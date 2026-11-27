Το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί την ομάδα για πρώτη φορά σήμερα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στη δημοσίευση εντυπωσιακών, βραδινών λήψεων από τις νέες εγκαταστάσεις, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο έργο υποδομής που ολοκληρώθηκε. Οι εικόνες αυτές έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που είχαν δημοσιευθεί χθες, με τις σημερινές να είναι εναέριες και ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου κέντρου

Οι εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσουν τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο από σήμερα. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας ενός σημαντικού έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα της ομάδας μπάσκετ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει την ετοιμότητα του κέντρου, και πλέον η ομάδα είναι έτοιμη να το χρησιμοποιήσει.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η λειτουργία του κέντρου είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας και αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται μετά την πρόσφατη αλλαγή στη διοίκηση της ΚΑΕ.

Οι εντυπωσιακές βραδινές λήψεις

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να παρουσιάσει το νέο της προπονητικό κέντρο στο κοινό μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών φωτογραφιών. Μετά τις πρώτες εικόνες που δημοσιεύτηκαν χθες, σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες λήψεις, οι οποίες ξεχωρίζουν για τον βραδινό τους χαρακτήρα και την εναέρια οπτική γωνία. Τα πλάνα αυτά προσφέρουν μια διαφορετική και ακόμα πιο εντυπωσιακή εικόνα των εγκαταστάσεων.

Οι βραδινές εναέριες λήψεις αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική και τη διάταξη του αθλητικού κέντρου, δίνοντας έμφαση στον φωτισμό και την αισθητική των χώρων. Η δημοσίευση αυτών των εικόνων έχει σκοπό να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, το οποίο είναι πλέον πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα.

Η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του προπονητικού κέντρου έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Τέλης Μυστακίδης ανέλαβε τα ηνία της ΚΑΕ πριν από δώδεκα μήνες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Το προπονητικό κέντρο αποτελεί το πρώτο σπουδαίο έργο υποδομής που υλοποιείται υπό τη νέα διοίκηση.

Η δέσμευση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ομάδα ήταν από τις βασικές προτεραιότητες. Η ολοκλήρωση του κέντρου εντός ενός έτους από την ανάληψη της διοίκησης υπογραμμίζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία προχωρούν τα σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα της ομάδας

Η λειτουργία του νέου αθλητικού κέντρου αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις θα προσφέρουν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο όλες τις απαραίτητες υποδομές για την προετοιμασία και την προπόνησή τους. Αυτό περιλαμβάνει χώρους υψηλών προδιαγραφών, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να καλύπτουν τις ανάγκες ενός επαγγελματικού αθλητικού σωματείου.

Η ύπαρξη ενός ιδιόκτητου και πλήρως εξοπλισμένου προπονητικού κέντρου συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των προπονήσεων, στην αποκατάσταση των αθλητών και στη συνολική βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσδοκά ότι το νέο κέντρο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας και την περαιτέρω ενίσχυση του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta