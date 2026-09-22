Η Εθνική Ελλάδας στη μάχη του Nations League: Τι προβλέπει το Football Meets Data

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη της League A του Nations League, με τις πρώτες αναμετρήσεις να ξεκινούν σύντομα. Το Football Meets Data, χρησιμοποιώντας προηγμένη ανάλυση δεδομένων, έχει ήδη προβλέψει την τελική θέση της «γαλανόλευκης» στον όμιλο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για την πορεία της ομάδας.

Οι εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η Εθνική μας θα τερματίσει στην τρίτη θέση, κάτι που θα οδηγήσει σε αγώνες μπαράζ για την παραμονή ή την άνοδο.

Επιστροφή στη δράση για τη «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς το βράδυ της Πέμπτης, στις 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:45, θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι από τη Σερβία. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη της 1ης αγωνιστικής στη League A του Nations League, μια διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με υψηλές προσδοκίες.

Το σύνολο του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ήδη συγκεντρωθεί και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Η ομάδα εργάζεται εντατικά ενόψει της σειράς των τεσσάρων αγώνων που έχει μπροστά της, οι οποίοι θα διεξαχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι και την 4η Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, περιλαμβάνοντας τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις. Μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει ξανά τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα υποδεχθεί τους Ολλανδούς στην Θεσσαλονίκη, σε αγώνα που έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Η σειρά των τεσσάρων αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου, όταν η Εθνική μας θα φιλοξενήσει τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η πρόβλεψη του Football Meets Data

Στο πλαίσιο αυτής της απαιτητικής σειράς αγώνων, το Football Meets Data έχει προβεί σε εκτιμήσεις για την τελική κατάταξη της Εθνικής Ελλάδας στον όμιλο. Βάσει των αναλύσεων και των υπολογισμών του υπερυπολογιστή, η πρόβλεψη είναι ότι η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνοδεύεται από έναν αριθμό 6.4 Xpoints. Αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα σημαίνει ότι η Εθνική Ελλάδας θα κληθεί να συμμετάσχει σε αγώνες μπαράζ, οι οποίοι θα κρίνουν την παραμονή της στη League A ή την άνοδό της σε αυτή, ανάλογα με το σύστημα της διοργάνωσης.

Οι πιθανές διασταυρώσεις στα μπαράζ

Οι προβλέψεις του Football Meets Data δεν περιορίζονται μόνο στην τελική θέση της Ελλάδας, αλλά δίνουν και μια εικόνα για τις πιθανές διασταυρώσεις στα μπαράζ ανόδου-παραμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ομάδες που προβλέπεται να αγωνιστούν σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» αναφέρεται μαζί με την Κροατία, την Τουρκία και τη Σερβία ως πιθανές ομάδες για τα A/B play-offs. Οι πιθανοί αντίπαλοι σε αυτά τα μπαράζ περιλαμβάνουν την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σκωτία και το Κόσοβο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόβλεψης για την 3η θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta