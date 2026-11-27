Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος», που αφηγείται την πορεία της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου, βρίσκεται πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη σημαντικές στιγμές από τη διαδρομή του συλλόγου, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις αγωνιστικές του επιτυχίες, αλλά και τη βαθιά σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.

Η προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση στον κινηματογράφο Δαναό, όπου το κοινό και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρακολούθησαν την ιστορία που ξεπερνά τα στενά όρια μιας αθλητικής καταγραφής.

Η διαδρομή από τις τοπικές κατηγορίες στην κορυφή

Το ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» αναδεικνύει τη μοναδική πορεία της μπασκετικής Μυκόνου. Η ταινία παρακολουθεί την εξέλιξη της ομάδας από τις τοπικές κατηγορίες, φτάνοντας μέχρι τα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Η παραγωγή, που φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Καλφάκη στη σκηνοθεσία και του Δήμου Μυκόνου στην παραγωγή, με την υποστήριξη του Α.Ο. Μυκόνου, δεν περιορίζεται μόνο στις αγωνιστικές επιτυχίες. Αντιθέτως, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος κατάφερε να φτάσει στην κορυφαία βαθμίδα του ελληνικού μπάσκετ.

Η ομάδα ως σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία

Πέρα από τις διακρίσεις στο παρκέ, η ταινία εστιάζει στον τρόπο που η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου έγινε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Κατάφερε να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα του νησιού.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η ομάδα αποτέλεσε έναν κοινό τόπο συνάντησης και συλλογικής έκφρασης. Η ιστορία αυτή αποδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα από μια απλή αγωνιστική δραστηριότητα, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς και κοινωνικό αποτύπωμα.

Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του Δαναού

Η αίθουσα του κινηματογράφου Δαναού ήταν κατάμεστη κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ. Το κοινό, μαζί με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ταινία που αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του εγχειρήματος.

Η επιτυχία της προβολής υπογραμμίζει το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της ομάδας, η οποία, μέσα από την πορεία της, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της ταυτότητας της Μυκόνου. Το ντοκιμαντέρ δίνει φωνή στους πρωταγωνιστές της, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τη μοναδική σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον σύλλογο και την τοπική κοινωνία.

Οι παρόντες πρωταγωνιστές της ιστορικής ανόδου

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα που συνέβαλαν στην πορεία της ομάδας. Τον σύλλογο εκπροσώπησαν ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος και ο General Manager Γιάννης Τζήμας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε αυτή τη βραδιά.

Μαζί τους βρέθηκαν και πρώην παίκτες του Α.Ο. Μυκόνου, οι οποίοι συνέβαλαν στην ιστορική άνοδο της ομάδας στη GBL. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι Πέτρος Μελισσαράτος, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Στέφανος Ματσάγγος, Δημήτρης Δεϊμέζης και Κωνσταντίνος Ντιπτσής. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη όχι μόνο στην ιστορία και την εξέλιξη του συλλόγου, αλλά και στους ανθρώπους που τον αγκάλιασαν και τον στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή.

Ένα εγχείρημα που ξεπέρασε τις προσδοκίες

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «ένα εγχείρημα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες». Η δήλωσή του συμπυκνώνει την ουσία της ιστορίας, η οποία δεν αφορά μόνο τις κούπες και τις διακρίσεις.

Αντιθέτως, αφορά μια ολόκληρη κοινωνία που βρήκε στην ομάδα έναν κοινό τόπο συνάντησης, υπερηφάνειας και συλλογικής έκφρασης. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ιστορία συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και ισχυρών δεσμών, αναδεικνύοντας το βαθύ νόημα του αθλητισμού για την τοπική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta