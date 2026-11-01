Οι οπαδοί της Ίντερ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους μετά την ήττα από τη Μίλαν

Οι οπαδοί της Ίντερ έχασαν την υπομονή τους και επέκριναν τη στάση των παικτών της ομάδας τους, μετά την ήττα των Νερατζούρι με 3-1 από τη Μίλαν. Το χθεσινοβραδινό ντέρμπι του Μιλάνου, που διεξήχθη στις 31 Οκτωβρίου, βάφτηκε κόκκινο, με τη Μίλαν να πετυχαίνει μία σπουδαία νίκη. Η αντίδραση των φιλάθλων ήταν άμεση και εκδηλώθηκε με την ανάρτηση ενός πανό κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο.

Η εξέλιξη του ντέρμπι του Μιλάνου

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και τη Μίλαν, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με νικήτρια την ομάδα της Μίλαν, η οποία επικράτησε με σκορ 3-1. Αυτή η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για τους «ροσονέρι», καθώς όχι μόνο τους χάρισε τους τρεις βαθμούς, αλλά επέκτεινε και το αήττητο σερί τους απέναντι στην συμπολίτισσα Ίντερ. Το σερί αυτό έφτασε πλέον τους δέκα αγώνες, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία της Μίλαν στα πρόσφατα ντέρμπι της πόλης.

Η εικόνα που παρουσίασαν οι «Νερατζούρι» στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Σίρο κατά τη διάρκεια του αγώνα χαρακτηρίστηκε ως αρκετά μέτρια. Αυτή η απόδοση, σε συνδυασμό με το αρνητικό αποτέλεσμα, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την έντονη δυσαρέσκεια που εκδηλώθηκε από την πλευρά των οπαδών της Ίντερ, οι οποίοι περίμεναν μια διαφορετική εικόνα από την ομάδα τους σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Η αποχώρηση των παικτών και η αντίδραση των φιλάθλων

Ένα περιστατικό που ενόχλησε ιδιαίτερα τους οπαδούς της Ίντερ συνέβη αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του ντέρμπι. Οι παίκτες της ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Κίβου, αποχώρησαν άμεσα για τα αποδυτήρια. Αυτή η κίνηση έγινε χωρίς να τηρηθεί το σύνηθες πρωτόκολλο, δηλαδή να χαιρετήσουν τους οπαδούς που είχαν ταξιδέψει στο Σαν Σίρο για να τους υποστηρίξουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η συγκεκριμένη ενέργεια των ποδοσφαιριστών, σε συνδυασμό με την ήδη μέτρια εμφάνιση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, προκάλεσε την οργή των οργανωμένων οπαδών της Ίντερ. Οι «Curva Nord», όπως είναι γνωστοί οι σκληροπυρηνικοί φίλαθλοι της ομάδας, θεώρησαν την πράξη αυτή ως έλλειψη σεβασμού και αναγνώρισης προς την αφοσίωσή τους. Η δυσαρέσκεια τους ήταν έκδηλη και οδήγησε σε άμεση αντίδραση.

Το μήνυμα των «Curva Nord»

Ως απάντηση στην απογοητευτική εικόνα και τη στάση των παικτών, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ίντερ, οι «Curva Nord», αποφάσισαν να εκφράσουν δημόσια την αγανάκτησή τους. Κατά την έξοδό τους από το στάδιο, σήκωσαν ένα πανό που μετέφερε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές. Το περιεχόμενο του πανό ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό και αντανακλούσε την απογοήτευση και τον θυμό που ένιωθαν οι φίλαθλοι.

Στο πανό αναγραφόταν η φράση: «Ένα Derby που χάσαμε χωρίς να παίξουμε. Ούτε τα α@#$%ια να μας χαιρετήσετε». Με αυτόν τον τρόπο, οι «ultras» της Ίντερ όχι μόνο επέκριναν την αγωνιστική παρουσία της ομάδας, τονίζοντας ότι δεν έδειξαν το απαραίτητο πάθος σε ένα ντέρμπι, αλλά και την έλλειψη επικοινωνίας και σεβασμού προς το κοινό τους. Η κίνηση αυτή τους έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουν τη γενικότερη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως ανέφεραν.

Η γενικότερη δυσαρέσκεια των οπαδών

Η ήττα στο ντέρμπι και η συμπεριφορά των παικτών δεν ήταν μεμονωμένα γεγονότα που προκάλεσαν την αντίδραση των «Curva Nord». Οι οργανωμένοι οπαδοί βρήκαν σε αυτή την αφορμή την ευκαιρία να εκφράσουν μια ευρύτερη δυσαρέσκεια που, σύμφωνα με τους ίδιους, αφορά τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Η κριτική τους δεν περιορίστηκε μόνο στην απόδοση του συγκεκριμένου αγώνα ή στην άμεση αποχώρηση των παικτών.

Αντιθέτως, το μήνυμα του πανό και η στάση τους υποδηλώνουν μια συσσωρευμένη απογοήτευση για την πορεία και την εικόνα της Ίντερ σε διάφορα επίπεδα. Οι «Curva Nord» θέλησαν να καταστήσουν σαφές ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και ότι αναμένουν από τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα συνολικά μια διαφορετική προσέγγιση και μεγαλύτερη δέσμευση, τόσο στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις όσο και στην επικοινωνία με τον κόσμο που τους στηρίζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta