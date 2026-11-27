Ο Άρης έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τη Βάσκο ντα Γκάμα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπενχαμίν Γκαρέ, καθώς ο δανεισμός του Αργεντινού μεσοεπιθετικού ολοκληρώνεται σε έναν μήνα. Το οικονομικό σκέλος αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση της υπόθεσης, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιδιώκουν τη διατήρηση του ποδοσφαιριστή στο δυναμικό τους.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων

Έναν μήνα πριν από την ολοκλήρωση του δανεισμού του Μπενχαμίν Γκαρέ, ο Άρης προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαχείρισης της υπόθεσης του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις τελευταίες 24 ώρες άνοιξε επίσημα ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με τη Βάσκο ντα Γκάμα, με αντικείμενο την αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη σαφή διάθεση των «κιτρινόμαυρων» να διατηρήσουν τον 26χρονο παίκτη στο δυναμικό τους. Ωστόσο, η επιδίωξη αυτή δεν συνδέεται απαραίτητα με τους αρχικούς οικονομικούς όρους που είχαν συμφωνηθεί κατά την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού.

Το οικονομικό σκέλος της εξίσωσης

Βασική επιδίωξη του Άρη στις τρέχουσες συζητήσεις είναι η αισθητή μείωση του ποσού που προβλέπεται στην οψιόν αγοράς, το οποίο εκτιμάται περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση για την απόκτηση του Γκαρέ δεν περιορίζεται μόνο στην αποζημίωση προς τη βραζιλιάνικη ομάδα.

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται και το συμβόλαιο του ίδιου του ποδοσφαιριστή, με τις ετήσιες απολαβές του να εκτιμάται ότι προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στη διαπραγματευτική διαδικασία προστίθεται και το γεγονός ότι ο Αργεντινός δεσμεύεται με τη Βάσκο για ακόμη έναν χρόνο, συγκεκριμένα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η θετική διάθεση του ίδιου του Μπενχαμίν Γκαρέ απέναντι στην προοπτική να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, μια πρόθεση την οποία δεν έκρυψε στις πρόσφατες δηλώσεις του.

Το χρονοδιάγραμμα και η αγωνιστική αξιολόγηση

Η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να διαμορφώσουν μια σαφή εικόνα σχετικά με τις απαιτήσεις της βραζιλιάνικης ομάδας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ιδανικά, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η υπόθεση πριν από τις 30 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα με τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγωνιστική παρουσία του Γκαρέ στον απαιτητικό κύκλο αναμετρήσεων που ακολουθεί. Τα διαδοχικά ντέρμπι που έχει μπροστά του ο Άρης προσφέρουν ένα ακόμη σημαντικό δείγμα για την αξιολόγηση της επιρροής του Αργεντινού στο παιχνίδι της ομάδας.

Εναλλακτικά πλάνα για την ενίσχυση

Σε κάθε περίπτωση, οι «κιτρινόμαυροι» προετοιμάζουν και το εναλλακτικό τους πλάνο, καθώς η αναζήτηση εξτρέμ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου έχει ήδη ξεκινήσει. Η διοίκηση του Άρη εξετάζει τις επιλογές της στην αγορά, ανεξαρτήτως της έκβασης των τρεχουσών συζητήσεων.

Τα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής στόχευσης για έναν νέο εξτρέμ συναρτώνται σε σημαντικό βαθμό με την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Η εξέλιξη της υπόθεσης του Αργεντινού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των επόμενων κινήσεων του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta