Το εντυπωσιακό ρεκόρ του Λαμίν Γιαμάλ και η σύγκριση με τον Μέσι

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τη Ρεάλ στο clasico, επικρατώντας της Αλαβές με σκορ 6-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 11η αγωνιστική της La Liga, με τον νεαρό Λαμίν Γιαμάλ να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή για τους «μπλαουγκράνα».

Η εμφάνιση του Γιαμάλ κόντρα στην Αλαβές

Στον αγώνα εναντίον της Αλαβές, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε μια εξαιρετική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής κατάφερε να πετύχει δύο γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη της ομάδας του. Εκτός από τα γκολ, ο Γιαμάλ μοίρασε και μία ασίστ, ολοκληρώνοντας μια «γεμάτη» εμφάνιση που τον έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Μπαρτσελόνα, με αυτή την επικράτηση, έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Η νίκη με 6-1 επί της Αλαβές ήταν μια απάντηση στην προηγούμενη «σφαλιάρα» που είχε δεχτεί η ομάδα από τη Ρεάλ στο clasico, δίνοντας ώθηση στην ψυχολογία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Τα εντυπωσιακά νούμερα της φετινής σεζόν

Οι εμφανίσεις του Λαμίν Γιαμάλ δεν περιορίζονται μόνο στην αναμέτρηση με την Αλαβές, αλλά επεκτείνονται σε όλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Τα στατιστικά του μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία του. Ο 19χρονος παίκτης έχει ήδη καταφέρει να πετύχει 12 γκολ.

Παράλληλα με τα γκολ, ο Γιαμάλ έχει μοιράσει και 11 ασίστ στους συμπαίκτες του. Αυτά τα νούμερα έχουν επιτευχθεί μόλις 2,5 μήνες από την έναρξη της χρονιάς, γεγονός που αναδεικνύει την παραγωγικότητα και την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Η συνέχεια των εκπληκτικών του εμφανίσεων δείχνει ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Η ιστορική σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι

Η επίδοση του Λαμίν Γιαμάλ φέρνει στο προσκήνιο μια σύγκριση με έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέσι. Ο Γιαμάλ ισοφάρισε μια εντυπωσιακή επίδοση που είχε καταφέρει μόνο ο Μέσι φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει το ταλέντο και τις δυνατότητες του νεαρού παίκτη.

Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που είχε πετύχει κάτι ανάλογο, ήταν ο Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια της σεζόν 2011/12. Εκείνη την αγωνιστική περίοδο, ο Μέσι είχε καταγράψει 19 γκολ και 11 ασίστ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Η επίδοση του Γιαμάλ, με 12 γκολ και 11 ασίστ σε 2,5 μήνες, παραπέμπει σε εκείνη την εποχή και τις επιδόσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Το αξεπέραστο ρεκόρ του «pulga»

Ο Λιονέλ Μέσι, γνωστός και ως «pulga», είχε ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο 2011/12 με συνολικά 73 γκολ και 32 ασίστ. Πρόκειται για μια επίδοση που φαντάζει σχεδόν απίθανο να πλησιάσει κανείς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος.

Παρόλο που το ρεκόρ του Μέσι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται ένας από τους λίγους παίκτες που έχουν τις πιθανότητες να το αγγίξουν. Οι συνεχόμενες εκπληκτικές του εμφανίσεις και η σταθερά ανοδική του πορεία δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko