Ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Κατάρ, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό που συνέβη μεταξύ του ιδίου και του Λιούις Χάμιλτον στο grand prix του Λας Βέγκας. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari μίλησε επίσης για την κριτική που τους ασκήθηκε από τον Φρεντ Βασέρ μετά τον αγώνα στις ΗΠΑ, καθώς και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να αποφευχθούν αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον.

Ο Λεκλέρ ξεκίνησε παραδεχόμενος ότι τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση στην ομάδα της Ferrari και τόνισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί μια λύση, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Οι δημοσιογράφοι τον «βομβάρδισαν» με ερωτήσεις, εστιάζοντας στις εντάσεις που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα.

Η σύγκρουση στο Λας Βέγκας και η θέση του Βασέρ

Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν το περιστατικό μεταξύ του Σαρλ Λεκλέρ και του Λιούις Χάμιλτον στο grand prix του Λας Βέγκας. Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, είχε χαρακτηρίσει τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο οδηγούς ως απαράδεκτη. Ο Λεκλέρ αποκάλυψε ότι γνώριζε ήδη τη θέση του Βασέρ, καθώς είχαν μιλήσει μέσω ασυρμάτου πριν ο επικεφαλής προβεί στις δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης.

«Ο Φρεντ μου είχε πει μέσω ασυρμάτου ότι ήθελε να συζητήσει μαζί μου πριν μιλήσω στα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, γνώριζα ήδη τη θέση του και, ως οδηγός, πρέπει να την αποδεχτώ. Αυτό είναι όλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μονεγάσκος. Η παραδοχή αυτή υπογραμμίζει την άμεση επικοινωνία εντός της ομάδας και την αποδοχή της κριτικής από τον οδηγό.

Οι εντάσεις στην πίστα και η επιθυμία για πρωτιά

Ο Σαρλ Λεκλέρ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έχουν υπάρξει αρκετές εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και τον Λιούις Χάμιλτον το τελευταίο διάστημα. Όπως δήλωσε, τόσο ο ίδιος όσο και ο Χάμιλτον είναι δύο πολύ δυνατοί οδηγοί που επιθυμούν να τερματίζουν ο ένας μπροστά από τον άλλον. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι αυτή η επιθυμία έχει οδηγήσει σε καταστάσεις που έχουν ξεφύγει σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Μονεγάσκος αναφέρθηκε σε παρόμοια περιστατικά που έχουν συμβεί όχι μόνο στο Λας Βέγκας, αλλά και σε άλλες πίστες, όπως στη Μόντσα και στο Μεξικό. «Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν συμβεί αρκετά τέτοια περιστατικά, είτε εδώ είτε στη Μόντσα είτε στο Μεξικό. Έχουμε δει περισσότερα από όσα θα έπρεπε και πρέπει να βρούμε μια λύση ως ομάδα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ανάληψη ευθύνης και η ανάγκη εκτόνωσης

Ο Σαρλ Λεκλέρ συμφώνησε πλήρως με τον χαρακτηρισμό του Φρεντ Βασέρ για τη σύγκρουση, θεωρώντας την απαράδεκτη. Ο ίδιος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για όσα έγιναν στο grand prix του Λας Βέγκας, αναγνωρίζοντας το λάθος. Δήλωσε ξεκάθαρα πως, ως ομάδα, η Ferrari δεν έχει την πολυτέλεια να βλέπει τους οδηγούς της να συγκρούονται μεταξύ τους, κάτι που, όπως είπε, είναι ξεκάθαρο για όλους.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ένταση γύρω από όλο αυτό, την οποία πρέπει να εκτονώσουμε, ώστε να κοιτάξουμε μπροστά και να έχουμε καλύτερες ημέρες. Αυτό είναι που θέλω», δήλωσε ο Λεκλέρ, εκφράζοντας την επιθυμία του για επίλυση των προβλημάτων και βελτίωση της κατάστασης. Η δήλωση αυτή δείχνει την προσήλωσή του στην ενότητα και την απόδοση της ομάδας.

Η σχέση εκτός πίστας και οι ανεπαρκείς συζητήσεις

Παρά τα επανειλημμένα περιστατικά στην πίστα, ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι η σχέση του με τον Λιούις Χάμιλτον εκτός αυτής παραμένει πολύ καλή. Αυτή η διάκριση μεταξύ της αγωνιστικής αντιπαλότητας και των προσωπικών σχέσεων είναι σημαντική για την εικόνα της ομάδας και των οδηγών.

Ωστόσο, ο Μονεγάσκος παραδέχθηκε ότι οι συζητήσεις που έχουν ήδη γίνει μεταξύ τους δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν ένα νέο συμβάν. Αυτό υποδηλώνει ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα ή μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η ομάδα καλείται να βρει αποτελεσματικές λύσεις για να διασφαλίσει την ομαλή συνεργασία στην πίστα.

Με πληροφορίες από: Athletiko