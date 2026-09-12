Η αμυντική διάθεση του Παναθηναϊκού και η τριάδα που ξεχώρισε στο φιλικό με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός, αν και ελλιπέστατος, έδειξε μια ξεχωριστή αμυντική διάθεση στο πρώτο ουσιαστικό φιλικό της προετοιμασίας του απέναντι στην επίσης ελλιπή ΑΕΚ. Η εμφάνιση αυτή, παρά το αρχικό στάδιο, οδήγησε σε ειδική αναφορά στην κοινή συνύπαρξη των Μπάντιο, Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η οποία φάνηκε να επηρεάζει θετικά την αμυντική συμπεριφορά των «πρασίνων».

Τα πρώτα δείγματα της προετοιμασίας

Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της προετοιμασίας, με το φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ να αποτελεί το πρώτο πιο ουσιαστικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες έχουν πραγματοποιήσει μόλις τρεις με τέσσερις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενός προπονητή γνωστού για την ένταση και την απαιτητικότητα των προπονήσεών του. Επιπλέον, η ομάδα αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές απουσίες, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο παιχνιδιού που θα παρουσιάσει τη νέα σεζόν.

Λόγω αυτών των συνθηκών, δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από αυτή την πρώτη αναμέτρηση. Τα πρώτα φιλικά παιχνίδια λειτουργούν κυρίως ως ευκαιρία για τα νέα αποκτήματα να ενσωματωθούν στο πνεύμα και τη φιλοσοφία του «Ζοτς». Στόχος είναι να κατανοήσουν όλοι ότι η λέξη «κλειδί» για τον νέο Παναθηναϊκό θα είναι πρωτίστως η «άμυνα», από την οποία θα ξεκινούν και θα τελειώνουν όλες οι ενέργειες της ομάδας.

Η αμυντική φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς

Η γρήγορη προσαρμογή της ομάδας στο αμυντικό κομμάτι θεωρείται καθοριστική για την απόδοση της σύμφωνα με τα «θέλω» του Ομπράντοβιτς. Απέναντι στην ΑΕΚ, οι «πράσινοι» έδειξαν μια διάθεση για άμυνα, η οποία, όπως επισημαίνεται, είχε πολλά χρόνια να παρατηρηθεί στον Παναθηναϊκό. Αυτή η διάθεση αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την πορεία της ομάδας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η σταθερότητα αυτής της αμυντικής προσέγγισης θα κριθούν σε βάθος χρόνου, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Παρόλο που η ομάδα δεν θα είναι σε θέση να επιβάλλει πλήρως την άμυνά της σε όλα τα παιχνίδια και απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, διαθέτει πλέον τα απαραίτητα υλικά και τα χαρακτηριστικά των παικτών που απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό.

Η «σταθερή» τριάδα που ξεχώρισε

Ένα από τα στοιχεία που αποτυπώθηκε στο μυαλό του Ομπράντοβιτς αναφορικά με το αμυντικό σκέλος των «πρασίνων» ήταν η λειτουργία μιας «σταθερής» τριάδας. Αυτή η τριάδα αποτελούνταν από τον Μπράνκου Μπάντιο στη θέση «δύο», τον Ίζακ Μπόνγκα στη θέση «τρία» και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη θέση «τέσσερα». Η συνύπαρξη αυτών των τριών παικτών στο παρκέ φάνηκε να είναι κομβική για την αμυντική εικόνα της ομάδας.

Την εν λόγω τριάδα συμπλήρωνε σταθερά ο Φρανσίσκο στον «άσο», ενώ η θέση του σέντερ εναλλασσόταν μεταξύ του Λεσόρ και του Μήτογλου. Αυτό το σχήμα θεωρήθηκε ως το καλύτερο αμυντικό διάστημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, καθώς συνέβαλε και στο άνοιγμα της διαφοράς στο σκορ. Το συγκεκριμένο σχήμα «γέμιζε» το παρκέ και δυσκόλευε σημαντικά κάθε κατοχή και κάθε πάσα των παικτών της ΑΕΚ.

Η αποτελεσματικότητα των Μπάντιο και Μπόνγκα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο «δίδυμο» των Μπάντιο και Μπόνγκα, οι οποίοι φάνηκε να «πνίγουν» σε διάφορες παγίδες τα αντίπαλα γκαρντ. Αυτή η συνεργασία τους στην άμυνα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, δημιουργώντας προβλήματα στην οργάνωση του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι αυτή η αρχική εικόνα μπορεί να μην είναι ενδεικτική για το μέλλον, ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται με πλήρη σύνθεση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εμφάνιση μπορεί να υποδεικνύει τη διάθεση και τις σκέψεις του Ομπράντοβιτς να εφαρμόσει στο παιχνίδι του, και πιο συγκεκριμένα σε στιγμές που η ομάδα του επιθυμεί να είναι περισσότερο aggressive στην άμυνα, πιέζοντας στο έπακρο για κερδισμένες κατοχές. Αυτή η έντονη αμυντική προσέγγιση δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, κάτι που φάνηκε και στο φιλικό με την ΑΕΚ.

Προοπτικές και μελλοντικές προσθήκες

Η αμυντική αυτή προσέγγιση, αν και αποτελεσματική σε συγκεκριμένα διαστήματα, δεν μπορεί να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, κάτι που είναι απολύτως λογικό και παρατηρήθηκε και στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η συνέπεια και η σταθερότητα στην απόδοση θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία της ομάδας σε βάθος χρόνου.

Τέλος, η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ αναμένεται να «γεμίσει» ακόμα περισσότερο την ομάδα, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ. Η παρουσία του θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας, προσθέτοντας ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ που συνθέτει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta