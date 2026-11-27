Ο Άρης δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση για τον Μπένχαμιν Γκαρέ, με το μέλλον του 26χρονου Αργεντινού ποδοσφαιριστή να παραμένει αβέβαιο. Ο Γκαρέ αγωνίζεται στους «κιτρινόμαυρους» με τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα, ενώ η προθεσμία για την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του εκπνέει σε περίπου έναν μήνα. Η τελική απόφαση της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα καθοριστεί από το οικονομικό σκέλος και την αγωνιστική του εικόνα στα επερχόμενα κρίσιμα παιχνίδια.

Η εκκρεμότητα του δανεισμού και η προθεσμία

Ο Μπένχαμιν Γκαρέ, ένας 26χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον του στον Άρη. Ο παίκτης αγωνίζεται στους «κιτρινόμαυρους» με τη μορφή δανεισμού, προερχόμενος από τη βραζιλιάνικη ομάδα Βάσκο ντα Γκάμα.

Η οψιόν αγοράς του Γκαρέ, η οποία θα επέτρεπε στον Άρη να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή, έχει προθεσμία ενεργοποίησης που λήγει σε περίπου έναν μήνα. Όπως έχει αναφερθεί, όλα τα δεδομένα βρίσκονται στο τραπέζι, με τον Άρη να αξιολογεί κάθε παράμετρο πριν καταλήξει στην τελική του απόφαση για την παραμονή του Αργεντινού στο ρόστερ.

Το καθοριστικό οικονομικό σκέλος

Ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες στην υπόθεση του Μπένχαμιν Γκαρέ είναι το οικονομικό σκέλος. Το συνολικό κόστος που θα χρειαστεί να επωμιστεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στην απόκτησή του, αποτελεί κεντρικό σημείο της αξιολόγησης.

Στην εξίσωση αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι απαιτήσεις της Βάσκο ντα Γκάμα όσο και οι οικονομικές απαιτήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση που ο Άρης επιλέξει να κρατήσει τον Γκαρέ, θα πρέπει να διαχειριστεί μια συμφωνία με ετήσιες απολαβές που αναμένεται να προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, παραμένει ερωτηματικό το ακριβές ύψος της ρήτρας αγοράς του παίκτη. Κάποιες εκτιμήσεις την τοποθετούν κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ πληροφορίες από τη Βραζιλία κάνουν λόγο ακόμη και για υψηλότερο ποσό. Ο Άρης, σε κάθε περίπτωση, επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τη Βάσκο ντα Γκάμα, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους, σίγουρα κάτω από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εφόσον αποφασίσει να διατηρήσει τον Αργεντινό στο δυναμικό του.

Η αγωνιστική εικόνα στα κρίσιμα ντέρμπι

Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, η αγωνιστική εικόνα του Μπένχαμιν Γκαρέ στα παιχνίδια που ακολουθούν θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική κρίση. Ο επόμενος μήνας περιλαμβάνει ιδιαίτερα απαιτητικές αναμετρήσεις για τον Άρη.

Σε αυτή τη σειρά αγώνων, περιλαμβάνονται τα ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, καθώς και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν σημαντικά αγωνιστικά τεστ, προσφέροντας στον Άρη τη δυνατότητα να αξιολογήσει ακόμη καλύτερα τη συνολική επιρροή του ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι της ομάδας.

Αναζήτηση ενίσχυσης στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο

Εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και της ανάγκης για ενίσχυση, ο Άρης έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση για την απόκτηση εξτρέμ. Η κίνηση αυτή δείχνει την προετοιμασία της ομάδας για κάθε ενδεχόμενο.

Τα κριτήρια για την επιλογή του νέου εξτρέμ αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά, ανάλογα με το αν ο Μπένχαμιν Γκαρέ παραμείνει ή όχι στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

Με πληροφορίες από: Athletiko