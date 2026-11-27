Δύο βασικοί ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR, ο Φράνκο Ορόθκο και ο Τζόρνταν Σίλβα, θα απουσιάσουν από την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας τους με τον ΠΑΟΚ. Η απουσία τους οφείλεται στην εκτέλεση ποινής λόγω συμπλήρωσης κίτρινων καρτών στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας, που ανήκει στην 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19 Δεκεμβρίου, στις 19:30.

Η απόφαση του προπονητή Γκονσάλο Φέιο

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR, Γκονσάλο Φέιο, ήταν αυτός που κλήθηκε να λάβει την απόφαση σχετικά με το σε ποια αγωνιστική θα εκτίσουν την ποινή τους οι δύο παίκτες. Μετά από προσεκτική σκέψη, ο Φέιο κατέληξε στην επιλογή της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος της 15ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη επιλογή σημαίνει ότι ο Γκονσάλο Φέιο θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι αυτό χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Φράνκο Ορόθκο και του Τζόρνταν Σίλβα. Η απουσία τους αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου, καθώς πρόκειται για δύο σημαντικούς παίκτες της ομάδας των Αρκάδων.

Ο λόγος της ποινής και η συμπλήρωση καρτών

Η ποινή που καλούνται να εκτίσουν οι Φράνκο Ορόθκο και Τζόρνταν Σίλβα προέκυψε από τη συμπλήρωση τριών κίτρινων καρτών στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Οι δύο ποδοσφαιριστές δέχθηκαν την τελευταία τους κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με τον Άρη.

Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στην έδρα του Αστέρα AKTOR, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η συμπλήρωση του ορίου των κίτρινων καρτών, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του πρωταθλήματος, επιφέρει την αυτόματη τιμωρία απουσίας από μία αγωνιστική.

Η διαδικασία επιλογής της αγωνιστικής

Το προπονητικό επιτελείο των «κιτρινομπλέ» είχε στη διάθεσή του τέσσερις επόμενες αγωνιστικές για να επιλέξει σε ποια από αυτές θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Ορόθκο και Σίλβα. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαχείρισης του ρόστερ, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των απουσιών.

Τελικά, όπως αποφασίστηκε, οι δύο ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν την ποινή τους στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας αυτός θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη, την έδρα του Αστέρα AKTOR. Η επιλογή αυτή δείχνει την εκτίμηση του τεχνικού επιτελείου για τη σημασία των επόμενων αναμετρήσεων και την προσπάθεια να διαχειριστούν τις απουσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής, όπου οι Ορόθκο και Σίλβα θα είναι απόντες, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την πορεία του Αστέρα AKTOR στο πρωτάθλημα. Ο Γκονσάλο Φέιο καλείται πλέον να βρει τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από την απουσία των δύο αυτών παικτών, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko