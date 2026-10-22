Σε ισχυρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ οδηγούν οι εξελίξεις στην υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων, καθώς σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε συλληφθέντες μεταφέρονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τρεις εν ενεργεία διαιτητές και δύο ακόμη άτομα. Ο Εισαγγελέας αποδίδει κατά περίπτωση στους έξι τα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας, με σκοπό τη χειραγώγηση παιχνιδιών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο του αθλήματος και κάνει τον γύρο των διεθνών Μέσων.

Οι εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τον ανακριτή, καθώς οι κατηγορούμενοι θεωρήθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, με το σκεπτικό ότι ορισμένοι εξ αυτών είναι ακόμα εν ενεργεία παράγοντες στο μπάσκετ. Η δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, περιλαμβάνει μηνύματα που φέρεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων, καταγγελίες για δωροδοκίες και καταθέσεις προσώπων.

Το εύρος της έρευνας και οι αγώνες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αναμετρήσεις μπάσκετ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά παιχνίδια από την Α΄ κατηγορία, χαμηλότερες διοργανώσεις, εφηβικά και ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα. Το χρονικό εύρος της έρευνας για τους υπό εξέταση αγώνες εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, ενώ η έρευνα των δικαστικών αρχών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2026.

Η διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται καλύτερα στο εύρος των αγώνων που φέρονται να έχουν εξεταστεί, δείχνοντας έναν εκτεταμένο μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της δικογραφίας

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα που φέρεται να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούνταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η χειραγώγηση αγώνων. Σε ένα από τα επίμαχα μηνύματα, εμπλεκόμενο πρόσωπο εμφανίζεται να ρωτά παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Θα ξαναψωνίσουν και τον Χειμώνα – Ποιους να αποβάλλω». Αυτό το μήνυμα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές για τυχόν οργανωμένες παρεμβάσεις στη διαιτησία και στην εξέλιξη αναμετρήσεων.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό μήνυμα αποκαλύπτει συνομιλία μεταξύ δύο εκ των συλληφθέντων, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα όταν αναφέρονταν σε χρηματικά ποσά. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν εξετάζονται από τις Αρχές. Επιπλέον, ποσό 820.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκε στην κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου. Η προέλευση των χρημάτων και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με την υπόθεση αποτελούν ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές, καθώς η ύπαρξη του ποσού δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι μαρτυρίες που «καίνε» και η αρχή της υπόθεσης

Το κουβάρι της υπόθεσης φαίνεται ότι άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου έφτασε στις εισαγγελικές αρχές και αφορούσε τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Ακολούθησαν και άλλες καταθέσεις, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο πρόσωπα που φέρονται να έχουν περιγράψει στις Αρχές τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν παρεμβάσεις σε αγώνες. Οι δύο μάρτυρες φέρονται να υποστήριξαν ότι είχαν στο παρελθόν προσωπική εμπλοκή και ότι είχαν λάβει χρήματα για χειραγώγηση αναμετρήσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν κατά την ανάκριση, αποκτούν καθοριστική σημασία, καθώς η έρευνα παύει να στηρίζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες τρίτων και αποκτά μαρτυρίες προσώπων που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον μηχανισμό εκ των έσω.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki