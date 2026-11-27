Ο Αλέσιο Λίσι, προπονητής του ΠΑΟΚ, προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση σχετικά με τη διαχείριση της ποινής του ποδοσφαιριστή Σερίφ Εντιαγέ. Συγκεκριμένα, επέλεξε ο Σενεγαλέζος επιθετικός να εκτίσει την ποινή των καρτών του στον επερχόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας με τον Βόλο. Η στρατηγική αυτή επιλογή έχει ως πρωταρχικό στόχο να διασφαλίσει την παρουσία του παίκτη στα δύο κρίσιμα ντέρμπι που ακολουθούν στο πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων», αυτά με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Η απόφαση για την εκτίση της ποινής

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, βρισκόταν σε αναμονή για την πλήρη ανάρρωση του Σερίφ Εντιαγέ από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παράλληλα, έπρεπε να λάβει μια απόφαση σχετικά με το σε ποιο από τα επόμενα παιχνίδια θα εκτίσει ο παίκτης την ποινή του, καθώς είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό κίτρινων καρτών.

Η απόφαση που ελήφθη από τον Λίσι κρίθηκε ως η πλέον προφανής. Επέλεξε να μην έχει τον Σενεγαλέζο επιθετικό στη διάθεσή του για τον εντός έδρας αγώνα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή η επιλογή του επιτρέπει να διατηρήσει τον Εντιαγέ «καθαρό» από ποινές για τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Η διαθεσιμότητα του Εντιαγέ για τα ντέρμπι

Με την εκτίση της ποινής του στον αγώνα με τον Βόλο, ο Σερίφ Εντιαγέ θα είναι, υπό προϋποθέσεις, διαθέσιμος για τα επόμενα μεγάλα παιχνίδια. Η βασική προϋπόθεση είναι να καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως την ίωση και να επιστρέψει στις κανονικές προπονήσεις της ομάδας. Εάν ο παίκτης μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα προπόνησης σήμερα, τότε θα θεωρείται πλήρως διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο Εντιαγέ προπονηθεί, θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η παρουσία του στην αποστολή και ενδεχομένως στην αρχική ενδεκάδα θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση μακριά από την έδρα του.

Το πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων»

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μετά την αναμέτρηση με τον Βόλο περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα απαιτητικά ντέρμπι, τα οποία έχουν μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία για την ομάδα. Πρώτο στη σειρά είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο έχει οριστεί για την Κυριακή. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μία από τις κορυφαίες προκλήσεις του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση με την ομάδα της Μαγνησίας και το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ακολουθεί στο πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Πρόκειται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Για αυτή τη συνάντηση, ο Σερίφ Εντιαγέ θα υπολογίζεται επίσης κανονικά από τον προπονητή, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στην επίθεση του ΠΑΟΚ σε μια περίοδο με συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια.

Η στρατηγική πίσω από την επιλογή

Η απόφαση του Αλέσιο Λίσι να θυσιάσει την παρουσία του Σερίφ Εντιαγέ στον αγώνα με τον Βόλο, επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει το τεχνικό επιτελείο στα επερχόμενα ντέρμπι. Η διαθεσιμότητα ενός βασικού επιθετικού σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις μπορεί να κρίνει την έκβαση των αγώνων και να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, και η εξασφάλιση της παρουσίας του στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αποτελεί κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να έχει όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τις κορυφαίες προκλήσεις του προσεχούς διαστήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta