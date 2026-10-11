Οι πιθανές στρατηγικές για το grand prix της formula 1 στη Σιγκαπούρη

Ο 17ος αγώνας της Formula 1 για το 2026, το Grand Prix Σιγκαπούρης, βρίσκεται προ των πυλών, με τις ομάδες και τους οδηγούς να ολοκληρώνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες. Οι 62 γύροι στην πίστα της Μαρίνα Μπέι προβλέπεται να αποτελέσουν μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, όπου η στρατηγική θα έχει καθοριστικό ρόλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προσπεράσματα παραμένουν δύσκολα σε αυτή την πίστα.

Οι θέσεις εκκίνησης και οι διαφορές στην κορυφή

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ. Ακριβώς πίσω τους βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, δημιουργώντας μια τριάδα στην κορυφή με μικρές διαφορές.

Οι στενές αποστάσεις μεταξύ των διεκδικητών και η διαφορετική διαθεσιμότητα φρέσκων ελαστικών αποτελούν παράγοντες που δημιουργούν αρκετά διαφορετικά σενάρια για τη στρατηγική του αγώνα. Η Pirelli, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών, εκτιμά ξεκάθαρα ότι ο αγώνας θα είναι ενός pit stop.

Οι διαθέσιμες γόμες ελαστικών και οι επιλογές των οδηγών

Για τον αγώνα της Σιγκαπούρης, η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις γόμες C3, C4 και C5, οι οποίες αντιστοιχούν στη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα ελαστικών αντίστοιχα. Οι επιλογές που έχουν απομείνει στους οδηγούς της κορυφής παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την αρχική απόφαση για τη στρατηγική.

Συγκεκριμένα, ο Μαξ Φερστάπεν διαθέτει από ένα καινούργιο σετ σκληρής, μεσαίας και μαλακής γόμας ελαστικών. Αντίθετα, οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον έχουν στη διάθεσή τους ένα φρέσκο σετ σκληρής γόμας και δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας, αλλά κανένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακολουθούν ανάλογη στρατηγική με τον Φερστάπεν όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ελαστικών. Ομοίως και ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εκκινεί τελευταίος. Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται σε παρόμοια στρατηγική με τις δύο Ferrari, γεγονός που του προσφέρει λιγότερες επιλογές ευελιξίας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι προτεινόμενες στρατηγικές της Pirelli

Η Pirelli προτείνει τρεις βασικές στρατηγικές για τον αγώνα, όλες βασισμένες σε ένα pit stop. Η πρώτη στρατηγική προβλέπει τη χρήση της μαλακής γόμας για το πρώτο μέρος του αγώνα και της μεσαίας γόμας για το δεύτερο. Το παράθυρο για την αλλαγή ελαστικών σε αυτό το σενάριο ανοίγει μεταξύ του 26ου και του 32ου γύρου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιλέξει τη μαλακή γόμα στην εκκίνηση θα χρειαστεί να τη διαχειριστεί για σχεδόν το μισό Grand Prix.

Η δεύτερη προτεινόμενη στρατηγική ξεκινά επίσης με τη μαλακή γόμα ελαστικών, αλλά προβλέπει μετάβαση στη σκληρή γόμα. Σε αυτή την περίπτωση, το pit stop μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, μεταξύ του 23ου και του 29ου γύρου, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια για το δεύτερο stint του αγώνα.

Η τρίτη στρατηγική περιλαμβάνει τη χρήση μεσαίας και σκληρής γόμας ελαστικών, με το παράθυρο αλλαγής να τοποθετείται μεταξύ του 25ου και του 31ου γύρου. Το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Ferrari, καθώς τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Χάμιλτον διαθέτουν δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας και κανένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Ο χρόνος του pit stop και ο ρόλος του αυτοκινήτου ασφαλείας

Η εκτιμώμενη απώλεια χρόνου για ένα pit stop στην πίστα της Μαρίνα Μπέι ανέρχεται στα 22 δευτερόλεπτα. Αυτό το στοιχείο αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σημασία της θέσης στην πίστα, καθιστώντας την επιλογή της σωστής στρατηγικής κρίσιμη για την έκβαση του αγώνα.

Επιπλέον, ένα πιθανό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (Safety Car) ή ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) μπορεί να αποτελέσει έναν απρόβλεπτο παράγοντα. Η εμφάνισή τους θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις στρατηγικές των ομάδων, προσφέροντας ευκαιρίες ή δημιουργώντας προκλήσεις για τους οδηγούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta