Οι Γκρίζλις αήττητοι στο ΝΒΑ με την επένδυση στα νιάτα

Με ένα αήττητο ρεκόρ 6-0 στο ξεκίνημα της σεζόν του ΝΒΑ, οι Γκρίζλις έχουν καταφέρει να εκπλήξουν ευχάριστα τους πάντες. Η ομάδα του Μέμφις, η οποία διαθέτει πλέον ένα ρόστερ που επενδύει σε νεαρούς παίκτες, έχει το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα, αποδεικνύοντας την αξία της επιλογής της να δώσει τόπο στα νιάτα.

Η αήττητη πορεία και η έκπληξη της λίγκας

Οι Γκρίζλις έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν του ΝΒΑ με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 6-0, κάτι που πριν το ξεκίνημα της χρονιάς θα φάνταζε απίστευτο για πολλούς. Η ομάδα του Μέμφις έχει καταφέρει να επικρατήσει σε όλα τα ματς που έχει δώσει μέχρι στιγμής, δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, οι «αρκούδες» επικράτησαν με 136-105 των Κινγκς, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα. Το Μέμφις, ενώ δεν το υπολόγιζε κανείς στην αρχή, έχει αρχίσει να τραβάει την προσοχή των φιλάθλων και των αναλυτών του μπάσκετ.

Η στρατηγική της ανανέωσης και η αποχώρηση του Μοράντ

Οι Γκρίζλις πήραν πριν από λίγους μήνες τη δύσκολη απόφαση να ανταλλάξουν τον σταρ τους, Τζα Μοράντ, και να εμπιστευτούν τα νιάτα. Η ομάδα επέλεξε να δημιουργήσει ένα ρόστερ με μπόλικο ταλέντο, φτιάχνοντας αρκετούς παίκτες από την αρχή.

Ο Τζα Μοράντ αποτέλεσε για χρόνια τον ηγέτη των Γκρίζλις, έναν franchise player και ένα τεράστιο ταλέντο. Ήταν ένας πυραυλοκίνητος παίκτης, ο οποίος όμως αρκετές φορές δημιουργούσε αναστάτωση με τη συμπεριφορά του τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Το Μέμφις είχε ζήσει όμορφες στιγμές στο παρελθόν με παίκτες όπως ο Ζακ Ράντολφ, ο Μαρκ Γκασόλ, ο Κόνλεϊ και ο Τόνι Άλεν. Η ελπίδα επέστρεψε με τον Μοράντ, όμως, σύμφωνα με τις πηγές, δεν έγινε κάτι το συγκλονιστικό στα playoffs κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Το νεανικό ρόστερ και οι πρωταγωνιστές

Το φετινό ρόστερ των Γκρίζλις αποτελείται κυρίως από νεαρούς παίκτες, με την πλειοψηφία τους να είναι κάτω των 27 ετών. Εξαίρεση αποτελούν ο Τζερόμ, ο οποίος διανύει τη σεζόν της ζωής του στα 29 του, και ο Τζέραμι Γκραντ, που είναι 32 ετών.

Η αρχική πεντάδα της ομάδας για τη φετινή σεζόν περιλαμβάνει τους Τζερόμ, Κάουαρντ, Γουέλς, Μπούζερ και Εντέι. Οι ηλικίες των βασικών αυτών παικτών είναι 29, 23, 23, 19 και 24 αντίστοιχα, γεγονός που υπογραμμίζει την επιλογή της ομάδας να επενδύσει σε ένα πολύ νεανικό σύνολο.

Οι επιδόσεις των παικτών που ξεχωρίζουν

Η πρώτη επιλογή των Γκρίζλις στο draft, ο Κάμερον Μπούζερ, γιος του Κάρλος Μπούζερ, δικαιώνει απόλυτα την ομάδα. Ο νεαρός παίκτης δείχνει πολύ ώριμος από την πρώτη του σεζόν, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις με 15.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Μπούζερ έχει επιδείξει σπουδαίες κινήσεις στο post, υπέροχο διάβασμα των φάσεων και έφεση στις ασίστ. Μάλιστα, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατάφερε να σημειώσει triple double, αναδεικνύοντας το μεγάλο του ταλέντο.

Παράλληλα, ο Τζερόμ έχει μια αδιανόητη εκκίνηση στη σεζόν, μετρώντας 25.8 πόντους μέσο όρο. Σημαντικές βοήθειες στην περιφέρεια προσφέρουν οι «σφαίρες» Κάουαρντ και Γουέλς, ενώ ο Εντέι μαζί με τον Στιούαρτ αναλαμβάνουν τη «βρώμικη δουλειά» στη ρακέτα, συμπληρώνοντας το ομαδικό παιχνίδι των Γκρίζλις.

Το μέλλον των «αρκούδων»

Αν και οι ήττες είναι μέρος του παιχνιδιού και σίγουρα θα έρθουν στο μέλλον, οι Γκρίζλις δείχνουν με μια πρώτη ματιά ένα σύνολο καλά δουλεμένο. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ίσαλου, έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ που αναμένεται να απασχολήσει πολύ περισσότερο στο μέλλον.

Η επένδυση σε ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε νεαρή ηλικία, υποδηλώνει ότι το Μέμφις έχει θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία, όταν αυτοί οι παίκτες φτάσουν στο peak των δυνατοτήτων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta