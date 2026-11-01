Χάκερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μέσι στην Κορίνθιανς

Η επίσημη ιστοσελίδα της βραζιλιάνικης Κορίνθιανς έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου. Χάκερς δημοσίευσαν μια μακροσκελή ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την υποτιθέμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ως την κύρια ενίσχυση της ομάδας ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του 2027. Η ψευδής είδηση, η οποία περιέγραφε λεπτομερώς την υποτιθέμενη επιχείρηση για την υπογραφή του Αργεντινού σταρ, αφαιρέθηκε λίγο αργότερα από τους υπεύθυνους της σελίδας.

Η κυβερνοεπίθεση και η ψευδής ανακοίνωση

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, η επίσημη ιστοσελίδα του βραζιλιάνικου συλλόγου Κορίνθιανς δέχτηκε κυβερνοεπίθεση. Οι χάκερς που πραγματοποίησαν την επίθεση δημοσίευσαν μια εκτενή ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιούσαν την υποτιθέμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με την ψευδή αυτή είδηση, ο Αργεντινός σταρ θα αποτελούσε την κύρια μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του Σάο Πάολο ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του 2027.

Η ανακοίνωση περιέγραφε με λεπτομέρειες μια υποτιθέμενη οικονομική επιχείρηση που θα επέτρεπε στην Κορίνθιανς να ενσωματώσει τον άλλοτε αρχηγό της «Αλμπισελέστε». Παρά το υψηλό κόστος της απόκτησής του, οι χάκερς παρουσίασαν μια υποτιθέμενη οικονομική συναλλαγή για να δικαιολογήσουν την ενέργεια. Η ψευδής δήλωση περιελάμβανε μάλιστα δηλώσεις που αποδίδονταν στον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, στις οποίες φερόταν να δηλώνει χαρούμενος για την ευκαιρία να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Άμεση αντίδραση και αποκατάσταση

Η ψευδής ανακοίνωση, η οποία προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένους οπαδούς του δημοφιλούς βραζιλιάνικου συλλόγου, αφαιρέθηκε λίγο αργότερα. Οι υπεύθυνοι της σελίδας ανίχνευσαν την εισβολή και προχώρησαν άμεσα στην αντικατάσταση του περιεχομένου.

Αντί της ψευδούς είδησης, η πλατφόρμα άρχισε να εμφανίζει μια ειδοποίηση που ανέφερε ότι βρισκόταν υπό συντήρηση. Ο σύλλογος επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής (IT department) κατάφερε να την εξουδετερώσει γρήγορα.

Διασφάλιση δεδομένων και προληπτικά μέτρα

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Κορίνθιανς, επιβεβαιώθηκε ότι δεν διαπιστώθηκαν οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης. Επίσης, δεν υπήρξαν παραβιάσεις δεδομένων ή πληροφοριών που ανήκουν στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ).

Ως προληπτικό μέτρο, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας των ψηφιακών πλατφορμών της. Επιπλέον, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας τόσο η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου όσο και αυτή του σταδίου της, «Neo Química Arena», ενόσω θα διενεργούνταν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για την πλήρη αποκατάσταση και διασφάλιση των συστημάτων.

Προηγούμενο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης

Το περιστατικό στην ιστοσελίδα της Κορίνθιανς δεν ήταν το μοναδικό στον βραζιλιάνικο αθλητικό χώρο την ίδια εβδομάδα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ιστοσελίδα της Παλμέιρας είχε επίσης υποστεί επίθεση από χάκερς.

Στην περίπτωση της Παλμέιρας, οι εισβολείς είχαν δημοσιεύσει ένα προκλητικό μήνυμα. Αυτό το συμβάν σημειώθηκε πριν από την κυβερνοεπίθεση στην Κορίνθιανς, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta