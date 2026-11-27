Η ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας εκπομπής «1VS1» του Athletiko, η οποία προβάλλεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Οι δημοσιογράφοι Σωτήρης Κωσταβάρας και Στέφανος Αβραμίδης αναλαμβάνουν να αναλύσουν τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η εφιαλτική ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες, καθώς και η ήττα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γεωργία.

Η νέα εκπομπή «1VS1» του Athletiko

Η εκπομπή «1VS1» αποτελεί τη νέα παραγωγή του Athletiko, με σκοπό την εις βάθος ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Οι Σωτήρης Κωσταβάρας και Στέφανος Αβραμίδης, οι οποίοι παρουσιάζουν την εκπομπή, επιστρέφουν με νέα θεματολογία. Στο πλαίσιο της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι βάζουν στο μικροσκόπιο όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλύπτοντας τόσο το ποδόσφαιρο όσο και το μπάσκετ.

Η θεματολογία της εκπομπής επεκτείνεται και στην ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της παρουσίας τους στις διεθνείς διοργανώσεις. Η εκπομπή της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου εστιάζει σε συγκεκριμένα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η εφιαλτική ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες

Ένα από τα βασικά θέματα που αναλύονται στην εκπομπή «1VS1» είναι η πολύ άσχημη εβδομάδα που προηγήθηκε για την Ελλάδα. Αυτή η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από τις τέσσερις ήττες που υπέστησαν οι ελληνικές ομάδες. Οι ήττες αυτές σημειώθηκαν σε ισάριθμα παιχνίδια, καλύπτοντας τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές ομάδες γνώρισαν την ήττα σε αγώνες του Champions League, του Europa League και του Conference League. Η εκπομπή θα εξετάσει την πορεία τους σε αυτές τις διοργανώσεις, αναλύοντας τα αποτελέσματα και την γενικότερη εικόνα που παρουσίασαν. Η «εφιαλτική ευρωπαϊκή βραδιά» αποτελεί κεντρικό άξονα της συζήτησης, με τους δημοσιογράφους να εμβαθύνουν στα δεδομένα των αγώνων.

Η «αυτοκτονία» της Εθνικής Ελλάδας

Παράλληλα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των συλλόγων, η εκπομπή «1VS1» εστιάζει και στην πορεία της Εθνικής Ελλάδας. Ένα από τα γεγονότα που αναλύονται είναι η ήττα της Εθνικής ομάδας απέναντι στη Γεωργία. Η συγκεκριμένη ήττα χαρακτηρίζεται ως «σοκ», κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο επήλθε.

Η αναμέτρηση αυτή ήταν στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα. Οι Σωτήρης Κωσταβάρας και Στέφανος Αβραμίδης θα αναλύσουν την «αυτοκτονία» της Εθνικής, όπως χαρακτηρίζεται η ήττα, εξετάζοντας τα δεδομένα του αγώνα και τις επιπτώσεις του στην πορεία της ομάδας για την πρόκριση.

Επικαιρότητα ελληνικού πρωταθλήματος και ευρωπαϊκή πορεία

Πέρα από τα συγκεκριμένα γεγονότα των ευρωπαϊκών ηττών και της Εθνικής, η εκπομπή «1VS1» θα καλύψει και την ευρύτερη ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα. Το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δημοσιογράφων, με την ανάλυση των εξελίξεων και των αγώνων που διεξάγονται.

Η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων, πέραν της «εφιαλτικής βραδιάς», θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο συζήτησης σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Η εκπομπή στοχεύει να προσφέρει μια πλήρη εικόνα των αθλητικών δρώμενων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την ανάλυση των δύο δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: Athletiko