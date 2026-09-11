Η Εθνική Ελλάδας στην ελίτ του Nations League: δηλώσεις Γκαγκάτση και Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στη League A του Nations League, ένα γεγονός που σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής παρουσίας, η UEFA δημιούργησε ένα ειδικό αφιέρωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της, φιλοξενώντας δηλώσεις από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, και ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησαν για τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η παρθενική συμμετοχή στην ελίτ της διοργάνωσης

Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League χαρακτηρίστηκε ως μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά, η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε στην ελίτ της διοργάνωσης, κάτι που αποτελεί αναγνώριση της πορείας και των προσπαθειών της ομάδας. Αυτή η εξέλιξη δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες διεθνείς να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία της «γαλανόλευκης» στη League A αναδεικνύεται μέσα από το μίνι-αφιέρωμα που δημιούργησε η UEFA. Το αφιέρωμα αυτό φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, δίνοντας έμφαση στην είσοδο της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της Εθνικής στην κορυφαία κατηγορία. Όπως ανέφερε, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού. Αυτό το επίπεδο αντιπάλων και αγώνων αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και να συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξη των ποδοσφαιριστών.

Ο κ. Γκαγκάτσης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα θα επιτύχει τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής της, δηλαδή να διατηρήσει τη θέση της στην League A. Τόνισε ότι η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά υπάρχει πίστη στις ικανότητες των παικτών. Η δέσμευση είναι να είναι όλοι έτοιμοι και να δώσουν τα πάντα για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Ο στόχος της παραμονής στην κορυφαία κατηγορία

Κοινός τόπος στις δηλώσεις τόσο του προέδρου της ΕΠΟ όσο και του προπονητή της Εθνικής είναι ο στόχος της παραμονής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτός ο στόχος αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για την ελληνική ομάδα στην παρθενική της συμμετοχή στη League A. Η διατήρηση της θέσης στην ελίτ της διοργάνωσης θεωρείται καθοριστική για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους, όπως γνώριζαν εκ των προτέρων οι ιθύνοντες. Παρά τις δυσκολίες που αναμένονται, η ομάδα είναι αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε αναμέτρηση, με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A.

Οι προσδοκίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Από την πλευρά του, ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δήλωσε πολύ χαρούμενος για την ιστορική συμπερίληψη της Ελλάδας στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Αναγνώρισε ότι η κλήρωση ήταν πιο δύσκολη σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ δυνατούς αντιπάλους.

Ο κ. Γιοβάνοβιτς επανέλαβε ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Επεσήμανε ότι η ομάδα γνωρίζει πως την περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είναι έτοιμοι. Η προετοιμασία και η αφοσίωση θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Ετοιμότητα και δέσμευση για την επίτευξη του στόχου

Τόσο ο Μάκης Γκαγκάτσης όσο και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισαν τη δέσμευση της Εθνικής Ελλάδας να δώσει τα πάντα για να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη League A. Η προετοιμασία θα είναι εντατική και η ομάδα θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας του Nations League.

Η αντιμετώπιση ισχυρών αντιπάλων και η συμμετοχή σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πίστη στις ικανότητες των παικτών και η αποφασιστικότητα να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις των δύο ανδρών ενόψει της παρθενικής αυτής συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Athletiko