Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν στο Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από μια ανατροπή των Ιταλών. Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 μέχρι το 55ο λεπτό, η Μίλαν κατάφερε να γυρίσει το σκορ και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη επί ελληνικού εδάφους. Η κρίσιμη περίοδος για τους Πειραιώτες ήταν ένα 15λεπτο «black out», κατά το οποίο η ροή του αγώνα άλλαξε εντελώς.

Η ανατροπή της Μίλαν και το κρίσιμο 15λεπτο

Ο αγώνας είχε μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη μετά το σημείο που η Μίλαν μείωσε το σκορ. Ο ιταλικός σύλλογος, μέσα σε μόλις 15 λεπτά, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και να πάρει κεφάλι στο σκορ, φτάνοντας στο 3-2. Η νίκη κλειδώθηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 υπέρ της Μίλαν στο φαληρικό γήπεδο.

Αυτό το κρίσιμο τέταρτο, από το 56ο έως το 71ο λεπτό, αποδείχθηκε καταστροφικό για τους Πειραιώτες. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν σχεδόν τα πάντα λάθος σε αυτό το διάστημα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε όλες τις γραμμές, από τον τερματοφύλακα μέχρι τη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ φάνηκε και η έλλειψη λύσεων από τον πάγκο.

Η χαμένη ευκαιρία για το 3-0 και η αρχή του προβλήματος

Όλα ξεκίνησαν τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 2-0 στο 49ο λεπτό. Στο 56ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια σπουδαία ευκαιρία να πετύχουν και τρίτο γκολ, κάτι που θα τους έδινε σημαντικό προβάδισμα. Ωστόσο, ο στόπερ της Μίλαν πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα πριν ο Ζότα την σπρώξει σε άδεια εστία, αποτρέποντας το 3-0.

Με την μπάλα να απομακρύνεται και σχεδόν όλη την ομάδα του Ολυμπιακού στην επίθεση, ακολούθησε μια κρίσιμη φάση. Ο Ρέτσος κέρδισε τη μονομαχία με τον Πούλισικ, και ο Πιρόλα άφησε την μπάλα στον Ζέλσον στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Ιταλός στόπερ ζήτησε από τον Πορτογάλο εξτρέμ να στείλει την μπάλα στον Ορτέγκα για να πέσουν οι παλμοί του αγώνα, μια κίνηση που θεωρείται απαραίτητη όταν αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο όπως η Μίλαν και προηγείσαι με 2-0.

Η μοιραία επιλογή του Ζέλσον και η παρέμβαση του Χάτσινσον

Ο Ζέλσον, αντί να ακολουθήσει την απλή οδηγία να στείλει την μπάλα στον Ορτέγκα, προτίμησε να προσπαθήσει να γυρίσει με μέτωπο προς την εστία. Σε αυτό το σημείο, επενέβη ο Χάτσινσον, ο οποίος όχι μόνο έκλεψε την μπάλα, αλλά έβγαλε εκτός φάσης και τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο φέρει ευθύνη, καθώς προσπάθησε απλά να βάλει την κόντρα και δεν έκανε ένα φάουλ που θα μπορούσε να σταματήσει τη φάση.

Η οξυδέρκεια του Τζαμαϊκανού εξτρέμ, Χάτσινσον, αποδείχθηκε καθοριστική σε αυτή τη συνθήκη. Η ενέργειά του έβαλε τη Μίλαν ξανά στο παιχνίδι από το πουθενά, αλλάζοντας δραματικά τις ισορροπίες του αγώνα και δίνοντας νέα πνοή στην ιταλική ομάδα.

Ο εφιάλτης του Μπρούνο Ονιεμαέτσι και η έλλειψη αμυντικής συνοχής

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι βίωσε εφιαλτικές στιγμές κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, έχοντας ως αντίπαλο τον Χάτσινσον. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έκανε ό,τι ήθελε στην αριστερή πλευρά, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, με σέντρα του Χάτσινσον με το αριστερό πόδι, σημειώθηκε το γκολ του Σισέ, ενώ με σέντρα του με το δεξί, ήρθε το γκολ του Πούλισικ. Επιπλέον, ο Χάτσινσον ήταν πηγή «φωτιάς» με τις αντεπιθέσεις του.

Κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου 15λεπτου, δεν υπήρξε ποτέ η κατάλληλη βοήθεια από τον Ζέλσον για να ντουμπλάρει τον διεθνή ποδοσφαιριστή Χάτσινσον. Συνολικά, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν λειτούργησε σωστά σε κανένα σημείο μέσα σε αυτό το διάστημα. Το βασικότερο ζήτημα που εντοπίστηκε ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης, η οποία οδήγησε σε μια σειρά από λάθη και τελικά στην ολική ανατροπή του σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta