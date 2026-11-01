Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με το Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις εγχώριες υποχρεώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL απέναντι στο Περιστέρι, με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ήδη καθορίσει τους δώδεκα παίκτες που θα αγωνιστούν.

Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις

Μετά από μια απαιτητική περίοδο στην EuroLeague, όπου η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να αποσπάσει δύο σημαντικές νίκες, αρχικά εναντίον της Μπεσίκτας και στη συνέχεια απέναντι στο Μιλάνο, η προσοχή μετατοπίζεται πλέον πλήρως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει μπροστά της μια νέα πρόκληση στο πλαίσιο των εγχώριων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Το επόμενο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» είναι προγραμματισμένο για τη Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Περιστερίου. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της συνέχειας του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να διατηρήσει τον ρυθμό και την απόδοσή του και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει προβεί στις τελικές του επιλογές για τη σύνθεση της ομάδας που θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι. Η δωδεκάδα των παικτών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες της αναμέτρησης και την κατάσταση των αθλητών, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή παρουσία στο παρκέ.

Οι δώδεκα αυτοί παίκτες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η ομάδα για την επικείμενη αναμέτρηση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει καταλήξει στα ονόματα που θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να πάρει τη νίκη απέναντι στον αντίπαλό του.

Σημαντικές απουσίες και μία επιστροφή

Για την αναμέτρηση με το Περιστέρι, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς ορισμένους παίκτες, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Φουρνιέ και Γιάν Μοντέρο, των οποίων οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως γνωστές. Πρόκειται για παίκτες που δεν είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Επιπλέον, εκτός δωδεκάδας βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση. Αντίθετα, στα ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό συγκαταλέγεται η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος βρίσκεται κανονικά εντός των επιλογών του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ενισχύσει την ομάδα.

Η αναλυτική δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Η πλήρης σύνθεση της δωδεκάδας που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με το Περιστέρι περιλαμβάνει ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών. Οι αθλητές που θα φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αυτή την αναμέτρηση είναι οι εξής:

ΜακΙντάιρ

Γουόρντ

Πλώτας

Πάπας

Βεζένκοφ

Παπανικολαόυ

Νετζήπογλου

Εντζάι

Καραγιαννίδης

Μιλουτίνοφ

Τζόσεφ

Χολ

Αυτοί οι δώδεκα παίκτες θα αποτελέσουν το σύνολο που θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας την αποστολή του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των εγχώριων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στη σύνθεση, ενώ οι απουσίες των Φουρνιέ, Γιάν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ θα πρέπει να καλυφθούν από τους υπόλοιπους διαθέσιμους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Athletiko