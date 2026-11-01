Ο Εβάν Φουρνιέ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση

Ο Ολυμπιακός, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη λεγόμενη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου σημείωσε δύο σημαντικές νίκες, στρέφει πλέον την προσοχή του στις εγχώριες αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν των αντιπάλων τους, Μπεσίκτας και Μιλάνο, στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, ενισχύοντας την πορεία τους στη διοργάνωση. Μετά από αυτή τη σειρά των απαιτητικών αναμετρήσεων, η ομάδα του Πειραιά ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την παρουσία του Εβάν Φουρνιέ στο ζέσταμα να προκαλεί αίσθηση.

Οι εγχώριες υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων»

Μετά τις νίκες που κατέγραψε στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται πλέον στις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει μπροστά της το παιχνίδι της Stoiximan GBL, όπου καλείται να αντιμετωπίσει το Περιστέρι. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος των εγχώριων υποχρεώσεων που ακολουθούν την ευρωπαϊκή «διαβολοβδομάδα».

Οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται εντατικά για τον αγώνα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τον ρυθμό και την απόδοσή τους. Η μετάβαση από τις απαιτήσεις της EuroLeague στις εγχώριες διοργανώσεις απαιτεί προσαρμογή και συγκέντρωση από το σύνολο των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ στην αγωνιστική δράση

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα με το Περιστέρι, η παρουσία του Εβάν Φουρνιέ στο ζέσταμα ξεχώρισε. Ο Γάλλος σταρ πραγματοποίησε την προθέρμανσή του πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της ομάδας των δυτικών προαστίων για τη Stoiximan GBL. Η εικόνα του στο παρκέ έδειχνε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Φουρνιέ προπονούταν με μεγάλη ένταση και ζήλο, δίνοντας την εντύπωση πως δεν είχε λείψει ούτε μία μέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτή η εικόνα ενισχύει την αίσθηση ότι μετρά αντίστροφα για την πλήρη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Η αναμέτρηση με το Περιστέρι, η οποία θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, αναμένεται να σηματοδοτήσει την επάνοδό του.

Το χρονικό του τραυματισμού του Γάλλου σταρ

Ο Εβάν Φουρνιέ παρέμενε εκτός δράσης για ένα διάστημα, λόγω τραυματισμού που υπέστη σε προηγούμενη αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος παίκτης χτύπησε κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του παιχνιδιού εναντίον της Μπαρτσελόνα. Αυτό το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στην Ισπανία, αφήνοντας τον Φουρνιέ εκτός των αγωνιστικών πλάνων της ομάδας.

Έκτοτε, ο παίκτης ακολουθούσε πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη ανάρρωσή του και την ασφαλή επιστροφή του στα παρκέ. Η προθέρμανση πριν από τον αγώνα με το Περιστέρι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δείχνει ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Η προθέρμανση των «ερυθρόλευκων» πριν το τζάμπολ

Περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστερίου, οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» βγήκαν στο παρκέ για την καθιερωμένη τους προθέρμανση. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία των αθλητών πριν από κάθε αναμέτρηση, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προθέρμανσης, η παρουσία του Εβάν Φουρνιέ ήταν ιδιαίτερα εμφανής και τράβηξε την προσοχή. Το γεγονός ότι συμμετείχε ενεργά και με πλήρη ένταση στο ζέσταμα, υποδηλώνει την ετοιμότητά του να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Όλα δείχνουν ότι η επιστροφή του Γάλλου σταρ είναι προ των πυλών, ενισχύοντας την ομάδα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Athletiko