Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στη Μίλαν στο στάδιο Καραϊσκάκη, ωστόσο η εικόνα του αγώνα άλλαξε θεαματικά μετά το 55ο λεπτό. Το λαμπρό προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» μετατράπηκε σε τελική ήττα με σκορ 2-4. Αυτή η ανατροπή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του παιχνιδιού.

Η θεαματική αλλαγή του σκηνικού

Η δραματική μεταβολή του σκορ, από 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 55ο λεπτό σε 2-4, δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα. Αντιθέτως, αρκετά στοιχεία συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα που αρχικά φάνταζε απίθανο. Η πορεία του αγώνα, ιδιαίτερα μετά το πρώτο ημίχρονο, έδειξε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις δύο ομάδες.

Η κόπωση των «ερυθρόλευκων» και οι ελλείψεις

Ένας από τους βασικούς λόγους που αναφέρθηκε επανειλημμένως ήταν η κόπωση των παικτών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» επέδειξαν ανεξέλεγκτη ενέργεια για τα πρώτα 55 λεπτά της αναμέτρησης, γεγονός που οδήγησε σταδιακά σε «σκασμό» και απώλεια δυνάμεων. Αυτή η διαχείριση της ενέργειας ίσως αποτελέσει ένα μάθημα για μελλοντικούς αγώνες παρόμοιας έντασης, όπου η διατήρηση δυνάμεων για το τέλος είναι κρίσιμη.

Στην αντιμετώπιση αυτής της κόπωσης, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε σημαντικές ελλείψεις στον πάγκο του. Οι απουσίες των Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο και Μπέιλι, καθώς και η μη συμπερίληψη των Μάριους, Σιπιόνι και Ρόκα στη λίστα, περιόρισαν τις διαθέσιμες λύσεις. Αντίθετα, ο προπονητής της Μίλαν, Αμορίμ, είχε τη δυνατότητα να φέρει από τον πάγκο παίκτες όπως ο Πούλισιτς, ο Τομόρι και ο Μούσα, προσφέροντας φρέσκες και ποιοτικές επιλογές που άλλαξαν τη ροή του παιχνιδιού.

Το αρχικό τακτικό αριστούργημα του Ιμανόλ

Στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ, παρουσίασε ένα τακτικό αριστούργημα. Εφάρμοσε για πρώτη φορά μια τριάδα στην άμυνα, η οποία μετατρεπόταν σε πεντάδα κατά τη διάρκεια της αμυντικής φάσης. Ο Σα τοποθετήθηκε δίπλα στον Φρόιλερ στο κέντρο, ενώ μπροστά αγωνίστηκε μια τριπλέτα αποτελούμενη από τους Ζότα, Γκονζάλες και Ζέλσον.

Με αυτό το σχέδιο, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως του Αμορίμ, ο οποίος φάνηκε αιφνιδιασμένος και ανήμπορος να αντιδράσει. Η ομάδα του Ιμανόλ είχε εξασφαλισμένη την άμυνα, τον πρώτο λόγο στο κέντρο του γηπέδου και δημιουργούσε «φωτιές» στην επίθεση. Οι τελικές προσπάθειες στο 55ο λεπτό ήταν εντυπωσιακές, με 12-4 υπέρ του Ολυμπιακού, μια αναλογία που θύμιζε αγώνα με πολύ μικρότερης δυναμικότητας αντίπαλο.

Παρά την κυριαρχία του, ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Πιρόλα και ο Πέντερσεν απώλεσαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για επιπλέον γκολ, ενώ ο Ζέλσον βρέθηκε σε θέση βολής τρεις φορές μέσα στο πρώτο 20λεπτο. Η Μίλαν βρισκόταν σε κατάσταση αιχμαλωσίας, αδυνατώντας να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των «ερυθρόλευκων».

Οι καθυστερημένες αλλαγές και η απάντηση του Αμορίμ

Παρά την αρχική επιτυχία, υπήρξαν ερωτηματικά σχετικά με τις αλλαγές του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είχε εισέλθει στον αγώνα αρκετά νωρίτερα από το 72ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ζέλσον. Επίσης, η αλλαγή του Γκονζάλες στο 66ο λεπτό ίσως να μην ήταν απαραίτητη, ενώ ο Μπρούνο ενδεχομένως έπρεπε να είχε αποχωρήσει νωρίτερα, ακόμα κι αν η μοναδική διαθέσιμη λύση ήταν ο Τικνιζιάν, ο οποίος συνοδευόταν από ερωτηματικά.

Ο προπονητής της Μίλαν, Αμορίμ, κατάφερε να πάρει τη ρεβάνς από τον Ιμανόλ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, πραγματοποιώντας κινήσεις που άλλαξαν πλήρως την εικόνα της ομάδας του. Οι αλλαγές του στο ημίχρονο, αν και χρειάστηκαν περίπου 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για να αποδώσουν, αποδείχθηκαν καθοριστικές. Ο Πορτογάλος προπονητής προχώρησε σε ένα δικό του προπονητικό αριστούργημα, αναδιατάσσοντας πλήρως τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, ο Χάτσινσον μετακινήθηκε από μια θέση λίγο δεξιά πίσω από τον φορ στην γραμμή δεξιά. Ο Μορέιρα, ο οποίος αγωνιζόταν στην γραμμή δεξιά, πήγε στην γραμμή αριστερά. Ο Σισέ, από τη θέση λίγο αριστερά πίσω από τον φορ, μετατοπίστηκε σε θέση καθαρού φορ. Πίσω από τον Σισέ, πλέον, τοποθετήθηκαν ο Πούλισιτς λίγο αριστερά και ο Ραμπιό λίγο δεξιά. Αυτές οι τακτικές προσαρμογές άλλαξαν τη δυναμική του αγώνα και επέτρεψαν στη Μίλαν να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta