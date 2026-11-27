Ο Νίκος Παπαδογιάννης προχώρησε σε μια απαισιόδοξη πρόβλεψη αναφορικά με το μέλλον της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στις διοργανώσεις της FIBA, μιλώντας στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game by Elabet. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της ήττας της Γαλανόλευκης από τη Γεωργία, με σκορ 88-92, στον αγώνα που διεξήχθη χθες, 26 Νοεμβρίου, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Ο δημοσιογράφος εκτιμά ότι η ομάδα θα μετατραπεί σε μια μέτρια δύναμη, η οποία θα παλεύει για πλασαρίσματα στις θέσεις 9 και 10 των διοργανώσεων.

Η ήττα που δυσκολεύει την πρόκριση

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ δεν κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη στον αγώνα της 26ης Νοεμβρίου, όπου αντιμετώπισε τη Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών του Mundobasket 2027. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα της Γεωργίας, στο «Telecom Center», έληξε με σκορ 88-92 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, ένα αποτέλεσμα που δυσχεραίνει την πορεία της Γαλανόλευκης.

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα έχει καταστήσει την υπόθεση πρόκρισης για την ελληνική ομάδα ακόμη πιο δύσκολη. Η ήττα αυτή, σε συνδυασμό με την γενικότερη εικόνα, έχει προκαλέσει προβληματισμό για τις προοπτικές της Εθνικής στις επερχόμενες διοργανώσεις, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις.

Η απαισιόδοξη πρόβλεψη του Νίκου Παπαδογιάννη

Στον απόηχο της ήττας, ο Νίκος Παπαδογιάννης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game by Elabet, προχώρησε σε μια απαισιόδοχη πρόβλεψη σχετικά με το μέλλον της Εθνικής ομάδας. Ο δημοσιογράφος τόνισε με έμφαση πως τα δύσκολα για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται μπροστά, υπογραμμίζοντας τις επερχόμενες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδογιάννης εξέφρασε την εκτίμηση ότι στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα είναι μία μέτρια ομάδα. Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται άμεσα με το γεγονός πως οι παλιές «καραβάνες» της Εθνικής αναμένεται να αποσυρθούν από την ενεργό δράση, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην εμπειρία και την ποιότητα του ρόστερ.

Το μέλλον της Γαλανόλευκης στις διοργανώσεις

Σύμφωνα με την ανάλυση και την πρόβλεψη του Νίκου Παπαδογιάννη, η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν θα αγωνίζεται πλέον για την κατάκτηση μεταλλίων στις μεγάλες διοργανώσεις της FIBA. Αντιθέτως, οι στόχοι της ομάδας θα περιοριστούν σημαντικά, εστιάζοντας κυρίως στην εξασφάλιση της πρόκρισης στις τελικές φάσεις των διοργανώσεων.

Πέρα από την πρόκριση, ο δημοσιογράφος εκτιμά ότι η Γαλανόλευκη θα παλεύει για πλασαρίσματα στις χαμηλότερες θέσεις της δεκάδας, συγκεκριμένα για την 8η, 9η ή 10η θέση. Αυτή η εκτίμηση σκιαγραφεί ένα μέλλον όπου η ελληνική ομάδα θα πρέπει να συμβιβαστεί με μια διαφορετική θέση στο διεθνές μπάσκετ.

Η σύγκριση με άλλες ομάδες και οι δηλώσεις

Ο Νίκος Παπαδογιάννης υπογράμμισε επίσης ότι η Εθνική ομάδα θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ανταγωνιστικότητας με ομάδες που στο παρελθόν θεωρούνταν κατώτερες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα είναι μια ομάδα που θα την κοιτούν στα ίσα οι Γεωργιανοί, οι Μαυροβούνιοι και οι Ουκρανοί, κάτι που σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ιεραρχία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Περιγράφοντας την απαισιόδοξη αυτή εικόνα, ο δημοσιογράφος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αλλά η Εθνική από εδώ και πέρα φοβάμαι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε ότι θα είναι μία μέτρια ομάδα. Μία ομάδα που θα την κοιτάζουν στα ίσα οι Γεωργιανοί, οι Μαυροβούνιοι, οι Ουκρανοί. Ότι δηλαδή δεν θα παίζει για μετάλλια, θα παίζει για να προκρίνεται στις διοργανώσεις και για πλασαρίσματα τύπου 8η, 9η, 10η θέση».

Με πληροφορίες από: Gazzetta