Οι οδηγοί της Formula 1 αναμένουν χαοτικό αγώνα στη Μαδρίτη

Η Formula 1 προετοιμάζεται για το πρώτο Grand Prix Ισπανίας που θα φιλοξενηθεί στο MadRing της Μαδρίτης. Ωστόσο, οι οδηγοί εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους, αναμένοντας έναν απρόβλεπτο αγώνα γεμάτο απρόοπτα. Η νέα πίστα θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, με πολλούς να προβλέπουν την εμφάνιση κόκκινων σημαιών κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Το νέο MadRing και οι προκλήσεις του

Η πίστα του MadRing, η οποία θα φιλοξενήσει το Grand Prix, έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη. Περιλαμβάνει τυφλές στροφές, τοίχους που παραμονεύουν σε πολλά σημεία, σημαντικές υψομετρικές μεταβολές και επιθετικά κερμπ.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια διαδρομή που δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο λάθους στους οδηγούς. Η Formula 1 ετοιμάζεται για το πρώτο Grand Prix Ισπανίας σε αυτή τη νέα διαδρομή, η οποία αναμένεται να δοκιμάσει τις ικανότητες και την προσαρμοστικότητα των ομάδων και των οδηγών.

Προηγούμενες δοκιμές και προβλέψεις

Οι οδηγοί έχουν ήδη εργαστεί εκτενώς στη διαδρομή μέσω προσομοιωτών, αποκτώντας μια πρώτη εικόνα των προκλήσεων. Η μοναδική ουσιαστική εικόνα από την πραγματική πίστα, πέρα από μία ημέρα κινηματογράφησης της Ferrari τον Ιούλιο, προέρχεται από τις πρόσφατες δοκιμές της Formula 3.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, σημειώθηκαν 19 κόκκινες σημαίες και καταστράφηκαν τρία μονοθέσια. Ο Πιερ Γκασλί της Alpine, συνοψίζοντας την κυρίαρχη άποψη στο paddock, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα στοιχημάτιζα ότι θα έχουμε κόκκινη σημαία».

Οι δηλώσεις των οδηγών για την πίστα

Ο Φράνκο Κολαπίντο αποκάλυψε πόσο δύσκολο ήταν να συνθέσει έναν καθαρό γύρο, αναφέροντας: «Στον προσομοιωτή μπορούσα να χρειαστώ ώρες για να ολοκληρώσω έναν σωστό γύρο. Φανταστείτε πώς θα είναι εδώ, όταν θα έχουμε μόνο δύο ή τρεις προσπάθειες. Η πίστα έχει λίγο απ’ όλα. Αν αναμείξεις όσα συναντάμε στους 24 αγώνες του πρωταθλήματος, πιθανότατα καταλήγεις σε κάτι τέτοιο».

Παρόμοια ήταν η πρώτη εντύπωση του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, ο οποίος δήλωσε: «Είναι λίγο τρομακτική. Μου θυμίζει κάπως την Τζέντα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ανάλογα με τη στροφή, ίσως κάποιες φορές τη γλιτώσεις, αλλά στα περισσότερα σημεία δεν υπάρχει κανένα περιθώριο».

Ιδιαίτερα δύσκολα σημεία και το οδόστρωμα

Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάντων που καταγράφηκαν στις δοκιμές της Formula 3 σημειώθηκε στον δεύτερο τομέα της πίστας. Εκεί, υπάρχουν διαδοχικά σικέιν, τυφλές στροφές και η επικλινής καμπή «La Monumental». Η συγκεκριμένη καμπή αναμένεται να διανύεται με τέρμα ή σχεδόν τέρμα γκάζι για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, ενώ η ιδανική αγωνιστική γραμμή θα αναζητηθεί σταδιακά από τους οδηγούς.

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζουν επίσης τα μεγάλα κερμπ στις εισόδους των chicane. Οι οδηγοί θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν επιθετικά για να κερδίσουν χρόνο, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μία λανθασμένη προσέγγιση μπορεί να στείλει το μονοθέσιο στον τοίχο. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, τόνισε σχετικά: «Αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο στοιχείο να προσομοιωθεί. Δεν πρόκειται για μικρά κερμπ, αλλά για κανονικά, επιθετικά κερμπ και θα πρέπει να τους επιτεθούμε».

Το φρέσκο οδόστρωμα προσθέτει ακόμη έναν αστάθμητο παράγοντα στην εξίσωση. Μετά τις δοκιμές της Formula 3, η πίστα καθαρίστηκε ώστε να αφαιρεθεί το λιπαρό στρώμα της νέας ασφάλτου. Παρ’ όλα αυτά, το αρχικό επίπεδο πρόσφυσης παραμένει άγνωστο και αναμένεται να μεταβάλλεται έντονα όσο εξελίσσεται το τριήμερο. Εάν η αγωνιστική γραμμή αποκτήσει πρόσφυση ταχύτερα και συσσωρευθούν κομμάτια ελαστικού εκτός αυτής, οι προσπεράσεις θα γίνουν δυσκολότερες, καθώς ο οδηγός που αμύνεται θα μπορεί να καλύπτει τη μοναδική καθαρή διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta