Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μίλαν σε ένα παιχνίδι όπου τα δεδομένα ήταν δύσκολα, όπως ήταν γνωστό πριν τη σέντρα. Παρά τις σημαντικές απουσίες και τις δυσκολίες, η ομάδα έδειξε ένα συγκλονιστικό πρόσωπο για περίπου 55 λεπτά, καταφέρνοντας να βρει δύο γκολ και να δημιουργήσει ευκαιρίες για ένα τρίτο. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η κατάρρευση ήρθε μοιραία, οδηγώντας σε ανατροπή του σκορ.

Η αρχική υπέρβαση και η χαμένη ευκαιρία

Για 55 λεπτά, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε συγκλονιστικός απέναντι στη Μίλαν. Η ομάδα του Αλγουαθίλ είχε καταφέρει να βρει δύο γκολ και να έχει άλλες μεγάλες στιγμές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα 3-0. Αυτή η αρχική εικόνα παρέπεμπε σε μια υπέρβαση, ίσως τη μεγαλύτερη φετινή, δεδομένων των συνθηκών.

Ωστόσο, ένα λεπτό ήταν αρκετό για να φέρει τα πάνω-κάτω. Από τη χαμένη ευκαιρία για το τρίτο γκολ, ακολούθησε ένα λάθος του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος «πούλησε» την μπάλα. Αυτό οδήγησε σε ένα γκολ της Μίλαν, με τη σφραγίδα του Χάτσινσον, σηματοδοτώντας την αρχή της κατάρρευσης για τον Ολυμπιακό.

Οι σημαντικές απουσίες του Ολυμπιακού

Η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πολλών απουσιών που αντιμετώπιζε η ομάδα. Δεν ήταν διαθέσιμοι οι δύο χαφ, Πουέρτα και Έσε, καθώς και ο Τσικίνιο. Επιπλέον, ο Ελ Κααμπί απουσίαζε εδώ και καιρό.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκε και ο Μπέιλι, ο οποίος υπέστη θλάση στο παιχνίδι με τον Ηρακλή (6-2). Παράλληλα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται ο Σιπιόνι, καθώς και οι Ρόκα και Μάριους. Όλες αυτές οι ελλείψεις καθιστούσαν την ανάγκη για υπέρβαση ακόμα μεγαλύτερη.

Οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ και η τακτική του αντιπάλου

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλγουαθίλ, αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην εμφάνιση του Χάτσινσον, δηλώνοντας ότι «έκανε ό,τι γούσταρε». Ο ίδιος ο προπονητής σχολίασε επίσης πως «δεν ήμασταν αρκετοί υγιείς παίκτες και αυτό παίζει πάντα ρόλο».

Σε ό,τι αφορά την απόδοση της ομάδας, ο Αλγουαθίλ δήλωσε ότι «στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, πολύ επιθετικοί και δούλεψε καλά. Ήταν απόφαση του προπονητή και εμείς πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του». Από την πλευρά του, ο Αμορίμ, προπονητής της Μίλαν, είδε την αδυναμία του Ολυμπιακού και έδωσε εντολή στην ομάδα του να «χτυπήσει» από δεξιά.

Ατομικές επιδόσεις και αδυναμίες

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ορτέγκα είχε το χειρότερό του ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς «ό,τι πήγε μέσα, έγραψε». Ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, έχοντας κάνει λάθος με δώρο γκολ στον Ζίφκοβιτς κόντρα στον ΠΑΟΚ και δεχόμενος δύο γκολ από τον Ηρακλή, με το πρώτο να χρήζει καλύτερης αντίδρασης.

Ο Μπρούνο βίωσε μια εφιαλτική βραδιά, αδυνατώντας να περιορίσει τον Χάτσινσον, ο οποίος τον πέρασε τρεις φορές απ’ έξω και ερχόταν προς τα μέσα. Ο Χάτσινσον τελείωσε το ματς με ένα γκολ και δύο ασίστ. Ο Ρέτσος δεν είχε εμφάνιση που να παρέπεμπε στα μεγάλα του ματς, ενώ οι Πιρόλα και Σμαϊλοβιτς στάθηκαν καλύτερα. Ο Σάλιακας πάλεψε και είχε νεύρο, σε αντίθεση με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν είχε ούτε κερδισμένη μονομαχία ούτε κινήσεις. Ο Φορτούνης φάνηκε να έχει άγχος να δείξει πράγματα.

Η μάχη του πάγκου και το τελικό αποτέλεσμα

Ακόμη και όταν το σκηνικό στράβωσε, ο Αλγουαθίλ προσπάθησε να παρέμβει με κινήσεις από τον πάγκο. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν απέδωσαν τίποτα, απολύτως τίποτα, όπως αναφέρεται. Η ομάδα δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά στην πίεση και την ανατροπή που δέχθηκε.

Ο Ολυμπιακός, παρά την αρχική του προσπάθεια και την «υπέρβαση» που φάνηκε να κάνει, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τον αγώνα κόντρα στη Μίλαν. Το αποτέλεσμα άφησε ένα σκληρό μάθημα για την ομάδα, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα και διαχείριση των απουσιών.

Με πληροφορίες από: Athletiko