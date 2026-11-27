Η Εθνική Ισπανίας πανηγύρισε μία άνετη επικράτηση επί του Μαυροβουνίου, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας του και την επερχόμενη αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας.

Η επικράτηση επί του Μαυροβουνίου

Η Ισπανία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στον αγώνα της με το Μαυροβούνιο, επικρατώντας με το τελικό σκορ 62-93. Η αναμέτρηση διεξήχθη μέσα στο «Moraca Sports Centre» της Ποντγκόριτσα, με την ισπανική ομάδα να δείχνει από την αρχή την κυριαρχία της στο παρκέ. Αυτή η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρει στην Ισπανία ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε στη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε η ομάδα του το παιχνίδι. «Το παιχνίδι ήταν πολύ σοβαρό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «όταν ελέγχουμε τα ριμπάουντ και παίζουμε μαζί στην επίθεση και την άμυνα, είμαστε μια σπουδαία ομάδα». Ο Ισπανός φόργουορντ περιέγραψε επίσης το Μαυροβούνιο ως «απαιτητική, πολύ σωματικά δυνατή ομάδα», τονίζοντας έτσι την αξία της νίκας που πέτυχε η Ισπανία.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Ισπανός διεθνής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια όλων των συμπαικτών μου», ανέφερε, δείχνοντας το ομαδικό πνεύμα που επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής Ισπανίας. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει του επόμενου κρίσιμου αγώνα.

Εστιάζοντας στην επερχόμενη αναμέτρηση, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δήλωσε: «Θα δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα εντός έδρας. Αυτή η νίκη είναι σημαντική για εμάς». Με αυτά τα λόγια, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα με την Ελλάδα, τόσο για την αγωνιστική συνέχεια όσο και για την ψυχολογία της ομάδας του.

Το επερχόμενο παιχνίδι με την Ελλάδα

Η Εθνική Ισπανίας στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας. Ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί επί ισπανικού εδάφους, στην πόλη της Κομποστέλα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τόνισε την πλήρη συγκέντρωση της ομάδας του στο επόμενο παιχνίδι. «Και τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς», είπε, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της αναμέτρησης με την Ελλάδα για την πορεία της Ισπανίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αφορά δύο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες.

Η προσωπική απόδοση του Χουάντσο

Στον αγώνα εναντίον του Μαυροβουνίου, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε ενεργό συμμετοχή, αγωνιζόμενος για 16 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου του στο παρκέ, ο Ισπανός φόργουορντ συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας του με 9 πόντους. Η αποτελεσματικότητά του στα σουτ ήταν αξιοσημείωτη, καθώς είχε 3/3 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

Πέρα από την επίδοση στο σκοράρισμα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατέγραψε επίσης 6 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια. Στην στατιστική του προστέθηκε και 1 ασίστ, καθώς και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος. Η συνολική του παρουσία στο παιχνίδι συνέβαλε στην άνετη επικράτηση της Εθνικής Ισπανίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta