρισε ότι όχι μόνο η φετινή σεζόν μέχρι στιγμής, αλλά και η προηγούμενη, ήταν γεμάτες δυσκολίες. Παρόλο που δεν βρισκόταν στην ομάδα τότε, δήλωσε ότι κατανοεί πώς αισθάνονται οι φίλαθλοι και συμμερίζεται τα συναισθήματά τους.

Ο προπονητής των Αρκάδων αναφέρθηκε στις πρόσφατες εμφανίσεις της ομάδας, όπου στους δύο τελευταίους αγώνες δεν κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο που όλοι επιθυμούν. Ωστόσο, επισήμανε ότι η αγωνιστική τους απόδοση βελτιώνεται. Δήλωσε ότι αν παίξουν καλά και με πάθος, θα βρεθούν πιο κοντά στη νίκη.

Το σημαντικότερο στοιχείο που ζήτησε από τους φιλάθλους να αναγνωρίσουν είναι ότι το πάθος και η νοοτροπία της ομάδας έχουν βελτιωθεί στους τελευταίους αγώνες. Ο τρόπος παιχνιδιού και η αγωνιστική απόδοση έχουν επίσης βελτιωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι τρεις βαθμοί που επιδιώκονται στον αγώνα με τον Βόλο ELABET, θέλουν να αφιερωθούν, πρώτα απ' όλα, στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta