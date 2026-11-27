Το τέλος των αήττητων σερί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είδαν τις αήττητες πορείες τους στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις να λαμβάνουν τέλος το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Οι δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες είχαν κοινή πορεία στις League Phase του Europa και Conference League αντίστοιχα, ηττήθηκαν στις αναμετρήσεις τους. Οι ήττες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η λίστα των ομάδων που δεν έχουν χάσει ακόμα σε Champions, Europa και Conference League.

Η πορεία των ελληνικών ομάδων πριν τις ήττες

Πριν από τις αναμετρήσεις της Πέμπτης, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός διατηρούσαν αξιοσημείωτα αήττητα σερί στις διοργανώσεις τους. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταγράψει ένα ρεκόρ τριών νικών και μίας ισοπαλίας στην League Phase του Europa League, πριν από τον αγώνα τους με τη Μίλαν. Αυτή η επίδοση τους είχε φέρει σε μια δυνατή θέση, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Από την πλευρά τους, οι «πράσινοι» του Παναθηναϊκού είχαν πετύχει το απόλυτο στην League Phase του Conference League. Μετρούσαν τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ. Η κοινή αυτή πορεία των δύο «αιωνίων» στις αντίστοιχες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων είχε δημιουργήσει προσδοκίες για τη συνέχιση των επιτυχιών τους.

Το τέλος των αήττητων σερί

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου σηματοδότησε το τέλος των αήττητων πορειών για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες γνώρισαν την ήττα, και μάλιστα με έναν πανομοιότυπο τρόπο που προκάλεσε αίσθηση. Αμφότερες κατάφεραν να προηγηθούν με δύο γκολ στα παιχνίδια τους, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους.

Ωστόσο, παρά το ισχυρό ξεκίνημα, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα αυτό. Δέχθηκαν την ανατροπή από τους αντιπάλους τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τους αγώνες και να ολοκληρωθούν τα σερί τους. Αυτή η διπλή ήττα είχε άμεσο αντίκτυπο στη λίστα των ομάδων που παρέμεναν αήττητες στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι ομάδες που παραμένουν αήττητες στο Champions League

Μετά τις εξελίξεις της Πέμπτης, η λίστα των ομάδων που συνεχίζουν να αγνοούν την ήττα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις μειώθηκε. Στο Champions League, τρεις κορυφαίες ομάδες διατηρούν το αήττητο σερί τους. Πρόκειται για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Αναλυτικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει καταγράψει πέντε αγώνες χωρίς ήττα, με ρεκόρ 5 νίκες και 0 ισοπαλίες (5-0-0). Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει επίσης πέντε αγώνες αήττητη, με ρεκόρ 4 νίκες και 1 ισοπαλία (4-1-0). Τέλος, η Άρσεναλ έχει συμπληρώσει πέντε αγώνες χωρίς ήττα, με ρεκόρ 3 νίκες και 2 ισοπαλίες (3-2-0).

Τα αήττητα σερί σε Europa και Conference League

Στο Europa League, τρεις ομάδες έχουν καταφέρει να παραμείνουν αήττητες μέχρι στιγμής. Αυτές είναι η Φερεντσβάρος, η Μπόρνμουθ και η Γιουβέντους. Η Φερεντσβάρος ξεχωρίζει με ένα εντυπωσιακό σερί 13 αγώνων χωρίς ήττα, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών, με 10 νίκες και 3 ισοπαλίες (10-3-0).

Η Μπόρνμουθ έχει πέντε αγώνες αήττητη, όλες νίκες (5-0-0), ενώ η Γιουβέντους μετρά πέντε αγώνες χωρίς ήττα, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία (4-1-0). Στο Conference League, οι μόνες ομάδες που παρέμειναν αήττητες, συνυπολογίζοντας και τα καλοκαιρινά προκριματικά, είναι η Μονακό και η Μπράιτον. Η Μονακό έχει 6 αγώνες αήττητη με 6 νίκες (6-0-0), και η Μπράιτον επίσης 6 αγώνες αήττητη με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες (4-2-0).

Άλλες ομάδες που έχασαν το αήττητο αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή ήταν καθοριστική για αρκετές ομάδες που διατηρούσαν αήττητα σερί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πέντε ακόμα ομάδες είδαν τις αήττητες πορείες τους να ολοκληρώνονται. Η Λουγκάνο από την Ελβετία και η FC Κοπεγχάγη από τη Δανία είχαν και οι δύο εννέα αγώνες χωρίς ήττα, αλλά έχασαν αμφότερες την Πέμπτη.

Επιπλέον, η Μπάγερν Μονάχου από τη Γερμανία και η Ρεν από τη Γαλλία γνώρισαν επίσης την πρώτη τους ήττα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι απώλειες συνέβαλαν στη σημαντική μείωση του αριθμού των ομάδων που διατηρούν το αήττητο στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Athletiko