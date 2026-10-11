Ρεκόρ αήττητων παικτών του Ολυμπιακού στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και άλλες ειδήσεις από το ποδόσφαιρο

Δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού διατηρούν ένα αξιοσημείωτο αήττητο ρεκόρ στις αναμετρήσεις τους με τον Παναθηναϊκό, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε παιχνίδια χωρίς να γνωρίσουν την ήττα. Πρόκειται για έναν Ιταλό κεντρικό αμυντικό και έναν Έλληνα δεξιό μπακ, οι οποίοι έχουν καταγράψει από τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι στους «πράσινους». Παράλληλα, και ο Μπρούνο, αμυντικός των «ερυθρόλευκων», παραμένει αήττητος σε τρεις εμφανίσεις του κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Οι αήττητοι των πέντε αναμετρήσεων

Σύμφωνα με καταγραφή του Κώστα Νικολακόπουλου, δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έχουν ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στις αναμετρήσεις τους με τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν έχουν χάσει ποτέ. Ο ένας εκ των δύο, ένας Ιταλός κεντρικός αμυντικός, έχει αγωνιστεί πέντε φορές με τα «ερυθρόλευκα» εναντίον των «πράσινων», καταγράφοντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ο άλλος παίκτης με το ίδιο ρεκόρ είναι ένας Έλληνας δεξιός μπακ. Αυτός έχει επίσης τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες σε πέντε παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο Ιταλός αμυντικός το πέτυχε σε πέντε εντός κι εκτός έδρας αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Έλληνας μπακ το έχει πραγματοποιήσει σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια, αγωνιζόμενος με άλλες ομάδες.

Το ρεκόρ του Μπρούνο

Στην ίδια λίστα των αήττητων κόντρα στον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται και ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Μπρούνο. Ο ποδοσφαιριστής έχει τρεις νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, αν και οι εμφανίσεις του δεν ήταν όλες ως βασικός.

Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο είχε εισέλθει ως αλλαγή στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που έληξε 4-2. Επίσης, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 0-1. Η τρίτη του συμμετοχή ήταν ως βασικός, παίζοντας ολόκληρο το 90λεπτο στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που έληξε 1-0.

Ισπανοί διαιτητές και προηγούμενα

Εν όψει του αποψινού ντέρμπι, η παρουσία Ισπανών διαιτητών θα μπορούσε να θεωρηθεί ευχάριστη για τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι η ομάδα διαθέτει Ισπανό προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ, καθώς και Ισπανούς παίκτες στο ρόστερ της.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για ευνοϊκή διαιτησία. Πριν από λίγες εβδομάδες, σε αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη ΝΕΚ που έληξε 0-0, υπήρξε μία διαιτησία που χαρακτηρίστηκε ως εχθρική από πλευράς του επίσης Ισπανού ρέφερι, έναντι της ομάδας τότε του Μεντιλίμπαρ.

Μηνύματα υποστήριξης από πρώην παίκτες της Σάμσουνσπορ

Στον τουρκικό Τύπο έγινε θέμα η κίνηση δύο ποδοσφαιριστών, του Μάριους και του Φαν Ντρόγκελεν, να στείλουν μηνύματα υποστήριξης στην πρώην ομάδα τους, την Σάμσουνσπορ. Τα μηνύματα αυτά αφορούσαν το ντέρμπι της Μαύρης Θάλασσας με την Τράμπζονσπορ.

Παρόλο που τα μηνύματα αυτά δεν βοήθησαν τη Σάμσουνσπορ να αποφύγει τη βαριά ήττα με 0-3 από την Τράμπζονσπορ, οι δύο παίκτες αποθεώθηκαν από τους οπαδούς της πρώην ομάδας τους. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνδύασαν αυτή την ενέργεια με το γεγονός ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα βρεθούν αντιμέτωποι απόψε στον Πειραιά, στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Επιστροφή του Μπερντ Στορκ στους πάγκους

Ο Μπερντ Στορκ, ένας Γερμανός προπονητής που στο παρελθόν διετέλεσε επί σειρά ετών υπεύθυνος της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και προπονητής της Κ21, επέστρεψε στην προπονητική δράση.

Ο Στορκ, σε ηλικία 63 ετών, ανέλαβε την τουρκική Genclerbirligi στην Α΄ κατηγορία της γειτονικής χώρας, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στους πάγκους μετά από ένα έτος απραξίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta