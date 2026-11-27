Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή League Phase του Conference League, χάνοντας με 3-2 από τη Νόρτζελαντ στη Δανία. Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ελληνική ομάδα δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε 19 λεπτά. Το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στις πιθανότητες του «τριφυλλιού» για απευθείας πρόκριση στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Δανία

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Νόρτζελαντ σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην έδρα της δανικής ομάδας. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την ταχύτητα με την οποία οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν. Συγκεκριμένα, η άμυνα του «τριφυλλιού» δέχθηκε τρία τέρματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόλις 19 λεπτών, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο σκηνικό για την ελληνική ομάδα.

Παρά την προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει πλήρως το εις βάρος του σκορ και ηττήθηκε τελικά με 3-2. Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη για την ομάδα στην τρέχουσα διοργάνωση, καθώς μέχρι τότε μετρούσε τρεις συνεχόμενες νίκες στις προηγούμενες αγωνιστικές της League Phase.

Βαθμολογική θέση και απώλεια εδάφους

Μετά την 4η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός διατηρεί τους 9 βαθμούς στη βαθμολογία της League Phase του Conference League. Ωστόσο, η ήττα στη Δανία σηματοδότησε την πρώτη απώλεια βαθμών για την ομάδα στη φετινή διοργάνωση, καθώς προηγουμένως είχε σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε το «τριφύλλι» στην 5η θέση της συνολικής κατάταξης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον πίσω από ομάδες όπως η Μονακό, η Μπράιτον, η Τβέντε, ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, οι οποίες εμφανίζονται να έχουν υψηλότερες πιθανότητες για τις πρώτες θέσεις. Η Μονακό, για παράδειγμα, προβλέπεται να έχει 99.6% πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα, ενώ η Μπράιτον 90%. Η Φράιμπουργκ, ένας από τους επόμενους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, έχει 71% πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα.

Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά την 4η αγωνιστική

Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν από τον προσομοιωτή, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, κατέδειξαν μια σημαντική μεταβολή στις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την πρόκριση. Η ήττα από τη Νόρτζελαντ είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της ελληνικής ομάδας από την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, η οποία εξασφαλίζεται με την είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase έχουν πλέον διαμορφωθεί στο 41%. Αντίθετα, ο προσομοιωτής δείχνει ότι η παρουσία του «τριφυλλιού» στις θέσεις 9-24 είναι σχεδόν βέβαιη, με τις πιθανότητες να ανέρχονται στο 59%. Η ομάδα βρίσκεται στην 10η θέση των projected standings, με 11.1 αναμενόμενους βαθμούς.

Τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν και η σημασία τους

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο ιδιαίτερα δύσκολες αναμετρήσεις, οι οποίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή του πορεία και τις τελικές του πιθανότητες για πρόκριση. Το πρώτο από αυτά τα παιχνίδια είναι εκτός έδρας, εναντίον της Φράιμπουργκ, και έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου του 2026.

Το δεύτερο καθοριστικό ματς θα διεξαχθεί εντός έδρας, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπράιτον στις 17 Δεκεμβρίου του 2026. Και οι δύο αντίπαλοι, Φράιμπουργκ και Μπράιτον, εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των προβλέψεων, με υψηλές πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα, γεγονός που καθιστά τα επόμενα παιχνίδια κομβικά για τις φιλοδοξίες του «τριφυλλιού» στο Conference League.

Η γενική εικόνα της league phase

Η League Phase του Conference League παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, όπως φαίνεται και από τις προβλέψεις του προσομοιωτή. Ομάδες όπως η Μονακό και η Μπράιτον βρίσκονται στην κορυφή των αναμενόμενων βαθμών, με 15.3 και 13.9 αντίστοιχα, και σχεδόν σίγουρη παρουσία στην πρώτη οκτάδα.

Αντίθετα, ομάδες όπως η Νόρτζελαντ, η οποία νίκησε τον Παναθηναϊκό, έχει πολύ χαμηλές πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα, μόλις 1.7%, και βρίσκεται στην 16η θέση των προβλέψεων με 8.7 αναμενόμενους βαθμούς. Αυτό υπογραμμίζει τη δυσκολία του αγώνα και την απρόβλεπτη φύση της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit