Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ευρώπης σε στατιστικό off-ball runs

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να συμπεριληφθεί στην πρώτη δεκάδα των ομάδων στην Ευρώπη που ξεχωρίζουν για τις κινήσεις των παικτών τους χωρίς τη μπάλα, γνωστές ως off-ball runs. Αυτή η διάκριση αφορά τα πρωταθλήματα που δεν ανήκουν στις πέντε κορυφαίες λίγκες της ηπείρου. Το επίτευγμα αυτό υπογραμμίζει την έντονη κινητικότητα που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του «τριφυλλιού» υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η έρευνα του CIES Football Observatory

Η ενδιαφέρουσα έρευνα που ανέδειξε αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκε από το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES. Το CIES καταπιάστηκε με την ανάλυση των ομάδων των οποίων οι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν τις περισσότερες κινήσεις χωρίς τη μπάλα κατά τη διάρκεια ενός 90λεπτου αγώνα. Η μελέτη αυτή περιέλαβε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με εξαίρεση τα πέντε μεγαλύτερα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της δυναμικής των παικτών σε ένα ευρύ φάσμα λιγκών.

Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς ανάλυσης, το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES αναζήτησε τις ομάδες που υιοθετούν ένα στυλ παιχνιδιού που απαιτεί συνεχή κίνηση από τους παίκτες τους, ακόμη και όταν δεν έχουν στην κατοχή τους τη μπάλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρουν σημαντικά συμπεράσματα για την ένταση και την τακτική προσέγγιση των συλλόγων που ξεχωρίζουν σε αυτόν τον τομέα.

Η θέση του Παναθηναϊκού και το στυλ παιχνιδιού

Μέσα σε αυτή την απαιτητική λίστα, ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ βρέθηκε στην 9η θέση. Οι «πράσινοι» μοιράζονται αυτή τη θέση με τη Μάλμε, καταγράφοντας έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 27 κινήσεων χωρίς τη μπάλα ανά ποδοσφαιριστή σε κάθε αγώνα. Αυτό το νούμερο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αντικατοπτρίζει την επιθετική φιλοσοφία που εφαρμόζει ο Δανός τεχνικός στην ομάδα.

Το επιθετικό ποδόσφαιρο που επιτάσσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ απαιτεί τη μόνιμη κίνηση των ποδοσφαιριστών του στον αγωνιστικό χώρο. Στόχος αυτής της συνεχούς κινητικότητας είναι το άνοιγμα διαδρόμων και η δημιουργία συνδυασμών, προκειμένου η ομάδα να αναπτύσσεται αποτελεσματικά και να απειλεί την αντίπαλη εστία. Η υψηλή θέση του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία επιβεβαιώνει την επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του τακτικού σχεδίου.

Η απαιτητική φιλοσοφία του Δανού προπονητή

Ο μέσος όρος των 27 κινήσεων χωρίς τη μπάλα ανά ποδοσφαιριστή, που καταγράφει ο Παναθηναϊκός, αποτελεί μια σαφή ένδειξη του πόσο απαιτητικό είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Δανού κόουτς. Η εφαρμογή μιας τέτοιας φιλοσοφίας απαιτεί υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης και τακτικής πειθαρχίας από τους παίκτες, καθώς πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και κίνηση για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Αυτή η προσέγγιση στο παιχνίδι, η οποία δίνει έμφαση στην αδιάκοπη κίνηση και την αναζήτηση χώρων, συνιστά ένα βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας που προσπαθεί να χτίσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Το στατιστικό αυτό αναδεικνύει όχι μόνο την προσπάθεια των παικτών αλλά και την επιμονή του προπονητικού επιτελείου στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου και απαιτητικού στυλ παιχνιδιού.

Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης

Στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τις περισσότερες κινήσεις χωρίς τη μπάλα, βρίσκεται η Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία καταγράφει μέσο όρο 32,1 off-ball runs ανά ποδοσφαιριστή. Η νορβηγική ομάδα είναι γνωστή για το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που παίζει, κάτι που επιβεβαιώνεται και από αυτό το στατιστικό στοιχείο.

Πέρα από την Μπόντο/Γκλιμτ και τον Παναθηναϊκό, η λίστα περιλαμβάνει και άλλες ομάδες με δυναμικό στυλ παιχνιδιού από τα κορυφαία πρωταθλήματα εκτός των «μεγάλων πέντε» της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Χάμαρμπι με 29,7 κινήσεις, η Σιντ-Τρούιντεν (STVV) με 28,8, καθώς και η Ντιναμό Κιέβου, η Σέλτικ, η Φέγενορντ, η Ραπίντ Βιέννης, ο Άγιαξ και η Μόλντε, οι οποίες επίσης ξεχωρίζουν για την κινητικότητα των παικτών τους στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta