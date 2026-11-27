Στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή, η Μπόρνμουθ έχει καταφέρει να καταγράψει αριθμούς που είχαν δεκαετίες να παρατηρηθούν από πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα. Τα «Κεράσια» σημείωσαν το απόλυτο 5/5 στη League Phase του Europa League, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής του θεσμού. Η αγγλική ομάδα έγινε μόλις ο τρίτος σύλλογος στην ιστορία των μεγάλων διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA που κερδίζει τα πέντε πρώτα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη

Η Μπόρνμουθ, παρότι μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία στο Europa League. Η ομάδα έχει καταφέρει να κάνει το 5/5 στη League Phase του θεσμού, κάτι που την καθιστά τη μοναδική ομάδα με απόλυτο ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή περιλαμβάνει και μια εκτός έδρας ανατροπή απέναντι στη Θέλτα, σε έναν αγώνα όπου η Μπόρνμουθ αγωνίστηκε μάλιστα με δέκα παίκτες. Η σειρά των νικών της έχει φέρει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη δυναμική για έναν πρωτοεμφανιζόμενο σύλλογο στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ένα ρεκόρ 54 ετών

Το επίτευγμα της Μπόρνμουθ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ιστορική διάσταση, καθώς αποτελεί τον τρίτο μόλις σύλλογο που καταφέρνει να νικήσει τα πέντε πρώτα ευρωπαϊκά ματς στην ιστορία του στις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Αυτό το «στοιχειωμένο» ρεκόρ είχε να συμβεί εδώ και 54 ολόκληρα χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σπανιότητα της επίδοσης.

Οι προηγούμενες ομάδες που είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο δεν ήταν τα σημερινά «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γεγονός που προσθέτει στην ιδιαιτερότητα της επιτυχίας της Μπόρνμουθ. Η επανάληψη ενός τέτοιου ρεκόρ μετά από τόσες δεκαετίες αναδεικνύει την εξαιρετική αρχή της αγγλικής ομάδας στην ευρωπαϊκή της περιπέτεια.

Η ιστορία της Νυρεμβέργης

Η πρώτη ομάδα που είχε πετύχει ένα παρόμοιο ρεκόρ στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν η Νυρεμβέργη. Αυτό συνέβη στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1961/62. Η γερμανική ομάδα είχε καταφέρει να σημειώσει δύο συνεχόμενες νίκες, κάνοντας το 2/2 απέναντι στην ιρλανδική Ντραμκόντρα και τη Φενέρμπαχτσε.

Η πορεία της Νυρεμβέργης συνεχίστηκε με μια σημαντική επικράτηση 3-1 επί της Μπενφίκα στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς στη ρεβάνς η ομάδα διασύρθηκε με σκορ 6-1, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη της ευρωπαϊκή παρουσία.

Το επίτευγμα της Αραράτ

Τη σκυτάλη του ρεκόρ πήρε το 1972 η Αραράτ. Ο αρμένικος σύλλογος, ο οποίος φέτος μετέχει επίσης στο Europa League, είχε κάνει το ντεμπούτο του εκείνη τη χρονιά εκπροσωπώντας τη Σοβιετική Ένωση στο Κύπελλο UEFA. Η Αραράτ είχε σημειώσει δύο συνεχόμενες νίκες, κάνοντας το 2/2 απέναντι στην ΕΠΑ Λάρνακας και την Γκρασχόπερς.

Η ομάδα συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, νικώντας την Καϊζερσλάουτερν με 2-0 στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Παρόλα αυτά, η Αραράτ ηττήθηκε στη συνέχεια με το ίδιο σκορ και αποκλείστηκε στα πέναλτι, ολοκληρώνοντας και αυτή την πρώτη της ευρωπαϊκή εμπειρία με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Η μοναδική επίδοση της Μπόρνμουθ σήμερα

Η Μπόρνμουθ, με τις πέντε συνεχόμενες νίκες της, έχει καταφέρει να αναβιώσει αυτό το σπάνιο ευρωπαϊκό ρεκόρ. Η ομάδα όχι μόνο έχει κάνει το απόλυτο, αλλά βρίσκεται και μόνη στην κορυφή της League Phase του Europa League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Αυτή η ιστορική επίδοση, που έρχεται μετά από 54 χρόνια, τοποθετεί την Μπόρνμουθ σε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δίπλα σε ομάδες όπως η Νυρεμβέργη και η Αραράτ, ως ένας από τους λίγους συλλόγους που έχουν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τους πορεία με τόσο δυναμικό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta